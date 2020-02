Felfüggesztett büntetést kaptak a csecsemőjük halálával vádolt szülők

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

L. Csabát Másfél év fogházbüntetésre, de próbaidőre felfüggesztve, L. Adát egy év fogházbüntetésre, de két évre felfüggesztve ítélte a bíróság, miután hathetes csecsemőjük K-vitamin hiánya következtében kialakult agyvérzésben 2013-ban meghalt.

A bíróság első fokon gondatlanságból elkövetett emberölés bűntettében találta bűnösnek a házaspárt.

A vádat egyébként az ügyész a két nappal ezelőtti tárgyaláson módosította át emberölés vétségéről. Ezt azzal indokolta, hogy

már nem tartja fent vádként, hogy a vádlottak akadályozták volna az orvosi ellátást, mert a kiérkező mentősök és a gyerekorvos is úgy nyilatkoztak, bár a szülők feszültek voltak és indulatosak, hagyták, hogy ellássák a csecsemőt;

hozzátette azt is, a szülőknek nem kellett tudniuk, hogy a babánál agyi vérzés állt fent, amikor nem vitték orvoshoz az első hányás után, hiszen az ügyész szerint ők is csak laikusok, azt is gondolhatták akár, hogy a csecsemő vírusfertőzést kapott.

Az ügyész által ismertetett szakértői vélemény szerint

A baba K-VITAMIN HIÁNYOS KÉSŐI CSECSEMŐKORI AGYVÉRZÉS KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT LÉGZÉSI- ÉS KERINGÉSI ELÉGTELENSÉGBEN HALT MEG. AZ AGYVÉRZÉST SPONTÁN VÉRZÉS INDÍTOTTA EL, AMI A K-VITAMIN HIÁNYA MIATT NEM ÁLLT EL.

Tagadják, hogy tudtak volna a K-vitamin szükségességéről

A két éve húzódó per vádiratának lényege, hogy L. Csaba feleségével azért áll a bíróság előtt, mert a vád szerint 2012 decemberében L.-ék lakhelyén fűtési problémák voltak, ezért kis időre egy ismerősük fogadta be őket. 2013. január 1-jén a másfél hónapos csecsemő rosszul lett, sírt, míg végül délután többször sugárban hányni kezdett. Mivel a gyermek állapota késő estére sem javult, a harmadik hányás után végül kihívták az ügyeletet. A hathetes gyerek a kórházban halt meg egy héttel később, az orvosi szakvélemény szerint K-vitamin hiányában kialakult agyvérzés miatt.

A pernek azokra a kérdésekre kellett választ adnia, hogy

a baba agyvérzésében szerepet játszott-e, hogy születésekor és napokkal később sem kapta meg a gyerekorvostól a K-vitamint;

valamint azt, hogy halálában közrejátszhatott-e az, hogy az orvosi segítség L. Csaba fenntartásai miatt később érkezett a kelleténél.

Az ügyész perbeszédében felemlegette, hogy a szülőket egy kezelőorvos és a család gyerekorvosa, M. Gabriella is tájékoztatta arról, hogy a K-vitamint be kell adni a gyereknek. Úgy érvelt, azt is tudniuk kellett, ha nem adják be, veszélyeztetik a gyerek egészségét. Mivel kritikusan álltak a K-vitaminhoz, és az első gyereküknél nem okozott problémát, hogy nem adták be neki, az ügyész szerint könnyen álltak ahhoz, hogy mulasztásuk nem fogja befolyásolni gyerekük egészségét.

A szülők magatartása a kiérkező orvosokkal szemben viszont az ügyész szerint nem befolyásolta, hogy a baba meghalt volna vagy sem, a néhány órás késedelem itt nem számított, mert a szivárgó vérzés már több napja fennállhatott.

Ezzel szemben a védők és a vádlottak is végig azt állították, ők nem tudtak arról, hogy be kell adni a K-vitamint, őket senki sem tájékoztatta erről. Bár félmondatokkal ez elhangozhatott, de a védő szerint egy szülés után, kialvatlanul nem lehet arra alapozni, hogy ezt az információt elég egyszer elmondani a szülőnek, így aztán "kellő tájékoztatást nem kaptak". L. Csaba egyébként ehhez még hozzátette, ő nincs meggyőződve arról, hogy valóban K-vitamin hiánya volt a babának. Az ügyész erre úgy reagált, hogy a szülők felelőssége és kötelessége, hogy ha nem értenek valamit, nem jegyeztek meg valamit, akkor visszakérdezzenek.

