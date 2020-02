Pillanatnyilag nem bontja fel Bayer Zsolt bérleti szerződését az I. kerület, de emelni fog

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nem sokára pereket indít és az előző kerületi vezetéssel kötött szabálytalan szerződéseket mutat be az I. került októberben megválasztott polgármestere, az ellenzéki V. Naszályi Márta. A 444.hu-nak adott interjújában a polgármester beszélt a budavári önkormányzati bérleményekről, amelyeknek a harmada szerint visszaélés eredménye, de azt is hangsúlyozta, ez nem jelenti azt, hogy ezeket mindet felbontanák. Sőt.

Tisztába kell tenni a helyzetet. (...) Vannak viszont olyan esetek is, ahol komoly jogsértést találtunk. Az önkormányzat megkárosítását.

Szerinte olyanokra kell gondolni, hogy valaki több lakást bérel, de az egyiket "rövidtávú lakáskiadásra használja". Szó esett Bayer Zsolt ugyanott bérelt 48 négyzetméteres lakásáról is, amelyért 32 ezer forintot fizet. Erre Naszályi azt mondta, pillanatnyilag nem tervezik a szerződés felbontását, de ahogy a többi lakás esetében is, felülvizsgálják a bérleti díjat.

Jelenleg 425 forint plusz áfát fizetnek az önkormányzati lakások négyzetméteréért. De ezt felülvizsgálják.

Tehát mondjuk Bayer Zsolt számíthat arra, hogy a lakása bérleti díja felül lesz vizsgálva.

Az önkormányzati választás éjszakáján egy titokzatos teherautó a rakományával együtt az önkormányzattól a volt polgármester házához hajtott, de amint ellenzéki politikusok tűntek fel az utcán, kereket oldott. Naszályi szerint a teherautó könyveket szállított a polgármesterhez, bár még vizsgálják a valódi helyzetet.

Azt is elmondta, hogy a Várban változni fog a parkolási rendszer. A polgármester azt mondta, az elmúlt hónapjai azzal teltek, hogy olyanokkal találkozott, akik ingyenes parkolási vagy behajtási engedélyért kilincseltek nála, de hozzátette, nem szeretné őket kigúnyolni, viszont azt mondta, ezek az emberek megszokták, hogy ez évek óta járt nekik.

Az is a volt polgármester személyes egyeztetésén alapult, hogy ki kaphat ilyen ingyenes kikódolót és ki nem.

A várbeli építkezésekkel, kormányintézményekkel kapcsolatban azt mondta, soha nem merült fel benne, hogy valamilyen oktatási intézményt kiebrudaljanak. Ugyanakkor a Bölcs Vár például

konkrétan hatalmas gépészeti berendezéseket raktak mások hálószobájának a falához, és még arra sem voltak képesek, hogy legalább egy szigetelő falat felhúzzanak.

Ezt a polgármester szerint most pótolniuk kell. Az ügyben van egy per is, mondta. Másrészt ugyanez az intézmény jogszerűtlenül tett ki tiltótáblákat és foglalt le parkolóhelyeket magának.

Ilyen szerződést nem köthetett volna a Budavári Önkormányzat. A közlekedési táblát is jogszerűtlenül tették ki.

Ezeket a táblákat már eltávolították.

Azt is mondta, hogy szeretné, ha a tervekben lévő budavári sikló – amely a nyugati oldalról indul majd, és szinte végig a hegy gyomrában közlekedik majd – kiváltsa a várban a turistabuszokat. Addig is azt szeretnék, ha a buszok valamilyen előzetes regisztráció alapján parkolhatnának.

Van olyan nyári hétvégi nap, hogy 600 turistabusz fordul meg a Várnál. Az éves napi átlag 350-400. Az nagyon sok.

Beszélt a Fő utca felújításáról, amelyet még az előző városvezetés kezdett el, ők csak megörökölték. Ezzel kapcsolatban elárulta azt a nem mellékes részletet, hogy bár jók a tervek,

ezekről a tervekről nemcsak a lakosság nem tudott, de én is csak akkor értesültem róla, amikor polgármester lettem, és jött egyeztetni a BKK. Az, hogy senki nem lett bevonva, szerintem egészen elképesztő.

Szeretné, ha a Fő utcából később kulturális fő utcája lenne a kerületnek, ezzel kapcsolatban pedig felmerült az interjúban a Lánchíd felújítása. Erről a polgármester azt mondta, „sokkal jobb nekünk az, ha a Lánchídon nem járnak autók. És a Fő utca pont beleesik ebbe a szórásba".