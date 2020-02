Lázár jól megkritizálta a Fideszt a Keljfel Jancsiban

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Fidesz vezetői jobban járnának, ha szembesülnének a problémákkal, például a jogerős bírói ítélet végrehajtásánál húzódhat a jogállamiság határa – mondta el a volt kancelláriaminiszter a Spirit FM Keljfel Jancsi! című műsorában a kártérítési perek felfüggesztésére utalva az ATV összefoglalója szerint.

Hozzátette: a kormány számára azonban jogos dilemma, hogy mi a fontosabb: a jogerős ítélet vagy a társadalmi igazságosság. A volt kancelláriaminiszter szerint kötelessége, hogy kritikát fogalmazzon meg pártjával szemben. Úgy véli ugyanis, a Fidesz vezetői jobban járnak azzal, ha most szembesülnek a problémákkal, ahelyett, hogy egy 2022-es vereségen zokognának.

Na de miért Csányit választotta Orbán helyett?

Bár meghívták, de mégsem volt jelen Lázár János Orbán Viktor múlt vasárnapi évértékelő beszédén, helyette egy kézilabda mérkőzésen vett részt Szegeden.

Abban sincs semmi rendkívüli szerinte, hogy csak aznap reggel döntötte el, hogy oda megy, ahol végül Csányi Sándor OTP-vezérrel volt jelen.

Nemzeti konzultáció nem manipulatív szerinte

Az idei nemzeti konzultációval kapcsolatban megjegyezte, hogy ez minden évben van, mert a Fidesz a konzultációkra építve vezeti az országot, és nem hagyja ki a választókat a döntésekből.

Kérdésre elárulva, miszerint mi a különbség számára a népszavazás és nemzeti konzultáció között, azt felelte: helyesnek tartja azt a demokráciaértelmezést, amely a választópolgárokat megkérdezi és bevonja a hatalomgyakorlásba. Nem gondolja azt sem, hogy ezek manipulatívak lennének, hiszen részben a kormányzati szándékok megerősítését vagy gyengítését szolgálhatja, ráadásul minden esetben szenzitív kérdésekről van szó, mint bevándorlás vagy családvédelem.

Gyöngyöspatai-ügy

Egy jogerős bírósági ítélet végrehajtása vagy nem végrehajtása komoly következményekkel járó dolog, mondta a gyöngyöspatai-üggyel kapcsolatban. Mindenkinek üzen az, hogy egy kormány végrehajtja-e a bírósági ítéletet vagy sem. Óriási dilemma ugyanis, hogy melyik a fontosabb érdek, a bírósági ítélet betartása vagy a társadalmi igazságosság elve.

Hogy hol húzódik a jogállam határa, azt felelte: például a jogerős bírósági ítélet végrehajtásánál. Ezért is komoly dilemma a kormánynak, ami kezdetben bejelentette, hogy nem fizet, majd azt, hogy igen, majd jött a felfüggesztés és a konzultáció is. A gyöngyöspatai cigányok szegregációjára kitérve elmondta, hogy az országnak komoly tartaléka van a magyarországi cigányságban, már ami a munkaerőpiacot illeti. Még a jelenleginél is többet kellene foglalkozni ezeknek az embereknek a felzárkóztatásával, az viszont komoly szakmai vita, hogy egy gyereknek a szegregált vagy deszegregált iskola jobb-e, ő maga a deszegregáció pártján áll.

Választási eredményen zokogás

Az önkormányzati választás eredménye szerinte finoman fogalmazva is „megfontolást igényelne”, és szerinte a fideszes szavazók üzentek elsősorban, hogy változzanak, máskülönben elveszítik az ő szavazataikat. Mint mondta, elég monolitikus a Fidesz belső vitakultúrája, ő azonban ragaszkodik a véleménye elmondásához. Szerinte azzal tesz jót, ha felhívja a figyelmet a kockázatokra, és a Fidesz vezetői jobban járnak azzal, ha most szembesülnek ezekkel, minthogy 2022-ben a választási vereségen zokogjanak.

A teljes beszélgetést itt tudja meghallgatni.

(Borítókép: Lázár János egy 2018-as lakossági fórumon. Fotó: Ajpek Orsi / Index)