L. Ada szerint 2013. január 1-jén vendéglátóik közül senki sem ajánlotta fel, hogy bevinné őket a kórházba, mert szerinte egyikük sem gondolta úgy, hogy nagy baj lenne. Azt is mondta, aznap este senkinek a szájából nem hangzott el, hogy a baba sugárban hányt volna, de még az orvosi feljegyzésekben sem szerepelt.

Ennek ellentmondanak a korábbi tárgyalásokon elhangzott tanúvallomások. A vendéglátók szerint L. Ada kétségbe volt esve, olyan kijelentést is tett a vendéglátók szerint, hogy "ez a baba nem akar velünk maradni." A vendéglátó házaspár férfi tagja többször próbálta arra buzdítani L.-éket, hogy hívjanak orvost, de vallomása szerint a nő azt mondta neki, neki ehhez nincs joga, meg kell várnia a férjét, aki mindeközben a saját házukon dolgozott.

Az utolsó szó jogán kedden azt is mondta, ártatlannak tartja magukat, és "nem tartom igazságosnak, hogy egy megalapozatlan vád miatt kéne tönkretenni egy családot".

A szülők szerint mindenki más a felelős

A Budapest Környéki Törvényszéken L. Csaba – az Oltáskritikus Életvédők Szövetség egykori tagja és szerkesztője, akik szerint a vakcinák kártékonyak, sőt életveszélyesek és daganatot okozhatnak – az eddigi perek alatt is

MINDVÉGIG KITARTOTT AMELLETT, HOGY NEM ŐKET TERHELI FELELŐSSÉG GYERMEKÜK HALÁLÁÉRT.

A laposföld- és chemtrail-hívő apa, aki egy korábbi interjúban az orvosokat egyenesen azzal vádolta meg, hogy gyermekét szervkereskedelmi érdekekből gyilkolták meg – ezt az állítását a bíróságon visszavonta –, a korábbi tárgyalásokon úgy vélte, hogy a csecsemő halálát a következők okozták, ezekből az utolsó szó jogán csütörtökön többet is elismételt:

A baba koponyavérzését nem a K-vitamin hiánya okozta, hanem az ügyeletes orvos, aki túl erősen nyomkodta a baba fejét, amikor a fejvénájába akarta beadni az infúziót. L. Csaba szerint az orvos szétdurrantotta a baba két fejvénáját, majd azt mondta, hogy kicsi a véna, ezért nem tudja neki beadni az infúziót. A vádlott azt állítja, inkább a tű volt túl nagy, és felkészületlennek nevezte a kiérkező ügyeletes gyerekorvost.

A kátyús út miatt a mentőautó a kórházba menet egy nagyot zökkent, ekkor a kisbaba tarkója beütődött a hordágyba.

A kórházban olyan gyógyszereket adtak a babának, amiket egymással nem lehet keverni, és szerinte ezért került kómába a kisfiú.

A család az otthonukban folytatott építési munkálatok miatt egy ismerősnél húzta meg magát, L. Csaba szerint a vendéglátói romlott étellel kínálhatták meg a feleségét, ami az anyatejjel bejuthatott a kisbaba szervezetébe, aki ettől folyamatosan visszaköpte az anyatejet.

Az idézett interjúban felvetette azt is, hogy a vérzékenységet a bárium okozta, amely a chemtrail-repülőgépek által végrehajtott mérgezéssel juthatott a levegőbe.

A férfi az utolsó szó jogán még azt is mondta, a boncolás nem állapította meg a halál és a vérzés okát, azok még ma is kétségesek, szerinte a szakértők levegőbe beszélnek. "Egy dolog biztos itt csupán, hogy semmi sem biztos. (...). Mivel mi voltunk a szülei, feleljünk a haláláért? Ez így korrekt egy európai jogállamban?" - tette fel a kérdést. Majd hozzátette, ha elszöktek volna az eljárás alól, bizonyára bármelyik ország befogadta volna őket.

L. Ada előbb elnézést kért férje indulatosságáét, majd könnyezve hozzátette, a gyereke halála után is tovább akarja folytatni az életét. Szerinte mindig felelős és szerető szülők voltak, van két intelligens és egészséges gyerekük.

