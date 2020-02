Hiába a meggyilkolt anya, a kisvárosban felrobbant kézigránát, tettes továbbra sincs

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Jogerősen felmentette a Szegedi Ítélőtábla azt a férfit, akit az ügyészség azzal vádolt, hogy 2006-ban egy kézigránátot dobott a szentesi jegyző házára. Az 57 éves D.L.-t előre kitervelten, hivatalos személy sérelmére, eljárása miatt, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolták, de „a bizonyítási eljárás során nem lehetett minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy a kézigránátos támadást a vádlott követte el".

De akkor miért gondolták, hogy ő a tettes?

Az 57 éves kocsmatulajdonos ahogy mondani szokták, nem először került a hatóságok látóterébe. A robbantás után is felmerült a neve, mivel sörözőjébe diszkót és koncerteket szervezet, de "2004-ben közigazgatási határozat tiltotta meg" ezt, ami a férfit egyáltalán nem térítette el, és továbbra is szervezte a bulikat, írta a 168 Óra.

„Városszerte illegálisan elhelyezett plakátjaival invitálta az érdeklődőket élőzenés rendezvényeire, amelyekre sorra jöttek a lakossági panaszok”.

2006. augusztus 18-án a jegyző levélben szólította fel a vállalkozót, hogy fejezze be a hangos bulikat, ezután három nappal a 168 Óra szerint a férfi berontott a polgármesteri hivatalba, majd azt kiabálta, hogy ez volt a jegyző utolsó dobása, azzal elment. „Ezen az estén repült a kézigránát a jegyző erkélyére" - írja a lap.

A kézigránát csak azért nem okozott komoly szerencsétlenséget, mert az ablakot szúnyogháló borította, erről visszapattant a szerkezet. „A robbanástól az utcafronti ablakok és az erkély korlátjának drótüveg táblái betörtek, a repeszhatás következtében a redőnyök és a falak, továbbá a nappali bútorai is megsérültek. Csak a véletlennek volt köszönhető, hogy nem sérült meg senki, mert a jegyző és családja is otthon volt, és a helyszínelők abból a fotelből is szedtek ki repeszdarabot, amelyben a családfő éjszakánként tévét nézett” - idézte az ügyet a 168 Óra.

Különös módon a férfi neve éppen a kézigránátos robbantás előtt egy hónappal, egy másik ügyben is felmerült. A rendőrség éppen most hétfőn 10 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít egy 2006-ban eltűnt nő, Koncz Judit eltűnésének ügyében. A nő, aki korábban éppen D.L. élettársa volt, a gyerekkel együtt töltötte az éjszakát, az új élettársa máshol éjszakázott. Amikor D. l. a gyerek láthatására megérkezett, nem jutott be a lakásba, ezért a nő szüleit hívta telefonon.

A nőt nem találták a lakásban, a nyomozás szerint a pongyolájában tűnt el, de még a kontaktlencséje is a lakásban maradt. A nő a rendőrség szerint bűncselekmény áldozata lett, ügyében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi Osztálya emberölés miatt nyomoz.

Fotó: Police.hu Koncz Judit

A 168 Óra Petőfi Attila vezérőrnagyot idézte, aki a Zsaru magazinnak két éve mesélt az ügyről: a kétéves gyerek DVD-n mesét nézett, amikor a nagyapja és édesapja bejutottak a házba. Mivel a lejátszó végtelenített lejátszásra volt kapcsolva, nem lehetett megállapítani, hogy a filmet mikor indították el, így nem tudták behatárolni, mikor tartózkodhatott utoljára felnőtt a házban.

Petőfi Attila szerint ezek a körülmények önmagukban is gyanúsak voltak, és a gyanút tovább tetézte, hogy a család kutyája, egy kuvasz megmérgezve feküdt az udvaron, miután éjszaka elpusztult.