A Jobbik a parlament legnagyobb költekezője

A Jobbik költötte messze a legtöbb pénzt a parlamentben az elmúlt bő egy évben, írja a Hvg.hu. Az új parlamenti időszak óta már több mint 380 millió forintot fizettek ki általános, jogi, szak- és kommunikációs tanácsadásra, de a lap szerint „alaposan kistafírozták a pártközeli elemzőintézetet is”, az Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet 145 millió forintért dolgozott a pártnak.

A 21 fős ellenzéki frakció ezzel toronymagasabb a legtöbbet költő képviselőcsoport, kétszer annyit költött el, mint a közel hatszor akkora Fidesz-frakció.

Az Iránytű intézet többnyire közvélemény-kutatásokat készített a pártnak, 2018 novemberében 44 millió forintért, 2019 márciusában és áprilisában „elemzésre”, illetve „szakpolitikai elemzés” címen 29,9 majd 28,8 millió forintot könyvelhettek el. Magánszemélyekkel, akiknek a neve nem ismerhető meg a GDPR-rendelkezések miatt, 246 szerződést kötöttek 182,3 millió forintos összértékben.

A listából egy ember neve ismerhető meg, Farkas Krisztináé, akivel 7 millió forintra szerződtek. Facebook-oldalakra, videókra és fotókra 18+4 millió forintot fizetett a Jobbik, tolmácsolásra 20 milliót, ügyvédekre 18 milliót, továbbá jogi tanácsadásra még 27 milliót. A Jobbik exképviselője, Staudt Gábor az egyik szerencsés jogi ügyekben, az irodájának 4,45 milliót fizettek. A Hvg.hu felhívta a figyelmet arra a 18 hónapos tanulmányi támogatásra, amelyet összesen 7,8 millió forint értékben fizetett ki valakinek a párt.

„A rendezvényköltségek között különös az is, hogy bár 2019 február 1-jén a párt drámai sajtótájékoztatón jelentette be, hogy akár meg is szűnhet a rá kirótt újabb ÁSZ-bírság miatt, egy nappal későbbi évadnyitó rendezvényén azért 3,2 millió forintot elköltött a képviselőcsoport, ebből 844 ezret étkezésre, közel egymilliót pedig a rendezvénytechnikára” – írja a Hvg.hu.