Vízmosás, Vespa-robogó és SZÉP-kártya a budapesti képviselők vagyonában

Cikkünk frissül...

Nyilvánosak a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatai. Előző cikkünkben megnéztük a főpolgármesterét és helyetteseiét, most az új képviselők vagyonát vizsgáltuk át.

Pikó András új a politikában, korábban még nem nyújtott be vagyonnyilatkozatot, a mostani szerint egy 8. kerületi 135 négyzetméteres lakás fele az övé, és negyedrészben örökölt egy gyulai 120 négyzetméteres házat is.

Nincsenek nagy értékű ingóságai, autója sincs, befektetései viszont vannak, összesen kb. 12 millió forint értékben: magánnyugdíjpénztárnál van közel kétmillió forintja, és 25938 euró (8,7 millió forintnak megfelelő összeget) fektetett be az NN Euró Alapnál és 1,1 millió forint pedig az NN Universal Alapnál. Magánszemélyekkel szembeni tartozása pedig másfél millió forint.

Niedermüller Péter EP-képviselői pozícióját cserélte a Fővárosi Közgyűlésre. Korábban nem volt nyilvános vagyonnyilatkozata, a mostani szerint egy 7. kerületi 104 négyzetméteres lakás tulajdonosa felerészben, és egy kétéves Škoda Kodiak autója van. Jelentős megtakarítást őrizget: euróban 38 millió 755 ezer forintja van. Tartozást, vagyontárgyakat nem tüntetett fel.

A ferencvárosi polgármesternek, Baranyi Krisztinának nincs saját lakása a kerületében. A vagyonnyilatkozatában két ingatlan szerepel: egy 128 négyzetméteres, salgótarjáni lakás és egy XX. kerületi, erkélyes lakás, de abban csak egytizedes tulajdoni hányada van. (Ez utóbbiból 2017-ben volt némi kellemetlensége, mert a frissen vett ingatlant nem írta bele az akkori vagyonnyilatkozatába.)

Autója nincsen. A megtakarításait CIG Pannónia és OTP Bank Nyrt. részvényekben tartja, bankban mindössze 300 ezer forintja van. A részvényeknél a névértéket feltüntette, névérték szerint az 1066 CIG Pannónia részvény 42640, a 211 darab OTP részvény pedig 21100 forintot jelent, de az előző záróárat nézve ennyi OTP részvény ma körülbelül 3,2 millió forintot ér, a CIG Pannónia részvények pedig nagyjából 200 ezret. Baranyinak a lakáshitel-tartozása körülbelül 21,6 millió forint. Céges érdekeltsége nincsen.

Terézváros momentumos polgármestere, Soproni Tamás a közgyűlési kollégái között kifejezetten szegénynek számít. Egyáltalán nincs semmilyen ingatlana és autója sem. Megtakarítása se sok: 800 ezer forint készpénzt és 1,34 millió bankban tartott forintot vallott be a vagyonnyilatkozatában. Tartozása, céges érdekeltsége sincsen. Az egyéb közlendők rovatban feltüntette, hogy SZÉP kártyán 34 351 forintja áll rendelkezésre.

A várbeli lakásbérlete miatt sokszor kérdőre vont Nagy Gábor Tamásnak, a volt I. kerületi polgármesternek két saját ingatlana van, egy XI. kerületi, 69 négyzetméteres lakás és egy leányfalui üdülő, mindkettő 25 éve a politikusé már. Kocsija, cége nincsen a vagyonnyilatkozata szerint. Kincstárjegyben 15 milliót, takarékbetétben 4 millió forintot tart. Nem tartozik senkinek.

Az Angyal ügyvédje által szexpartizással megzsarolt Őrsi Gergely szintén újonc a Közgyűlésben, ő egy 63 négyzetméteres második kerületi lakás tulajdonosa. Valószínűleg nem ebben az ingatlanban lakik, mert a vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy havonta 150 ezer forintot keres lakás bérbeadásból, és másik lakás viszont nincs a nevén a nyilatkozat szerint.

Őrsi Gergely jól keres, havonta különféle munkákból kb. 1,6 millió forintot visz haza. A 2. kerületi polgármesteri fizetése költségtérítéssel együtt 1,2 millió forint, és további 322 ezret keres a Főkert Zrt. felügyelőbizottsági elnökeként. Viszont elég sok tartozást halmozott fel a politikus: magánszemélyeknek 2,8 millióval tartozik, továbbá van egymilliós lakáshitele, és adóstárs 19 millióval valamilyen más ügyletben, de a nyilatkozatából nem állapítható meg egyértelműen, hogy miben. „Lakáshitel: 1.080.000 forint, adóstárs: 19.000.000 forint” - írta a dokumentumban.

Autója nincs, viszont úgy tűnik, szeretne, mert van egy 65 ezer forintos gépjármű nyereménybetétkönyve és van közel négymillió forint megtakarítása is. A lakáson kívüli egyetlen vagyontárgya egy Vespa robogó.

Az V. kerületi polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter is a leggazdagabb fővárosi politikusok közé tartozik. 18 ingatlant tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában. Ebből három lakás: felerészben övé egy V. kerületi, 99 négyzetméteres és egy IX. kerületi, 31 négyzetméteres lakás. A harmadik lakásban egyharmados tulajdoni hányada van, ez az I. kerületben található, 72 négyzetméteres, tartozik hozzá pincerekesz és gépkocsi tároló is. Szentgyörgyvölgyi többi ingatlana mind Bakonybélen van: ezek jobbára szántók, legelők, erdők. A politikus tavaly bővítette bakonybéli birtokait új legelőkkel, erdővel, réttel. 2019-ben vett itt a vagyonnyilatkozata szerint egy vízmosást is.

Megvan még az 1984-ben gyártott Trabantja és a lótartásnak sem intett búcsút (összesen 7 lova van, a legidősebb állat 22 éves, a legfiatalabbak 1,5 évesek). Változatos formákban takarékoskodik, a megtakarítása összesen közel 57 millió forint. Viszonylag sok a tartozása, egy pénzintézetnek körülbelül 22,7 millió forintot kell még visszafizetnie, és magánembernek is adósa 16 millió forinttal. Üzleti érdekeltséget nem tüntetett fel.

Láng Zsolt, a Fidesz közgyűlési frakcióvezetője korábban II. kerületi polgármester volt. Vagyonbevallása szerint egy II. kerületi, 56+12 m2-es, 2000-ben vett társasházi lakással és garázzsal; egy II. kerületi, 88+18+315 m2-es, 2004-ben vett társasházi lakással tárolóval, teremgarázs-résszel; és egy II. kerületi, 708 m2-es telken 260+66 m2-es 2013-ban épített családi házzal rendelkezik. Ez utóbbi közelében található feltehetőleg az a kis erdő, amit Láng Zsolt édesanyja vett meg tavaly ősszel. A politikus vagyonához tartozik még egy 332 m2-es, 2011-ben örökölt soltvadkerti üdülő fele, egy 11 éves Vespa robogó, ékszerek, porcelánok és festmények nem meghatározott értékben, valamint egy 46,5 millió forintos megtakarítás.

V. Naszály Márta, I. kerületi polgármesternek két lakása van: egy 2010-ben cserélt, I. kerületi 70 m2-es társasházi lakás, valamint egy III. kerületi, 2004-ben örökölt 50 m2-es szövetkezeti lakás fele. Egyiket bérbe is adja, ebből havi 120000 Ft bevétele származik. Van egy nem túl jelentős, 83000 forintos megtakarítása értékjegyben és egy 780000 forintos pénzintézeti tartozása. Emellett a Babér Mérnöki Bt. kültagja.