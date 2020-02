Az ellenzéki pártok is reagáltak Orbán Viktor évértékelőjére

Orbán Viktor vasárnap délután tartotta évértékelőjét a Várkert Bazárban, amiről részletesen itt olvashat. Az elhangzottakra az ellenzéki pártok is reagáltak.

A Demokratikus Koalíció közleménye szerint a miniszterelnök nem történelmet írt, hanem rémregényt, miközben az ország soha nem volt annyira megosztott mint most.

- írják. Bírálták a családpolitikát is, szerintük a kormányzati propaganda fénypontjában álló családvédelmi akciótervek ellenére békeidőben még soha nem született olyan kevés gyermek, mint a tavalyi esztendőben. Cinikusnak nevezték a nyugdíjpolitikát, ami miatt a mai nyugdíjasok egyre rosszabbul élnek a még aktív polgártársaikhoz képest. Magyarország elveszítette barátait az európai népek közösségében, a magyar kormányfő a tiszteletreméltó demokrata helyett a kínos bajkeverő kategóriájába került. Mindezért állunk élesen szemben Orbán egész rendszerével.

- fejezi be a DK a közleményét.

A Párbeszéd szerint Orbán Viktor a "Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység" jegyében beszélt kormánya eredményeiről. Közleményükben végigvették, milyen pontokkal nem értenek egyet.

Szerénységre volt is oka, hiszen eredmények nincsenek: az irredenta, migránsozós, kommunistázós, sorosozós, unió-, bíróikar- és cigányságellenes retorika mögött üresség, szégyen és kudarc bújik meg. Tragikus helyzetben van az egészségügy, de arra nem volt Orbánnak válasza, hogy hogyan oldja meg a várólistákat, az orvosok és ápolók béreit, a rákos halálozások csökkentését. Az oktatás romokban, de ott sem hallottuk, hogy hogyan javul a gyerekek teljesítménye, és hogyan állítsuk meg a tanárok folyamatos pályaelhagyását. Lakhatási válság van, de nem lettünk okosabbak abban, hogy hogyan lesz a fiataloknak otthona, a szegénységben élőknek kifizethető gázszámlája. Tudjuk, hogy idén tovább csökkent a gyerekszületések száma, és nem halljuk, hogy mi a kormány terve a meg nem született első és második gyerekekkel kapcsolatban. De a kormány klímatervével is probléma van: az, hogy az nem klímaterv. Orbán a klímaválság kapcsán nem, hogy válaszokat nem ad, de még a kérdéseket sem érti. A miniszterelnök valószínűleg azt is elfelejtette, hogy a Fidesz képviselői voltak egyedül azok, akik nemrég nem szavazták meg az európai parlamentben az egyszer használatos műanyagok betiltását az Unióban. Orbán Viktor megoldások helyett ismét milliárdokba kerülő "nemzeti konzultáció"-val tereli el a figyelmet a lényegről, és hajszolja a magyar embereket egy újabb gyűlöletháborúba. A Párbeszéd programja minden felsorolt kérdésben világos. Első pont: Orbán Viktornak és kormányának mennie kell.