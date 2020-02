Teljes a bizonytalanság a zuglói garázssoron

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Alig pár napjuk maradt a zuglói Francia út garázsbérlőinek, hogy lebontsák a beállóhelyeket, és elszállítsák a vasbeton szerkezetet a vasúti töltés mellől. December végén kezdte el postázni a MÁV a szerződések felmondását, harminc nap alatt kell a bérlőknek elbontaniuk a garázsokat, hogy aztán rendezett állapotban tudják visszaadni a területet a tulajdonosnak.

Nem egy kutyaházról van szó, ezek 6-7 tonnás vasbeton építmények

- panaszkodott az Indexnek Benda Lajos, aki évek óta itt bérel beállóhelyet. Még a kilencvenes évek elején kezdtek el garázsokat felhúzni, mára közel 300 darab sorakozik a Francia úton.

Kirakott bútorok, eldobott tűk

A terület a MÁV-é, a garázsok viszont a bérlőké, akik a szerződés alapján évente fizetnek bérleti díjat a területért, nagyjából 50 ezer forintot. Ebből éves szinten közel 9 millió forint bevétele van az állami vasúttársaságnak, de mint azt nemrég megírták, ennél jóval többet kell költeniük az illegális szemétlerakók miatt.

A PROBLÉMA UGYANIS ÉVEK ÓTA AZ, HOGY SOKAN SZEMÉTLERAKÓNAK HASZNÁLJÁK A TERÜLETET, ÉS TELE VAN MINDENFÉLE LIMLOMMAL AZ UTCA. RUHÁK, BÚTOROK, SZÁMÍTÓGÉPEK MINDENFELE, DE VAN AKI ELDOBOTT TŰT IS RENDSZERESEN TALÁLT A GARÁZSOK MÖGÖTT.

A MÁV többször is felszólította a bérlőket, hogy tegyenek rendet, de sok esetben a szemetet nem is a garázstulajdonosok hordták oda, és még az építményektől jóval arrébb is bőven találni elhagyott cuccokat.

Az utca egyik fele fizetős, a másik magántulajdon

Az elmúlt két évben összesen 366 tonna hulladék halmozódott fel MÁV szerint, aminek az elszállítása 24 millió forintba került a társaságnak. Utoljára tavaly ősszel volt nagyobb takarítás, ekkor 78 tonna szemetet szedtek össze, de az utóbbi fél évben még több mint 150 köbméternyi hulladék került ide.

A helyzetet a Zuglói Önkormányzat szerint csak tovább rontotta, amikor 2017-ben parkolási övezetté nyilvánították a területet, mert az agglomerációból bejáró autósok ettől kezdve a MÁV területén parkoltak szabálytalanul. Jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy a Francia út egyik fele fizetős, itt alig állnak autók, míg a másik, vasúti töltés felőli, MÁV tulajdonában álló rész tele van parkoló járművekkel.

Bizonytalanná vált a terület sorsa

A borzalmas látvány mindenkit zavar, és egészségügyi szempontból is problémás, ezért a vasúttársaság és a Zuglói Önkormányzat tárgyalni kezdett 2019-ben, hogy közös megoldást találjanak. Horváth Csaba polgármester már novemberben beharangozta, hogy az áldatlan állapotok felszámolására az önkormányzat átveszi a MÁV-tól a zuglói vasútvonal menti területeket, amelyeket rendbe tesz, és a lakosság igényeinek megfelelően hasznosítani fog.

AZT VISZONT AZÓTA SE közölték, HOGY MIt terveznek a területtel kezdeni.

A MÁV az év végén elkezdte felmondani a bérleti szerződéseket, a garázstulajdonosok pedig felháborodásukban érdekképviseleti csoportot alakítottak, hogy megpróbálják megakadályozni a garázsok bontását. Képviselőjük azt mondta az Indexnek, eddig hiába keresték az Önkormányzatot, nem kaptak választ arra, hogy mi az elképzelés az utcával.

Nincs semmiféle megállapodás

A MÁV ugyanakkor már kész tényként írta keddi közleményében, hogy a területet átadják a Zuglói Önkormányzatnak, és 450 P+R parkolóhelyet alakítanak ki a garázsok helyén.

CSAKHOGY VALÓJÁBAN MÉG NEM SZÜLETETT MEGÁLLAPODÁS A KÉT FÉL KÖZÖTT.

Horváth Csaba Facebook-oldalán azt írta a közlemény megjelenése után nem sokkal, hogy a terület hasznosításával kapcsolatban "voltak és vannak különböző elképzelések, de erről Zugló önkormányzatának és a MÁV-nak jelenleg semmilyen megállapodása nincs". Később azt is megtudtuk, hogy az önkormányzatot is meglepte a MÁV keddi közleménye, állításuk szerint ők se tudtak róla előzetesen.

Többmilliós kár

A garázsbérlők érdekképviselete ugyanakkor az önkormányzattól várja a választ a parkolóhelyek jövőjéről, eddig hiába. Horváth Csaba azt mondja, a garázsok tulajdonosai a MÁV-val szerződtek, így "az ügyben felvetődő jogi kérdéseket a MÁV-val kell tisztázni."

A kormányközeli média a vasúttársaság közleménye alapján arról ír , hogy az önkormányzat fizetőssé teszi a parkolást, de erre nincs konkrét utalás a szövegben. Azt egyelőre senki nem közölte, hogy ha P+R parkoló lesz - mint a MÁV írja - az marad ingyenes vagy a fizetős övezethez tartozik majd. Mint ahogy azt se tudni, hogy az eddigi bérlők hol és milyen konstrukcióban tudják majd tárolni az autójukat.

Azt mindkét fél megerősítette lapunknak, hogy az egyeztetések továbbra is tartanak. A bérlőknek ugyanakkor nagyon ketyeg az óra, mert a szerződés szerint pár napon belül vissza kell adniuk a területet a tulajdonosnak. Ez pedig nem olyan könnyű feladat, hiszen a többtonnás vasbeton garázsokat egyesével, speciális teherautóval lehet csak elszállítani.

Az érdekképviseleti csoport egyik tagjától úgy tudjuk, a bontás és a terület rendezése majdnem 1 millió forintba kerül a bérlőknek, míg az építmények értékét 2 millió forintra becsülte. "Azt szeretnénk, hogy állítsák vissza a bérlői jogokat" - mondta az Indexnek képviselőjük. Vasárnap délelőtt egyszer már találkoztak a bérlők, és most hétvégén ismét összegyűlnek, hogy megvitassák, miként tudnának a továbbiakban fellépni a garázssor megmentése érdekében.

