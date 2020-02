Erősen viharos széllel tépi a Dunántúlt a Ciara

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

106 km/h-s széllökésről számolt be az Időkép.hu Sopronban, a Kendig-csúcsról pedig 101 km/h-s erősségű levegőmozgásról érkezett adat hétfőn reggel. A negyed tizenegyes frissítések szerint Zalaegerszegen 96 km/h-val, Pécsen 90 km/h-val, Dunaújvárosban is 80 km/h-val, Mezőberényben 51 km/h-val, Etyeken 64 km/h-val, Inárcson pedig 45 km/h-val is fúj a szél.

A Ciara viharciklon vasárnap délelőtt érte el Nyugat-Európát, és habár az előzetes adatok alapján úgy tűnt, már aznap késő este megérkezik Magyarországra, a széllökések csak hétfő reggelre értek ide. Az Időkép.hu folyamatosan frissülő széltérképén ön is követheti, épp hol és milyen erősségű széllökések vannak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írja a Facebookon, hogy az általunk is idézett, Időképen megjelent adatok nem tekinthető reprezentatívnak egy egész városra vonatkozóan, ők eddig mindössze 64 km/h-s szélerősséget mértek ott. Délelőtt 10 órára azonban az Észak-Dunántúlon már síkvidéken is mértek 90 km/h-t elérő széllökést, ami a másodfokú szélriasztás-kategóriába esik, továbbá legfrissebb, déli térképükön már 100 km/h-s adatok is szerepelnek.

A szelet felmelegedés is követi, Sopronban a meteorológiai szolgálat információi szerint 18,3 fok és erősen viharos szél, míg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Jósvafőn élénk, erős szél, és mindössze 0,3 fok van.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői veszélyjelzésében azt MTI-nek azt írta: tovább erősödik a szél, délelőtt már országszerte lehet számítani erős vagy viharos széllökésekre. Főként a Dunántúlon lehetnek óránként 70-90 kilométeres széllökések. A nap első felében ettől erősebb lökések csak a hegyekben fordulhatnak elő, írják.

A hétfő délutáni órákban egy hidegfront érkezik, melynek környezetében országszerte viharos, elsősorban az Észak-Dunántúlon erősen viharos, 80-100 kilométeres, néhol 100 kilométer feletti széllökések is lehetnek. A hétfő esti órákra, a front átvonultával, átmenetileg mindenütt csillapodik a légmozgás, kedden napközben azonban ismét többfelé – a délnyugati országrész kivételével – viharossá, az északi országrészben erősen viharossá fokozódik a szél.

A viharos szél veszélye miatt Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Veszprém és Zala megyére másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A hidegfront mentén a Dunántúlon, legnagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. Emiatt Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Fákat csavarhat ki a földből, akadozhat a közlekedés

A Ciara viharciklon miatt, amely 2013 óta a legerősebb a térségben, és akár óránkénti 130 kilométeres széllökések is kísérhetik, a katasztrófavédelem is figyelmeztetést adott ki, ebben azt írják, a vihar fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, megrongálhatja a házak tetőszerkezetét, közlekedési zavarokat és akadályokat idézhet elő.

A Budapest Airport Facebookon elérhető tájékoztatása szerint járattörlések és fennakadások várhatóak a hétfői menetrendekben, ezért azt javasolják, mindenki tájékozódjon, mielőtt elindulna a reptérre. A honlapon fellelhető információk alapján hétfőn fél tizenkettő körül több érkező és induló járatnál késést (pl. London, Glasgow, Hamburg) és törlést (Frankfurt, Bázel, Zürich) tüntettek fel.

A MÁV is arra kéri az utasokat, kövessék a friss információkat a Facebookon, az applikációban vagy a honlapjukon, mert külföldön is több esetben okozott fennakadásokat a vasúthálózatban a Ciara. Egy óra körül már több hírt is közölt a MÁV arról, hogy sínre dőlt fák akadályozzák a közlekedést Kaposfüred és Somogyjád, Jákó-Nagybajom és Somogyszob, valamint Babócsa és Barcs között.

A viharciklon hatalmas áradásokat okozott az Egyesült Királyságban, sok helyen fennakadások keletkeztek a tömegközlekedésben is, Skóciában hárman is megsérültek miatta.