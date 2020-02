Árengedmény lesz, ha egynél több majomot vesz el

Majmokat nem lehet Magyarországon csak úgy otthon tartani, a velük való kereskedés meg ennél is súlyosabb törvényszegés, éppen ezért meglepő a nyíltság, amivel nekiállt valaki az utóbbi hetekben cukorfalat majmocskákat kínálni potom áron több magyar apróhirdetési oldalon. Kis nyomozgatással kiderült, hogy az eladó legalább 2010 óta ad fel hasonló hirdetéseket a világ legkülönbözőbb tájain, Alaszkától kezdve Kataron át Sydney-ig, és különös módon a bébimajmok a képeken nem cserélődnek és nem is öregednek. Ha az ember levelet ír neki, előáll a visszautasíthatatlan ajánlattal: utaljunk neki előre pénzt, és ő becsszó még aznap házhoz hozza a majmot.

Emberszabásút csak állatkert tarthat. Megtiltották a fókaprém-kereskedelmet is.

Magánbefektetők 5,5 hektáron állatkertet nyitnak tavasszal, ami mellett dinópark is lesz.

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Ha valaki egész életében egy saját majomra vágyott, azzal meg nem bíbelődött, hogy a majomtartás esetleges törvényi korlátain törje a fejét, kissé kusza, de álomszerű ajánlatba botolhat mostanában több magyar apróhirdetési oldalon is. Ilyenbe:

Eladó mókusmajomok, kapucinusmajmok, pókmajmok, csimpánzok és mormókák - Kapucinus, mókus, pók és marmoset majmok engedélynevelői vagyunk. Rendelkezésre állnak gyűrűs farkú lemursok és csimpánzok is. Minden majomunk szelíd, otthon emelt, kézzel etetett, nagyon tanulékony és társaságú, és szeret játszani emberekkel és más otthoni háziállatokkal. Minden majomunk nagyon egészséges és oltott. Csecsemőkkel és felnőttekkel is rendelkezünk. Majmaink nagyon jól teljesítenek otthoni háziállatokon és tenyésztési célokra. Megvan a nemzetközi behozatalhoz és kivitelhez szükséges összes dokumentum és igazolás a vadon élő állatok.

Ennél a december 18-án feladott hirdetésnél 75 ezer forintos ár szerepel, helyszínként meg a VIII. kerület, de ez a két paraméter hirdetésről hirdetésre változik.

Most rohannak a babamajomhoz

Ez az ellenállhatatlan január 28-i hirdetés például Nógrád megyét tünteti fel 90 ezer forintos ár mellett:

gyönyörű kapucinus majmok eladó, ők kedves, jól szocializálódtak és nagyszerű társaságokat teremtenek, olcsó árakon járnak, most rohannak a babamajomhoz.

Sőt, még a (tört magyar) nyelv sem állandó, láttuk magyar oldalon, de szlovák nyelven is portékát kínálgatni a majomárust. Az ajánlatok mögött ugyanaz a valaki áll, egy bizonyos lennyduke nevű felhasználó, ugyanaz a 70-essel kezdődő telefonszám. Ez utóbbi sajnos zsákutca, nincs mögötte előfizető.

A helyzet az, hogy bármennyire cukorfalatok a hirdetésekhez mellékelt egy-egy képen a majmocskák, azon túl, hogy finoman szólva sem volna ideális élőhely számukra egy átlaglakás, Magyarországon egész egyszerűen illegális otthon majmot tartani. A csimpánz, ami kifejlett állapotban könnyedén képes embert ölni, például konkrétan különösen veszélyes állatfajnak minősül, és a vonatkozó magyar rendelet szerint kizárólag cirkuszban vagy állatkertben tartható, és még ott is be kell tartani egy sor szigorú biztonsági előírást, például kell legalább 4 méter magas fal, villanypásztor, illetve legalább 6 méter széles vizesárok.

A google translate áldását használó hirdető kicsit zavaros a többi áru megnevezésében. A mókusmajom és a pókmajom rendben van, de amit mormókának illetve marmoset majomnak hív, az a selyemmajom lesz, a "gyűrűs farkú lemur" nálunk inkább gyűrűsfarkú makiként fut, a kapucinusmajom más néven csuklyásmajom. Ami közös bennük, hogy mind főemlősök, és

Magyarországon "kedvtelésből tartott főemlős nem forgalmazható".

