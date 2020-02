Gyöngyöspata miatt közel kétszáz pszichológus tiltakozik a tervezett nemzeti konzultáció ellen

A gyöngyöspatai romák és a rabok elleni harcnak sok analógiája van a migránsozással, már csak Soros miatt is. De a dolog több szempontból is bonyolultabb, és feszegeti a jogállamiságot is. Kérdés, bejön-e a húzás a Fidesz támogatottságát feltornázni igyekvő kormányfőnek.