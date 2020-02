Leszedte a vihar az orosházi vásárcsarnok tetejét

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Ismét letépte az orosházi vásárcsarnok csaknem teljes tetőszerkezetét a kedd hajnali viharos szél, a káreset során személyi sérülés nem történt, tájékoztatta kedden kora délután a város polgármestere, Dávid Zoltán az MTI-t. A csarnokot átmenetileg lezárták, az eladóknak ki kell költözniük, de dolgoznak a mielőbbi helyreállításon.

Az utóbbi években ez a harmadik eset, hogy az erős szél megbontja a csarnok tetejét. A városvezető az MTI kérdésére elmondta, megvizsgálják a garanciális javítás lehetőségét is. Egy ideje tervezik, hogy felújítják a csarnokot, keresték is rá a pályázati lehetőségeket, ugyanakkor „ez az esemény most megsürgeti a megoldás megtalálását”.

A helyi Oroscafe hírportál beszámolója szerint a szélvihar a vásárcsarnok tetejének egyes darabjait a szomszédos bérházhoz vágta, légkondicionálókat szakított le, ablakokat tört be. Békés megyében a katasztrófavédelmet 57 káreseményhez riasztották, többségében kidőlt fák, letört faágak, leszakadt vezetékek okoztak problémát.