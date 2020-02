Kivezették a rendőröket megkéselő nőverőt a saját ítélethirdetéséről

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Szürke melegítőben, szakállasan, bilincsben és kiszáradt torokkal érkezett a rendőrök megkéselése miatt hírhedtté vált V. László az Igazságügyi Megfigyelő és Elmeorvosi Intézetből a Budapesti Környéki Törvényszékre szerda reggel. A 35 éves férfinak most egy másik, régebbi ügye miatt volt dolga a bíróságon: a menyasszonya bántalmazásáról született szerdán másodfokú döntés.

V. László és az áldozat nagyjából 12 évig éltek élettársakként Erdőkertesen, 2005 és 2016 között. A nő az Alkotmányvédelmi hivatalnál dolgozott, amíg el nem veszítette a munkáját azért, mert az élettársáról - V. Lászlóról - kimondták, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A bíróság által megállapítottak szerint a kapcsolat alatt V. uralkodott az áldozata felett, utasítgatta, ellenőrizte, szinte mindenhova kísérte. Előfordult, hogy trágár, fenyegető telefonos üzenetet küldött neki, és többször fizikailag bántalmazta is.

Az áldozat 2016 november 28-án elhagyta a férfit, és feljelentette a rendőrségen, eredetileg emberölési kísérlet szerepelt a feljelentésében.

V., aki kitartóan tagadta a bűnösségét, az utolsó szó jogán azt bizonygatta, hogy a menyasszonyát az Alkotmányvédelmi Hivatalnál zaklatták szexuálisan, és ezzel függ össze ez az eljárás most őellene, a nő volt főnökei állnak a háttérben,

folyamatosan a titkosszolgálat irányítja ezt az eljárást.

V. és az ügyvédje, László Péter András egyébként a teljes felmentésre ment rá. A védekezés egyik alapállítása az volt, hogy a menyasszony minden előjel és búcsú nélkül, egyik pillanatról a másikra egyszer csak elérhetetlenné vált V. számára 2016. november 28-án. A védelem szerint nem történt fizikai bántalmazás, és ezt az állítást például azzal próbálták megtámogatni, hogy nem készült látlelelet, ami bizonyítana testi sértést.

Ügyvéd: Ugyan hol nincs veszekedés?

Még az is elhangzott a védőbeszédben, hogy ha a törékeny testalkatú nőt tényleg huzamosabb ideig ütlegelték volna, akár bele is halhatott volna, de erről ugye "szó sem volt". Hivatkozott az ügyvéd bizonyos fényképekre is, amelyek az érvelése szerint azt bizonyították volna, hogy a vádban szereplő egyik bántalmazásos eset nem történt meg. A képeken ugyanis az elmondása szerint látszott a nő sérülésmentes lába, miközben előzőleg ott érték a vád szerint ütések. A bíró az ítélet indoklásánál rámutattott: ezzel az érvvel az a gond, hogy semmi hiteles adat nincs arról, hogy a szóban forgó fotók mikor készültek, így aztán nem is bizonyíthatnak semmit.

A védelem annyit elismert, hogy előfordultak hangos veszekedések.

Minden egészséges párkapcsolatban kell, hogy legyenek veszekedések

- mondta az ügyvéd, aki szavahihetetlennek nevezte a sértett mellett tanúskodó, az ő állításait igazoló barátnőjét, aki közvetlenül nem volt tanúja bántalmazásnak. Az ítélet szerint egyébként V. becsületsértéssel is elkövetett kapcsolati erőszakot. Erre az ügyvéd válasza az volt: való igaz ugyan, hogy többször "elhangzottak durvább kijelentések" a védence szájából, de hát ezek megítélése szubjektív, "hogy egy párkapcsolatba milyen stílus, milyen kommunikációs forma fér bele, azt nekik kell meghatározni".

Súlyosabb büntetésre nem volt mód

Az üggyel a Gödöllői Járásbíróság foglalkozott első fokon, a tavaly május 30-i ítéletben - bár V. már akkor is tagadott - kimondták, hogy bűnös kapcsolati erőszakban, amelyet testi sértésekkel és becsületsértéssel is elkövetett. Enyhítő körülményt sem találtak akkor.

Első fokon ugyanakkor nem küldték V.-t rögtön rács mögé, 1 év 8 hónap börtönt kapott, de felfüggesztettve 3 év próbaidőre. A Gödöllői Járásbíróság akkor úgy rendelkezett, hogy erre a 3 évre pártfogó felügyelet alá kerüljön, és hogy tartsa magát távol a nőtől. Ne menjen se a lakása, se a munkahelye közelébe, és telefonon, neten se keresse. Az ítéletbe az ügyészség belenyugodott volna, de V. László meg az ügyvédje fellebbezett, ezért jutott el az ügy másodfokra.

Az áldozat egész élete felfordult

Mivel az ügyészség nem fellebbezett súlyosabb büntetésért, a másodfokú bíróságnak nem volt lehetősége arra, hogy súlyosabb ítéletet hozzon, mint az első fokon kiszabott felfüggesztett börtön. Ezt hangsúlyozta a jogerős ítélet indoklásakor Fazekas Ágnes, a tanács elnöke. Az adott keretek között így is szigorú ítélet született. A törvényszék ugyan arra jutott, hogy mégiscsak van pár enyhítő körülmény, például a hosszú eltelt idő és a férfi büntetlen előélete, de ennek ellenére nem csökkentette a kiszabott büntetést. Ezt a tanácselnök azzal indokolta, hogy az eset súlyosabb volt, a bántalmazás huzamosabb ideig fennállt, az áldozat félelmében "arra kényszerült, hogy az egész életét megváltoztassa".

