Kocsis Máté szerint náci szervezett tartott megemlékezést a Becsület Napján

A Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén szerda este Orbán Viktor tartott előadást, ma délelőtt pedig többek között Szijjártó Péter beszélt a koronavírusról, Varga Judit a készülő igazságügyi törvénycsomagról, Horváth László miniszterelnöki biztos pedig Gyöngyöspatáról. A frakcióülés szünetében sajtótájékoztatót tartottak a két párt frakcióvezetői.

Harrach Péter kijelentette, hogy a KDNP természetesen marad az Európai Néppártban, hiszen már a rendszerváltás óta tagjai a Néppártnak, előbb léptek be, mint sok, a jelenlegi kormányt bíráló párt, de még a Fidesznél is korábban érkeztek a szövetségbe. A kisebbik kormánypárt frakcióvezetője közölte, hogy addig maradnak az európai pártcsaládban, amíg ott nem következik be olyan irányváltás, amely már ellentétes a nézeteikkel.

Kocsis Máté szerint ne lehessen feltételesen szabadlábra bocsátani, aki más életére tör. Ha hozzátartozóra támad valaki, akkor pártfogóhoz fogják kötni, hogy feltételesen szabadlábra kerülhessen. A cél, hogy aki más életére tör, a börtönben nyújtott jó magaviselete esetén se tudjon korábban szabadulni - jelentette ki Kocsis.

A másik ügy, amely jelentősen sérti az emberek igazságérzetét, az Kocsis szerint a börtönbiznisz és az ezzel kapcsolatos kérdések. A politikus ezután több ügyet (olaszliszkai gyilkosok, Magda Marinkó) is felsorolt, amikor ismert elítéltek több millió forintos kártérítést kaptak. "A bűnözőknek nem jutalomra, hanem büntetésre van szüksége a börtönben" - mondta.

Harrach Péter szerint a demográfia kérdés megoldású az első, a roma felzárkóztatás pedig a második számú sorskérdés Magyarországon.

Az Index kérdésére, hogy felmerült-e a frakcióülésen, hogy a kiváló okokat kezeljék a börtönkártérítések és a szegregáció miatti kártérítések miatt, Kocsis azt mondta, hogy a börtönök zsúfoltságán javítani kell. De ez nem változtat azon, hogy akik most bent vannak a börtönben, azért perelik az államot, mert nem süt be a nap.

Orbán Viktor nem szokott embereket, képviselőtársakat pontozni - reagált Kocsis arra a sajtóhírre, hogy a miniszterelnök a Fidesz választókerületi elnökeivel találkozott, és egy ötös skálán pontozta őket. A frakcióvezető nem tud arról, hogy van-e már olyan választókerületi elnöke a Fidesznek, aki egyéni képviselőként nem indulhat 2022-ben.

Az Index arra a kérdésére, hogy miért nem indít saját jelöltet a Fidesz a vasárnapi időközi választáson, azt mondta, hogy saját jelöltjükként tekintenek a függetlenként induló Molnár Tiborra. "Ha politikai realitásokat nézünk, 2018-ban nem nyertük el ezt a mandátumot, ezért minimum most is szoros lesz". A Fidesz nem tervezi a civiltörvény módosítását.

Az erőszak minden formáját elutasítjuk, elvárjuk a hatóságoktól, hogy vizsgálják ki az ügyet - reagált Kocsis arra, hogy valamilyen eszközzel rálőttek a DK egyik budapesti irodájára. Kocsis szerint egyébként figyelemelterelés Gyurcsány Ferenc részéről, hogy szeretné, ha a politikusok hozzátartozóinak is nyilvános lenne a vagyonnyilatkozata. Ez gátlástalanság - mondta Kocsis.

Kocsis nem akarta "analógiába állítani" a Mi Hazánk most hétvégi sályi vonulása, valamint a múlt hétvégi, "szélsőséges, vállaltan náci szervezet" Városmajorban tartott rendezvénye között. "Még akkor is, ha annyira nem áll messze egymástól a két gondolat" - mondta Kocsis, aki szerint míg az egyik egy földalatti szervezet, a másik pedig egy választáson induló, bejegyzett párt. Kocsis kijelentése a Becsület Napján szervező csoportról azért figyelemre méltó, mert lényegesen egyértelműbb, mint a kormánymédia tudósításai az eseményről.

A sályi demonstrációról Kocsis azt mondta, hogy nem tartják szerencsésnek, de várják meg, mi hangzik ott el, mi lesz alkalmas arra, hogy másokban félelmet keltsen. "Előre hadd ne törjek pálcát felette" - mondta a frakcióvezető, aki szerint 2011-ben az LMP is több rendezvény tartott Gyöngyöspatán, ezért arra kér mindenkit, hogy azonos mércével mérjen.

