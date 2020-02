Jávor Berlusconiról szólt, a Fidesz az anyák nevében sértődött meg

A nőket és anyákat sértőnek tartja a Fidesz–KDNP budapesti frakciója Jávor Benedek twitteres bejegyzését, amelyben – a párt szerint – a Párbeszéd korábbi EP-képviselője Novák Katalinon gúnyolódott, amikor a Fidesz külügyekért felelős alelnöke Rómában találkozott Silvio Berlusconival. A frakció azt követeli, hogy Karácsony Gergely főpolgármester – akinek megbízásából Jávor Brüsszelben képviseli Budapestet – hívja vissza a politikust.

„Az ízléstelen, nőket, édesanyákat sértő írás rávilágít, hogy a bukott párbeszédes politikus nem Budapestért dolgozik az Európai Unióban, hanem gyűlölködik” – idézte a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetőjét az MTI. A párt közleménye általánosságban beszél Novák római látogatásáról, nem térve ki rá, hogy Novák az ungabunga partikról is ismert egykori olasz kormányfővel találkozott, akit fiatalkorú prostituáltakkal való kapcsolatért, befolyással való visszaélésért állítottak bíróság elé – igaz, ellentétben az elsőfokú ítélettel, másodfokon felmentették azzal, hogy a marokkói Ruby néven ismert El Mahroug kiskorúságáról nem tudott, és nem volt bizonyítható, hogy a lánynak fizetett a szolgáltatásért. 2014-ben adócsalásért ítélték el, ami miatt idősek otthonában kellett közmunkát végeznie az akkor 76 éves, milliárdos médiavállalkozó-politikusnak. Berlusconi már kilenc éve nem kormányfő, de jelenleg – rangidősként – az EP képviselője, miután pártja 8 százalékot szerzett tavaly májusban.

A felmentő ítélettel együtt az azonban nem vita tárgya, hogy voltak Berlusconinál ungabunga partik, ezek egyikén még a végül lemondott cseh kormányfő Mirek Topolánek is részt vett.

Jávor Benedek ezekre a keresztényi és általános morális meggyőződéssel nem összeegyeztethető partikra utalt bejegyzésében:

I pray for not mixing up the invitations accidently, so that she finds herself in the heart of a bungabunga party instead of an exchange of views on christian family values.



HU state secretary for family issues Katalin Novak's visit to Silvio Berlusconi.#omg #bungabunga pic.twitter.com/uPceIjrsd7