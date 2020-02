Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Egy olyan ingatlan rekonstrukciójára szavazott meg 60 millió forintot a soroksári közgyűlés, amelyben Bese Ferenc polgármesternek is tulajdonrésze van, írja a Népszava. A független, Fidesz-támogatással megválasztott polgármester vagyonnyilatkozatában nem szerepel a tulajdoni rész.

A lap szerint a XXIII. kerület jobboldali többségű képviselő-testülete hatvanmillió forintot különített el Soroksár idei költségvetésében egy 2250 négyzetméteres ingatlanegyüttes rekonstrukciójára.

Az ülésen a Jobbik képviselője, Bereczki Miklós feltette a kérdést, van-e bárki, aki úgy szavaz, hogy érintett személyesen is, és senki nem jelentkezett. Megkérdezte a polgármestert is, ő is nemmel felelt. Bereczki ezért elővette a lekért tulajdoni lapot, amely szerint a polgármester tulajdoni aránya 324/13500. A polgármester Bese ekkor elismerte, hogy valóban van tulajdonrésze az ingatlanban, de azt mondta:

már át akarta adni azt a feleségének.

Ha a polgármester nem szavazhatott volna, nem lett volna meg a többség az ingatlan felújításhoz. A fideszes többségű képviselő-testületet végül úgy döntött, hogy a polgármesternek nincs érintettsége a kérdésben.