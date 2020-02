Nyert az ellenzék Dunaújvárosban

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az összellenzéki támogatású, jobbikos Kálló Gergely nyerte a dunaújvárosi időközi országgyűlési képviselő-választást. 792,5%-os feldogozottság mellett 58,1%-on áll, míg legerősebb kihívója, a független, de fideszes támogatással induló Molnár Tibor 35,6%-on.

Sikeres volt tehát az ellenzéki összefogás tesztüzeme: országgyűlési képviselői választáson most először az összes, frakcióval rendelkező ellenzéki párt beállt egy közös jelölt mögé. A Fidesz is új taktikát választott, nem volt ott a pártlogó a szavazólapon, független jelöltet támogatott. Ez utóbbi azonban úgy tűnik, most nem jött be.

A részvétel azonban nagyon alacsony volt: 27,96%. A 2018-as választáson 67% volt.

Miután szombaton egy független jelölt visszalépett, végül hatan indultak a vasárnapi időközi választáson: Árgyelán János (Mi Hazánk), Medveczki Zoltán (Zöldek), Sürü Renáta (független), Kálló Gergely (Jobbik-DK-LMP-MSZP-Momentum-PM), Borbély József (Tempo Párt), Molnár Tibor (független). Utóbbi a Fidesz támogatásával.

A 2018-as országgyűlési választáson a jobbikos Pintér Tamás nyert, aki nem képviselheti tovább a választókerületet a parlamentben, mert a tavaly októberi önkormányzati választáson polgármesterré választották. Így a Fejér megye 4-es számú, Dunaújváros központú egyéni választókerületében időközi választást kellett tartani. Most a teljes ellenzék egy jelölt mögé állt be, aki ezen a választáson is egy jobbikos lett: Kálló Gergely személyében, aki korábban Pintér közvetlen munkatársa volt.

A Fidesz nem igazán volt sikeres az utóbbi években Dunaújvárosban: 2018-ban ellenzéki országgyűlési képviselő nyert a dunaújvárosi központú választókerületben, majd a tavalyi önkormányzati választáson ellenzéki polgármester lett a városban. Így most új stratégiához folyamodtak, ismert fideszes helyett Iváncsa korábbi független polgármesterét, Molnár Tibort támogatták, aki azonban hivatalosan nem fideszes, hanem független jelölt volt.

És ahogy azt korábban is írtuk, ez az időközi így nemcsak a parlamenti ellenzéki pártok teljes összefogásának volt a kísérlete, hanem annak is, hogyan működik, ha a Fidesz nem indít saját jelöltet hivatalosan, hanem egy független jelölt mögé áll be. A városban néhány nappal a választás előtt jártunk. A helyszíni riportunkat itt olvashatja, illetve videót is forgattunk arról, hogy a helyiek mit várnak a vasárnaptól.

A fent csak dunaújvárosi időközinek nevezett választás egészen pontosan a dunaújvárosi központú, Fejér megye 4-es számú egyéni választókerületében történt választás volt. Dunaújváros viszont fontos helyszíne a választásnak, hiszen a választókerület szavazóinak nagyjából 55 százaléka van innen. Hét kisebb település tartozik még a választókerülethez, ezek közül három helyen a Fidesz polgármesterjelöltje nyert októberben, míg Ercsin, Pusztaszabolcsban és Rácalmáson alul maradt a kormánypárti jelölt.

A Fejér megyei választókerületben utoljára hat éve, 2014-ben örülhetett a Fidesz, hiszen a 2018-as országgyűlési választásokon a jobbikos Pintér Tamás leváltotta Galambos Dénest (43,53 - 39,56 százalék), pedig akkor a DK, az LMP és a Momentum is saját jelöltet indított. De a tavalyi EP-választáson sem volt túl sikeres itt a kormánypárt: Dunaújvárosban mindössze a szavazatok 40 százalékát szerezték meg, és a választókerület nyolc települése közül csupán három helyen teljesítettek az országos eredmény (52,56 százalék) felett.

Ahogy megírtuk, ilyen előzmények után nem véletlen, hogy hetekig keresték a megfelelő jelöltet. Bár Dorkota Lajos, a választókerület fideszes elnöke már december közepén beharangozta, hogy hamarosan megnevezik a kormánypárt indulóját, még január elején is csak találgattuk, ki lesz az. Pár nap múlva aztán hivatalosan is beigazolódott, amiről helyben már korábban is beszéltek, Dorkota bejelentette, hogy egy független jelöltet támogat a Fidesz.

A most országgyűlési mandátumot szerző Kálló Gergely karrierje a Magyar Igazság és Élet Pártjában (MIÉP) indult, 2006-ban képviselőjelöltként indult az I. kerületben. Két év múlva aztán belépett a Jobbikba, és a XI. kerületben politizált. Volt választókerületi elnök, 2014-ben pedig képviselőjelöltként tűnt fel az önkormányzati választáson, sikertelenül. Egy ideig a Jobbik Ifjúsági Tagozatának alelnöki pozícióját is betöltötte, az elmúlt években azonban inkább a háttérben dolgozott, főként az országgyűlésben.

Négy éve Pintér Tamás közvetlen munkatársa, előbb parlamenti asszisztense, majd 2018-ban és 2019-ben kampányfőnöke volt, Pintér megválasztása óta pedig a polgármester kabinetfőnöke.