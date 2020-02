Rekordközeli tavaszi meleggel indul a hét

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Bizony, nem átverős, csalóka címet adtunk – egyébként ez sem volt átverés –, kezdjük is ezzel: 1940-ben Putnokon február 17-én -32 fokot mértek. Természetesen nem ez a rekord van veszélyben, hanem az 1998-as, amikor Sellyén 18,6 fok volt.

Most ugyanis az ország délnyugati részén 18 fok is lehet, igaz, északnyugaton be kell érni tíz fokkal, más kérdés, hogy ez is enyhébb, mint az a 20. században elvárható volt február közepétől.

Mindez a délnyugatról a Kárpát-medencébe áramló légtömegeknek köszönhető. A legenyhébbnek hétfő ígérkezik, de a további napok is enyhébbek lesznek az átlagosnál.

A hajnali, reggeli órákban párás lesz a levegő, foltokban köd is képződhet, de ezek délelőtt mindenütt megszűnnek – írta a Met.hu. Napközben általában fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel, de helyenként alacsonyszintű felhőzet is megjelenhet az égen, viszont estétől fokozatosan megvastagszik a felhőtakaró. Csapadék nem valószínű.