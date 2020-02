Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Csütörtökön délelőtt forgalomba állt a MÁV első, saját gyártású, belföldi forgalomra szánt másodosztályú IC+ kocsija csütörtökön, az utasok a Déli pályaudvarról Zalaegerszegre közlekedő Göcsej InterCity járaton utaztak először az új járművön, írja az MTI.

Tóth Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára a vonat indulása előtt sajtótájékoztatót tartott, amin elmondta többek között, hogy az ITM stratégiai célja, hogy a vasúti szolgáltatás színvonala, hatékonysága javuljon, a közösségi közlekedés versenyképes legyen az egyéni megoldásokkal szemben. Hozzátette: az elmúlt tíz évben több mint 1300 milliárd forintból jöttek létre vasúti projektek, 2016 és 2024 között pedig mintegy 1800 milliárd forintot fordít vasúti beruházásokra a kormány.

4 Galéria: Sínre tették a MÁV saját gyártású belföldi IC+ kocsiját Galéria: Sínre tették a MÁV saját gyártású belföldi IC+ kocsiját (Fotó: MÁV / MÁV)

Tóth Péter elmondta azt is, hogy az IC+ kocsik mellett hamarosan közlekednek majd az emeletes motorvonatok is. Tavaly pedig elkészült a MÁV-Start első 20, nemzetközi forgalomra alkalmas, új generációs InterCity-kocsija, amelynek első darabja a decemberi menetrendváltáskor indult útnak a Keletiből Hamburgba. Az új IC+ flotta több mint 50 százalékos hazai beszállítói aránnyal készül, a vasúttársaság 250 munkavállalónak ad munkát a gyártással, és legalább ugyanennyinek a beszállítói körben.

Az első 20 nemzetközi forgalomra szánt IC+ kocsi legyártását követően, 2019 augusztusában kezdődött és jövő év nyaráig tart a hetven, belföldi forgalomra szánt IC+ gyártása, amik közül az első most, a következő kettő pedig pénteken áll forgalomba, mondta Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. A gyártás alatt lévő 70 IC+ szériában 35 első osztályú, prémium kategóriás kocsi is van. Az első osztályú kocsi 2020 őszén, a 70 darabos széria pedig 2021 nyarán állhat forgalomban. Az első osztályú járműveken bisztrókocsi is lesz, és várhatóan Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Szeged és Pécs felé fog majd közlekedni.

Sajtóközleményében a vállalat azt írja: Az első 12 másodosztályú IC+ kocsi a Göcsej és Bakony IC-kben fog járni. A következő három kocsi műszakilag február végére lesz kész, hatósági engedélyeztetésük márciusban várható, ezt követően állhatnak majd forgalomba.

A MÁV tájékoztatása szerint a hetven IC+ kocsi gyártása 31 milliárd forintból valósul meg, a vasúttársaság saját forrás mellett 15,3 milliárd forint kormányzati költségtérítést is kap. Megkezdték az IC+ vezérlőkocsi tervezését is, a MÁV-Start saját forrásból tervezi megvalósítani a két prototípus legyártását, mondta Kerékgyártó József, a MÁV-Start vezérigazgatója.

Az IC+ projekttel és a felmerülő problémákkal ebben a cikkben foglalkoztunk.