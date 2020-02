Mit ér a törvény, ha sokadszorra ver meg a párod?

- fogalmaz az Országos Kriminológiai Intézet kutatását összegző egyik tanulmány, amelyben a kapcsolati erőszak eseteket vizsgálták.

A kutatást végző dr. Garai Renáta büntetőjogász az Indexnek azt mondta, ő az egyetlen hazai kutató, aki a legtöbb olyan aktát ismeri, ami Magyarországon kapcsolati erőszak bűncselekmények esetén valaha elkészült.

2013 óta összesen 651 olyan aktát vizsgált meg amiben jogerős bírósági ítélet született kapcsolati erőszak és hozzátartozó sérelmére elkövetett súlyos testi sértés ügyekben, 2019-ben pedig további 172 aktát olyan kapcsolati erőszak ügyekben, ahol az elkövető felelősségre vonása nem történt meg, mert a nyomozást megszüntették, a feljelentést elutasították, vagy éppen az elterelés mellett döntöttek.

Évente pár száz esetről szereznek tudomást a hatóságok, de ennél jóval több történik, csak az érintettek nem akarnak vagy nem mernek a rendőrséghez fordulni.

Dr. Garai Renáta azért csak 2013 óta kíséri figyelemmel ezeket az eseteket, mert abban az évben lépett életbe az új Büntető törvénykönyv, és vele a kapcsolati erőszak tényállás. Azelőtt a magyar törvénykezésben egyáltalán nem létezett külön a családon belüli erőszakra vonatkozó önálló bűncselekmény. Volt emberölés persze, amikor meghalt a bántalmazott családtag (jellemzően nő), volt testi sértés, ha nem halt meg, de tulajdonképpen csak hat és fél éve ismeri el a magyar jog, hogy a családon belüli bántalmazás egy specifikus bűncselekményfajta.

Minden érintettnek fontos tudni, hogy a kapcsolati erőszak nevű bűncselekménynek két fő fajtája van: a jog szerint egyáltalán nem mindegy, hogy „csak” szóbeli bántalmazás, gazdasági ellehetetlenítés történik, vagy az elkövető fizikailag is bántalmazza családtagját.

A hivatalból üldözendő, rendszeres fizikai bántással járó kapcsolati erőszak nevű bűncselekménytípust a Kúria állásfoglalása szerint az követi el, aki legalább két alkalommal megveri, valamilyen módon bántalmazza (könnyű vagy súlyos testi sértés, tettleges becsületsértés), személyi szabadságát megsértve bezárja, illetve valamire kényszeríti családtagját, aki vele közös háztartásban él vagy élt korábban.

A családon belüli erőszak sokakat érint, a brutalitások repertoárja végtelen: leköpés, pofon, haj kitépése, megrángatás, lökdösődés, leteperés, fojtogatás, ütések és rúgások, bezárás különböző helyiségekbe, magatartási szabályok előírása, ellenőrzés és kontroll alatt tartás, baráti és családi kapcsolattartások megtiltása és még sorolhatnánk.

Fontos tudni, hogy a rendszeres fizikai bántások esetében,

Mindez azért fontos - és az eljáró hatóságok is tudják - mert a családon belüli függő viszonyok, egy sokszorosan és súlyosan bántalmazó közegben gyakran az áldozat visszakozik a feljelentés után, mentegeti a bántalmazóját, és nem mellesleg egyszerűen retteg, hogy az eljárás miatt elveszíti gyerekeit, és nem akarja kitenni magát és környezetét az eljárással járó nehézségeknek.

A törvényi segítség rendelkezésre áll, de azt fontos megérteni, hogy

A törvény igen szigorúan bünteti a családon belüli erőszakot, akár 5 éves szabadságvesztés is jár érte, szemben például a testi sértés bűncselekménnyel, amiért csak 3 évet adhatnak.

Ezen esetet követően a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Kemecse Rendőrőrse 2019. május 24. napján ideiglenes megelőző távoltartásról hozott határozatot a vádlottal szemben, majd a Nyíregyházi Járásbíróság 30 nap időtartamra, végzéssel megelőző távoltartást rendelt el, kötelezve a vádlottat arra, hogy tartsa távol magát a kótaji ingatlantól. Ezen végzésben foglaltakat a férfi megszegve, több alkalommal megjelent az ingatlanban, és a sértett felszólítására sem volt hajlandó azt elhagyni. Így történt ez 2019. június 03-án este is, amikor a vádlott bement a felesége szobájába, ahol az ágyban fekvő sértettet ököllel az álla környékén, majd a mellkasán is megütötte. Ezt követően őt az ágyból kiemelte és kilökte a nappaliba, ahol ököllel még többször fejtetőn ütötte közben azt kiabálta, hogy „most elveszem az életedet, mit képzelsz te, hogy én nem jöhetek haza”."

Azonban hiába az elméleti szigorúság, a kutatások szerint gyakran a bántalmazásnál eljáró hatósági személyek, és a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai nem ismerik fel ezt a bűncselekménytípust, sőt, félretájékoztatják a sértetteket.

“Teljes mértékben félrevezető és törvénysértő tájékoztatások történnek, majd az eljárásokat megszüntetik azzal, hogy a magánindítvány hiányzik” - fogalmaz a kapcsolati erőszakos eseteket vizsgáló 2018-as kutatás alapján írt tanulmányban dr. Garai Renáta büntetőjogász és Béda Anikó ügyész.

Ráadásul a kutatók szerint nem csak azzal van a baj, hogy a sértetteket félretájékoztatják a járőrök és nyomozók, hanem hogy gyakran nem jut el vádemelésig az ügy, a nyomozást ilyen-olyan okból megszüntetik, vagy például átminősítik a kisebb büntetési tételű testi sértésre az egyértelmű kapcsolati erőszaknak számító cselekményt.

Szinte nincs olyan eset, vagy alig, ahol a gyerekek ne szenvednék el a családi erőszakot, éppen ezért a jogalkotók kifejezetten védeni kívánták a kiskorúakat, ezért ők éppúgy sértettjei lehetnek a kapcsolati erőszak bűncselekményének, mint bármely más családtag.

Mégis, a hatóságok nagyon gyakran a gyerekek bántalmazását nem ismerik fel.

Egy kiskorú szólt a gyámügynek, hogy verik, mégsem történt semmi

Egy OKRI-kutatás ír le egy esetet, amikor 2018-ban egy kiskorú gyerek saját maga ment be a gyámhivatalhoz, hogy jegyzőkönyvbe mondja az otthon történteket. A gyámhatósági határozatban ez olvasható: „Nem szeretnék a szüleimhez hazamenni, mert félek az édesapámtól és az édesanyámtól is. Ők több alkalommal bántottak engem, szóban és fizikálisan is. (…) Úgy érzem, hogy indok nélkül bántanak engem. Úgy érzem, hogy terrorban élek, az iskolán kívül nem mehetek sehova. A nagymamámék szeretnek engem, támogatnak mindenben, de aggódnak a biztonságomért. Volt már öngyilkossági kísérletem is, ha haza kell mennem, akkor öngyilkosságot fogok elkövetni, mert ezt nem bírom tovább. Apa több alkalommal bántalmazott engem, mióta az eszemet tudom ez a helyzet. Apa nem tudja az indulatait kezelni, rendszeresen bántja anyát. Anya nem akar feljelentést tenni a rendőrségen, de ezt én nem bírom tovább elviselni.” Ilyen tények és előzmények tudatában szüntette meg a rendőrség az eljárást, holott több, hivatalból üldözendő bűncselekmény is felmerült, nemcsak a kapcsolati erőszak minősítése volt hibás.