De nemcsak az árusítás tilos. Van egy kormányrendelet a veszélyeztetett, vadon élő állatokra vonatkozó nemzetközi szabályozás (például a CITES-egyezmény) végrehajtásáról. Ez főszabályként azt mondja ki, hogy a nem emberszabású főemlősök is kizárólag állatkertben tarthatók, és nagyjából annyi engedményt hagy, hogy akinek van egy öregebb, még 2013 előtt bejelentett állata, azt tarthatja magánál, de csak akkor, ha teljesíti az állatkertnek is előírt tartási feltételeket. Milyenek ezek? A mókusmajmoknak például 1-5 állat esetén 10 négyzetméternyi külső kifutó kell, belső férőhelyként 8 négyzetméter, valamint mászási és függeszkedési lehetőség, alvó és/vagy búvóhely, elválasztható belső terek. A makiféléknek már 30 négyzetméteres külső kifutó dukál, a pókmajmoknak 25 négyzetméteres.

Akár 3 év börtön is kinéz

Akit szabályszegésen kapnak, először is az állatok elkobzására és durva (akár példányonként 100 ezer forintos) bírságokra számíthat. De ami ennél is súlyosabb: bűncselekményről van szó. A természetkárosítás Btk.-beli meghatározása szerint aki bizonyos fajok egyedeit "jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, onnan kiviszi, azon átszállítja, azzal kereskedik, (...) bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő". A hirdetésben szereplő majmok ebbe a körbe tartoznak. A tartási körülményektől függően pedig akár az állatkínzás bűncselekménye is képbe kerülhet, ha lebukik az illegális majomtartó.

Egyszóval két eset van.

Ha tényleg majom adásvétel zajlik a magyar apróhirdetési oldalakon keresztül, akkor törvénysértésről beszélünk.

A másik lehetőség, hogy a hirdetés kamu, a csimpánzcsalira ráharapó vevőjelölt átverés áldozata lesz.

Ezt kiderítendő, miután a megadott telefonszámot hiába hívtam, érdeklődőként emailben jelentkeztem az egyik hirdetésre. Az egyik első kérdésem az volt, hol vannak most a majmok, és meg lehet-e őket nézni élőben, hogy könnyebb legyen választani.

Meglepően rövid idő alatt bizarr és elég szórakoztató levelezés bontakozott ki a továbbra is google translate-tel dolgozó majomárussal.

Az első, puhatolódzó levélre rögtön példamutató gyorsasággal, szinte perceken belül érkezett válasz. Úgy mutatkozott be, hogy ő egy németországi állattulajdonos-és eladó. Küldött 23 képet édesebbnél édesebb, pelenkás, cumizó vagy kézben dédelgetett majmocskákról. Megkérdezte, közülük tudok-e választani, és előállt egy konkrét ajánlattal: elrepül a majommal a hozzám legközelebbi repülőtérre. Azt írta:

Összesen 360 euróba kerül, és ez az összeg magában foglalja egy majom költségét és a szállítási díjakat. Árengedmény lesz, ha egynél több majomot vesz el.

Majmok, amiken nem fog az idő

A fotócsomagban csimpánz nem szerepelt, de külön kérésre gyorsan kaptam 7 képet az állítólag épp megvehető bébicsimpánzról is. A fotókat és a fájladataikat megvizsgálva nagyon gyorsan biztossá vált, hogy "lennyduke" sajnos nem őszinte. A kölyökmajmos képek némelyikének a fájladataiban 2008-as, sőt, 2005-ös dátum van, amiből vagy az következik, hogy ezek a varázslatos majmocskák már tizenplusz éve nem öregednek, vagy pedig az, hogy "lennyduke" állításával ellentétben minimum nem a képeken bemutatott állatokat árulja, de leginkább nem árul semmilyen majmot.

