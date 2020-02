Kármentesítik a szippantósmaffia egykori lerakóhelyét

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes az MTI szerint a helyszínen tartott sajtótájékoztatón közölte: a fővárosi önkormányzat tavaly októberben kötött szerződést a Strabag Építőipari Zrt.-vel a XVIII. kerületi Ipacsfa utcában található, az egykori Cséry-telep részét képező telek teljes kármentesítésére.

Emlékeztetett arra, hogy a Cséry-telep évtizedeken át a főváros kommunális hulladéklerakója volt, később elkezdtek szennyvíziszapot is hordani oda, és illegális hulladéklerakónak is használták. Az érintett terület egy kis része csak az egész hatvanhektáros telepnek - jegyezte meg. A főpolgármester-helyettes közölte: a Cséry-telep teljes kármentesítésére is szükség van, és ezt a kérdést mindenképpen a közfejlesztési tanács elé is viszik.

Mint arról korábbi videónkban beszámoltunk, a Greenpeace a környékbeli kerti kutaknál végzett mérései határérték feletti arányban találtak egészségkárosító anyagokat a talajvízben:

Rákkeltő anyag szivárgott lakóházak alá Pestszentimrén

Az ügy már 2013 óta húzódik, ekkor számoltunk be arról, hogy feljelentették a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-t (FTSZV), mert fényképek és videófelvételek bizonyítják, hogy a cég dolgozói illegálisan helyezik el a szippantott szennyvíziszapot Pestlőrincen. A feljelentés szerint a cég dolgozóinak egy részét bűnszervezet, azaz a szippantósmaffia kényszerítette a bűncselekményre.

Parkosítás, óriás hulladékudvar lesz a telep helyén

Becker Pál, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az európai uniós beruházás keretében a jelenleg használaton kívüli telken egy "21. századi létesítményt" terveznek létrehozni. Mintegy 14 ezer négyzetmétert parkosítanak majd, a létesítményt fákkal veszik körül. Felépítenek egy járműmosót és egy műhelyt is. A területen alakítják ki a főváros egyik legnagyobb hulladékudvarát. Egyszerre négy hulladékgyűjtő autó ürítheti majd a szemetet az átrakóba, amelyben egy présgép konténerekbe tömöríti a hulladékot.

A beruházás megvalósulása után már nem egyesével kell a hulladékszállító járműveknek a szemetet Pusztazámorra vagy a hulladékhasznosító műbe eljuttatniuk, hanem körülbelül kétrakománynyi szemetet tömörítve szállít majd el egy vontató. A tervek szerint naponta húsz-huszonöt hulladékgyűjtő autó üríti majd itt a szemetet, és a tömörítés után nyolc konténeres vontató viszi majd innen hulladékot - ismertette Becker Pál. Közölte, évente mintegy 110 ezer tonna szemetet tudnak tömörítve elszállítani a hulladékártalmatlanító helyekre.

A közreadott sajtóanyag szerint az átrakóállomással csökken a hulladék begyűjtését és szállítását végző célgépek szállítási ideje és a szállítási út távolsága, így a dél-pesti térségben a lakossági hulladék begyűjtését kevesebb járművel és gyorsabban lehet elvégezni, ezáltal csökken a járművek károsanyag-kibocsátása és a kerületek belső forgalomterhelése is. A beruházás tervezett befejezésének határideje 2021 novembere.