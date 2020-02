Buszsávokban razziáznak a rendőrök Budapesten

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Szerda reggel a Thököly úton szedték ki a buszsávozókat rendőrök a keddi, X. kerületi akcióhoz hasonlóan - számolt be a Bp-i autósok közössége a Facebookján:

Szerdán arról számoltak be, hogy az egyik legnagyobb budapesti közlekedési pofátlanság, a buszsáv jogtalan használata ellen razziáztak a rendőrök a Kőrösi Csoma Sándor úton, erről videót is raktak ki. Olvasójuk az ablakából örökítette meg, ahogy a rendőrök több autóssal szemben is intézkedtek:



Egy kommentelőjük egyébként azt írja, szerda reggel a Vaspálya utca elején, a Kőbányai út felé is halomra szedik ki a buszsávosokat, és a Kőrösi Csomán ma is kint vannak.