Még azoknál a fotóknál is zavar van az időben, amelyeknél a fájladatok közt lévő dátumot lennyduke-nak sikerült frissre állítania. Inverz képkeresés lefuttatása után pillanatok alatt előkerültek az interneten más apróhirdetések, amelyekben ugyanezek a képek, ugyanezek a majmok szerepeltek: a világ legkülönbözőbb nyelvein, különböző országokból, változatos időpontokból, egészen 2010-ig visszamenőleg. Bár az eladó neve variálódott, mindegyik hirdetés majmot árult, kedvező áron. Láttunk többek közt Sydney-re, Alaszkára, Afrikára, Katarra, Olaszországra és Törökországra célzott változatot is.

Ha megadja a ház címét, odaviszem a baba

A levelezésünket lennyduke a mohóságomra apellálva hamar a fizetés felé terelte.

Attól függ, ma hozhatom a babát.

- lengette be a mézesmadzagot, és innentől kezdve rámenőssé vált, sürgetni kezdett. Mit kellett volna tennem?

vannak elérhető járatok Budapestre, Most már fizet a félbetétet, vásárolok kiegészítőket, és megfizetem a repülési díjat. amikor teljesítem neked az egyensúlyomat. Ha készen állsz, máris elkezdhetem a megállapodásokat, mert odamenni akarok, holnap keresztes hadjáratot tartunk a templomban, ott kell lennem.

Az ígéret tehát úgy szólt, hogy repülővel ("gyorsabb és biztonságosabb a baba számára") még aznap elhozza a majmot, nemcsak Magyarországra, hanem egészen az otthonomig ("Ha megadja ház címét, odaviszem a baba, így tudom, hol fog maradni a baba.") Elkérte a címemet, és utasított, hogy a csimpánz árának a felét a Ria Money Transfer pénzküldési szolgáltatás segítségével küldjem el egy megadott névre, Dortmundba. Készségesen még annak is utánanézett, hogy hol vannak a megadott lakcímemhez legközelebb eső postahivatalok, ahol használható a Ria Money Transfer.

Lovely Birds

De nem ragaszkodott ehhez a megoldáshoz. Amikor írtam neki, hogy aznap munkaidőben már nem jutok el a postára, hamar kaptam tőle egy bankszámlaszámot azzal, hogy az a feleségéé, utaljam a pénzt, és küldjem el neki a nyugta másolatát.

A bankszámlaszámmal együtt megadott név (a keresztnév amúgy a nem kifejezetten női névnek tűnő Anthony), ha rákeres az ember a neten, különböző, egymással névrokon nigériai emberekre ad találatot. A Ria Money Transfer-féle megoldáshoz megadott, másik névre rákeresve nem találtam semmi érdemit, de ahhoz járt egy dortmundi cím is. Ez a dortmundi reptér mellé vezet, de ami érdekesebb: éppen ez a címe egy Lovely Birds néven futó vállalkozásnak, amely különleges papagájok árusításában utazik.

Az üzleti modell pedig ismerős: a vásárló utaljon előre pénzt, és repülővel elhozzák neki a kiválasztott madarat. A honlapon "a mi gyönyörű amazonpapagájaink" felirattal kísért fotóval hasonló a helyzet, mint a csimpánzossal. Ha rákeresünk a képre, látszik, hogy évek óta cirkulál már a neten ugyanaz a fotó.

Az angol nyelvű oldal szövegezése kissé bizarr. A bemutatkozó főszöveg például azzal kezdődik, hogy minden papagájuk hangos, és ha valakinek nem hangos papagájra van szüksége, akkor melyik fajokat ajánlják, mondván ők a legjobb társaság, és a vásárlónak "nincs miért aggódnia". A szállítási körülményeket magyarázó résznél pedig azt fejtegetik az oldalon, hogy a legtöbb légitársaság manapság megköveteli,hogy legyen ülőrúd a papagájoknak, ők a Lovely Birdsnél pedig ezt a rudat legfeljebb egy hüvelyknyire teszik az aljtól, mert így a papagáj nem esik nagyot, ha turbulencia adódik. A madarakhoz az ígéret szerint mellékelnek DVD használati utasítást is.

A honlapon a vevő a madarakat éppúgy kosárba teszi, mint más webshopokban a rúzst vagy a mobiltokot, de a vásárlást online nem lehet végigvinni, hibaüzenet jön fel, ami arra kér, hogy vegyük fel a kapcsolatot a bolt tulajdonosával. Annyi viszont látszik, hogy külön szállítási költség nincs. Egy arapapagájt akciósan 1000 helyett 800 euróért árulnak, úgy, hogy az ígéret szerint ebben az árban minden benne van. A PetRelocation nevű, kisállatszállításban utazó cég külön blogposztban foglalkozott az online madárvásárlókra leselkedő csalókkal. Itt azt írták, hogy egy arapapagáj reális szállítási ára önmagában több mint 1000 euró.