A szülők oltásellenessége nem foglal el központi szerepet a perben, csak azt vizsgálják, hogy az orvosokkal kapcsolatos fenntartásokat hangoztató nézetek akadályát képezhették-e annak, hogy a babát láthassa orvos: L. Csaba nem oltásellenesnek, csak oltáskritikusnak mondja magát. A bíró az utolsó tárgyaláson ki is tért az Oltáskritikus Szövetség csoportjára, azok bejegyzéseire: a vádlott azt állítja, nem tudja, ki írta például azt a bejegyzést, amiben arról van szó, nem adnak szintetikus vitaminokat a gyereknek. A férfi azt mondta, korábban volt szerkesztői hozzáférése az oldalhoz, de mióta meghalt a gyereke, azóta nem foglalkozik ezzel.

Ócskaságnak tartották a K-vitamint

A bíró az ítélet indoklásában azt mondta, mindkét vádlott szubjektív beállítottságú, főképp L. Csaba, aki kritikus szemlélettel áll a világ dolgaihoz, nehezen enged a saját álláspontjából. Kiemelte, a házaspár viszonyában nem ütközik ki nagy fölé-alárendeltségi viszony. A bíró szerint bár a pár a terhesség alatt járt védőnőnél és terhesgondozáson is, de az egészségüggyel szembeni kritikai hozzáállás és bizalmatlanság végig ott volt.

A bírói indoklás szerint a párt tájékoztatták a K-vitaminról még a szülés előtt, de ezt a szülők elutasították. A szülés után minden egészségügyi vizsgálatot "a gyerek érdekében" szintén elutasítottak. Így aztán nem gondoskodtak a K-vitamin beadásáról a baba öt napos korában sem, úgy gondolták, a természetes anyatejes táplálás elegendő. A bíró hozzátette, a gyerekorvos sem ment el a szülőkhöz, hogy megnézze és megvizsgálja a gyereket.

A szülők tévedtek, amikor azt hitték, az anyatejen vagy a placentán keresztül elegendő K-vitamin jut be a baba szervezetébe, így aztán ennek hiányában vérzékenység majd vérzés alakult ki a csecsemőnél. A vitamint "ócskaságnak tartották" a bíró szerint, mert úgy gondolták, ezzel a gyerek hasznára tesznek. L. Adának feltűnt, hogy a csecsemő bágyadt, nem úgy viselkedik, mint az első gyerekük ugyanabban a korban, a bíró szerint a nő ekkor aggódni kezdett.

2013. január 1-jén az anya kétségbe esett, amikor a baba "sugárban hányni kezdett", fogalmazott a bíró, a távollévő férje viszont nem engedte neki, hogy orvost hívjanak. A nő a vendéglátóinak ki is fejezte aggodalmát, a baba ezután másodszor is hányt, de már kisebb intenzitással. A baba este harmadszorra is hányt, ami már kicsit véres volt, pupilla-differencia alakult ki a babánál, lebiggyedt a szája, szürke és sápadt lett. Többször hívták L. Csabát, aki ezután sietett, de igyekezett mindenkit megnyugtatni, és elhárította magától azt, hogy orvoshoz kéne fordulni. Több mint egy órával később végül értesítették az ügyeletet, bár továbbra is bizonytalan volt abban, hogy szükség van rá. Amikor végül kijött az orvos, bár a férfi konfrontálódott vele, ő rögtön a gyerekhez ment, ezután a mentőt is kihívta.

Kórházba szállításakor már erős vérzés állt fenn a gyereknél, bár ezen vérplazmával és K-vitaminnal próbáltak segíteni, nem tudták megmenteni.

A bíró szerint minden tanú ugyanazt mondta: a vádlottak következetesen azt kommunikálták nekik a baba halálát megelőzően, hogy a baba nem kapott K-vitamint, nincs szüksége rá. Ez szemben áll azzal, amit a tárgyaláson állítottak, hogy egyáltalán nem tudtak a vitamin szükségességéről.

Ez a bírósági megállapítás, ami köszönőviszonyban sincs a vádlotti védekezéssel. Ebben a tárgyalóteremben mindenről szó volt, csak a saját hibáikkal nem néznek szembe. A kockázatot más egészsége árán vállalták

- mondta L. Csabáéknak a bíró, majd hozzátette.

A legnagyobb árat már megfizették. Nem szól arról az ítélet, hogy nem lehetnének jó szülei a két másik gyereknek. De vigyázzanak.

Az indoklás után mindenki három nap gondolkodási időt kér, ezután dől el, hogy a vádlottak fellebbeznek-e az ítélet ellen, vagy jogerőre emelkedik.

(Borítókép: Védőügyvéd a Budapest Környéki Törvényszéken, L. Csaba és felesége tárgyalásán 2020. február 6-án. Fotó: Bődey János/Index)