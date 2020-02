Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A szadai önkormányzat elkaszálta a gokartpálya ötletét, ami pár hónapja terjesztett egy magánszemély az újonnan megválasztott szadai polgármester és képviselő-testület elé.

A férfi ugyanis Szada külterületére, közvetlenül Veresegyház határába egy gokartpályát és rallycrosspályát akart építeni. Amikor a két település lakossága ezt megtudta, rögtön kisebb ellenállás kezdődött. Attól tartanak ugyanis, hogy a pálya túl hangos lesz, és a mindennapi nyugodt, csendes életnek vége.

Az önkormányzat a Facebookon egy hosszú posztban indokolja az elutasítás okát. Így a többi közt

a pálya tervezett helyszíne 1,3 kilométerre lenne a legközelebbi lakott területtől, ez a távolság pedig a tapasztalatok szerint konfliktushoz vezetne a lakókkal;

komoly ellenállás alakult ki az érintett területek lakói felől, 664-en aláírtak egy petíciót;

a tervezett helyszín mellett Natura 2000-es terület van, amit hátrányosan érintene a pálya;

ha pedig az önkormányzat hozzájárulna a pályához, akkor az esetleges kártérítési következményeket nekik is viselniük kellene.

Az Index lent járt a szadai közmeghallgatáson, ahol érezhető volt a nagy lakossági ellenállás, többször is kifejtették, hogy mindenképp meg akarják akadályozni a pálya megépítését.

Néhány felszólaló olyan erősebb állításokat is megfogalmazott, minthogy birtokvédelmi eljárást is indít, ha kell, hogy a saját birtokát védje, de egyikük az önkormányzatot is megkérdezte, felkészült-e arra, hogy az ingatlanérték csökkenése miatt indítana pert?

Pár nappal később nyilvános zajmérést is tartottak, több gokart és rallycross autóval.

(Borítókép: Zajmérés Szada külterületén 2019. decemberben. Fotó: Bődey János / Index)