Egy felnőtt-és egy majomjegyet, lesz szíves

Amikor a számlaszám a levelezésben előkerült, már benne jártunk a délutánban. Bár az ajánlat összességében nyilván teljesen életszerűtlennek hangzik, egyébként önmagában délutáni indulással Dortmundból Budapestre érkezni még éjfél előtt nem lehetetlen. Közvetlen járat ugyan csak délelőtt van, de délután egy átszállással megoldható az eljutás, például van olyan gép, ami 16 órakor száll fel Dortmundból, és egy átszállás után este 22:10-re ér az ember Liszt Ferenc reptérre. Egy ilyen út úgy 70-110 ezer forint körül alakul, szóval ha lennyduke hűségesen teljesítené, amit ígér, a 750 eurós (nagyjából 250 ezer forintos) ár a bébicsimpánzért szállítással együtt még fantasztikusabb üzlet lenne. Csak ott a bökkenő: vajon mit szólnának a Wizzair vagy a Lufthansa derék légikísérői, ha a lóhalálában beeső utas egy pelenkás bébicsimpánzt terelgetne kézen fogva. (Az élő állatok szállításának elég összetett szabályrendszere van, itt.)

A másik dolog meg: ha a csimpánz okozta bonyodalmakról meg is feledkezünk, és meg is oldható délutántól estéig Dortmundból Budapestre repülni, amit sürgetés közben a majomárus belengetett, az - tekintve az idő képtelen rövidségét - teljesen irreális. 13:05-kor írta, hogy küldjem gyorsan a pénzt, mert "Ha el tudsz menni oda, és kifizetheted a fenti adataimat, akkor rendben lesz, láttam egy repülést, amely 45 perc múlva jön létre."

Miután a számlaszámot megírta, egy ideig válasz nélkül hagytam. Ezután éjjel két aggódó email is érkezett tőle, hogy mi a helyzet. Másnap az eltűnés magyarázataként megírtam neki: valaki figyelmeztett, hogy szerinte illegális majmot tartani Magyarországon, és az sem biztos, hogy ha elutalom a pénzt, tényleg elhozza nekem repülővel a majmot.

Fizet a babáért, megkapja a babáját?

A majomárus megint villámgyorsan válaszolt. Először ezt: "Sokszor szállítottam majmokat Magyarországra. Engedély nélkül nem lehet majom tartani, az eladó felelős azért, hogy megkapja az engedélyt, ezért volt szükség a címére. de

rendben van, ha többé nem akarja a babát, megértem.

De kicsivel később utánaküldött még egy meggyőzőnek szánt levelet: "Ezért vállalom a fele fizetést, hogy a másik fél kifizetése előtt teljesítsem, annak biztosítás céljából. fizet a babáért, megkapja a Babáját".

Mivel ezen a ponton elengedtem az ügyet, és - már csak a magyar törvények miatt is - nem utaltam semmiféle pénzt a majomárusnak, 100 százalékig biztosan nem állíthatjuk, hogy csaló, és nem kaptunk volna bébicsimpánzt, de még egy plüssmajmot sem. Mindenesetre több mint valószínű.

A Ria Money Transfer honlapján van egy tájékoztató összeállítás a gyakori csalásokról. Itt külön alcím a netes vásárlási csalás. Arra figyelmeztetik a felhasználókat, hogy legyenek óvatosak, amikor online vásárolnak, és valaki arra kéri őket, hogy fizessenek vagy akár csak előleget küldjenek pénzküldési szolgáltatáson keresztül. Azt is leírják, hogy bármiféle dolog online vásárlásakor belefuthatnak ilyen csalásba, legyen szó autóról, nyaralóbérlésről vagy éppen egy kölyökkutyáról. Nyomatékosan felhívnak mindenkit, hogy ne küldjenek rajtuk keresztül pénzt netes vásárlás lebonyolításához. Elég világosan fogalmaznak: