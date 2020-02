Az önkormányzat lefoglalta a Kapisztrán teret, nem indulhat onnan a Kitörés túra

A BRFK tiltó határzatában az egyik bejelentő fajvédő beszédét és Ungváry Krisztián egy írását is idézte.

A rendőrség a szélsőjobboldali csoportok két rendezvényét is betiltotta. A Fővárosi Törvényszék viszont hatályon kívül helyezte a tiltó határozatot.

A Budavári Önkormányzat szombatra lefoglalta a Kapisztrán teret, ezért onnan nem indulhat a szélsőjobboldali szellemiségű Kitörés emléktúra, írja a Népszava.

Az önkormányzat arról tájékoztatta a Népszavát, hogy a túra nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá, valamint a szervezők előzőleg területfoglalási engedélyt sem kértek. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezek után pontosan honnan fog majd indulni a túra.

1945 február 11-én a Várba szorított magyar és német csapatok megpróbáltak kitörni a szovjet ostromgyűrűből. Ezt az eseményt a szélsőjobboldalon a Becsület Napjának. Az évfordulóhoz közeledve a párbeszédes V. Naszályi Márta vezette I. kerület közös közleményt adott ki a II. kerületi önkormányzattal, ahol a szocialista Őrsi Gergely, valamint a XII. kerülettel, ahol a fideszes Pokorni Zoltán a polgármester.

Hetvenöt évvel ezelőtt ért véget az a hadművelet, amelynek következtében a magyar főváros nagy része romba dőlt, lakosai közül több tízezren elpusztultak, másokat pedig hosszú időre elhurcoltak. Budapest ostromában mintegy 120 ezer katona és közel 40 ezer civil vesztette életét. Emlékük ápolása közös érdekünk, az áldozatokra emlékezni magától értetődő kegyeleti gesztus

– áll a közleményben.

Az önkormányzatok különböző közterületeken saját emlékprogramokat szerveznek, a részletekről a három polgármester számol be a pénteki sajtótájékoztatón.

Február 8-án, szombaton két antifasiszta tüntetés is lesz Budapesten. Az egyiket Donáth Ferenc magánszemélyként jelentette be délután háromtól a Bécsi kapuhoz, a kezdeményezéshez az Európai Baloldal is csatlakozott. A másik tiltakozást az „autonómok” szervezik délután egytől a XII. kerületi Városmajorban, ahol a szélsőjobboldali szervezetek részvételével itt rendezik meg a becsületnapos demonstrációt.