Nemcsak az áldozat félt egyébként a vádlottól, az ítélethirdetéskor arról is szó volt, hogy az áldozat tanúskodó barátnőjét is fenyegető üzenetekkel árasztotta el V. Nem is rendeltek el a bíróságon szembesítést kettejük közt, éppen a nő kímélete érdekében. Magát az áldozatot is különleges bánásmóddal, a vádlottal való találkozást kerülve kezelték az eljárásban.

A bíró kitért arra is: a vádlott teóriáját a titkosszolgálati emberrablásról a bizonyítékok egyáltalán nem támasztják alá.

Az elsőfokú ítélet a lényeget tekintve megmaradt másodfokon is, csak egy jogi részletkérdés miatt történt egy apróbb módosítás a minősítésben, illetve a törvényszék a próbaidőre vonatkozó szabályokat kiegészítette azzal, hogy V. személyesen se merészelje felvenni a kapcsolatot a volt menyasszonyával.

Gyalázatos eljárásra panaszkodott

A gödöllői bíróság a törvényszék tanácsa szerint jól végezte a dolgát, széles körű bizonyítást folytatott le. A sértett vallomásai következetesek voltak, nem volt igaza a vádlottnak, amikor általa vélt ellentmondásokra próbált rámutatni. A tanácselnök hangsúlyozta: a kapcsolati erőszaknál éppen az az általános, hogy nincsenek külső szemtanúk, a bántalmazás házon belül történik. Egy tanú még így is akadt, aki látta egyszer egy nyilvános helyen, hogy V. megütötte a menyasszonyát.

Az ítélethirdetést egy ponton közjáték zavarta meg. A bíró éppen arról beszélt, hogy V. édesanyja egy, a nyomozóknak tett, de később visszavonni akart korai vallomásában maga is az áldozat által elmondottakat igazolta, elmondta, hogy látta a fiát bántalmazni a menyasszonyát. V. László ekkor elkezdett először csak félhangosan, majd egyre határozottabban maga elé beszélni, azt mondta, irányított kérdésekkel presszionálták az anyját. "Nem tartom korrektnek ezt az egészet. Gyalázatosnak tartom, hogy éjszaka nyomozók törnek rá egy szerencsétlen nyugdíjasra" - háborgott, majd mivel figyelmeztetésre sem hallgatott el, a bíró kivezetettette a tárgyalóból a bv.-őrökkel, és nélküle fejezte be az ítélet indoklását.

Mintapolgárőrből rendőrök réme

A tavaly májusban kezdődött próbaidőből egyébként még az első év sem telt úgy, hogy V. László ne kövessen el törvénysértést. Januárban a hírekbe került azzal, amit elkövetett: megkéselt két váci rendőrt, egy járőrpárost. Ekkoriban V. éppen bűnügyi felügyelet alatt állt, de kórházban kellett ellátni. A megtámadott járőrök épp a kórházból kísérték vissza az erdőkertesi otthonában.

De nem is ez a nagyobb nyilvánosságot kapott eset volt az első, hogy V. rendőrökkel került konfliktusba. A hatóságok szerint korábban is zaklatta a bűnügyi felügyelet alatt őt ellenőrző rendőröket. Az ügyészség 2019 júliusában kérte is a letartóztatását, de mivel csak kisebb súlyú bűncselekményekről (becsületsértésekről, zaklatásról) volt szó, maradt bűnügyi felügyelet alatt.

A késeléses eset után Pásztor László, Erdőkertes polgármestere nyilatkozott az Indexnek V.-ről. Azt mondta: a férfi régen évekig polgárőrként dolgozott a településen, még kitüntetést is kapott az önkormányzattól.

V. a rendőrök megkéselése óta letartóztatásban van, illetve elmeorvosi megfigyelésre vitték. Elmeállapotával kapcsolatban ősszel már készült egy szakértői vélemény, amely kimondta, hogy tudata nem teljesen tiszta. Állítása szerint új vizsgálati eredmény még nincs készen róla. A szerdai tárgyalás elején azt mondta: kapott gyógyszereket, de "fogalma sincs", pontosan miket, mindenesetre kicsit bódult, tompa, de azért érti, mi történik itt vele.

Csak figyelmet akart, mondta a késelésről

A rendőrök megkéselése csak futólag került szóba a szerdai tárgyaláson. V. kijelentette, hogy ezt csak azért követte el, hogy "végre a média is foglalkozzon azzal", hogy "ez az ügy valójában nem egy kapcsolati erőszak", hanem a menyasszonya "elrablása a titkosszolgálatok által". "Ez egy kreált ügy" - hajtogatta.

A szerdai tárgyaláson tele volt a terem, ott volt V. édesapja és az áldozat édesanyja, testvére is. A nő maga nem jött el, látni sem akarta a vádlottat.

Ha V.-t jogerősen elítélik a rendőrök elleni támadás miatt, a bántalmazási ügyben kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés is végrehajthatóvá válik. Ugyanez történik akkor, ha nem tartja be a próbaidő alatt a szabályokat, például megpróbál kapcsolatban lépni a volt menyasszonyával.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)