Másodszor is átépítteti a balesetveszélyes csúszdaparkot a polgármester

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

"A Reformátorok terén tavaly ősszel átadott csúszdaparkot az átadás óta több száz gyermek örömmel és sérülésmenetesen használta és használja a mai nap is", közölte az Index megkeresésére a XVI. kerületi önkormányzat. Kovács Péter fideszes polgármestert azután kérdeztük meg, hogy helyi szülők újabb panasszal fordultak lapunkhoz, állítván, a nemrég lezárt és átalakított csúszdák még mindig baleset-, avagy egyesek szerint életveszélyesek. A hétvégén pedig újabb súlyos sérüléshez vezető csúszdázásról is megjelentek posztok a közösségi médiában, ezekről a 24.hu írt cikket. Abban szerepelt, hogy a polgármesteri hivatal elkezdte felvenni a kapcsolatot az érintett, esetenként súlyos fejsérülést szerző gyermekek szüleivel.

Idevágó kérdéseinkre az önkormányzat azt írta, hozzájuk hétfőn érkezett bejelentés a hétvégi sajnálatos baleset miatt. "Az önkormányzat a folyamatban levő vizsgálat részeként, annak érdekében, hogy megtudja mi okozta a balesetet, kedden meglátogatta a sérült gyermek családját. Akik elmondták, nem tudják hogyan történhetett a baleset, a gyermek korábban többször lecsúszott a csúszdán, az egyik lecsúszás során szerzett sérülést. A sérülésből arra következtetnek, mintha a csúszda kifutó, vízszintes részén kiálló éles tárgy, esetleg kavics megvágta volna a gyermeket.

A polgármester a keddi napon személyesen ellenőrizte a csúszda állapotát, ahol kiálló vagy vágó éleket, kavicsot nem talált"

– állt a válaszlevélben. Az önkormányzati közlésből ugyanakkor az is kiderült, hogy az általuk indított vizsgálat még javában zajlik. "Az kivizsgálás során önkormányzat a kisebb-nagyobb sérülést szenvedett gyermekek szüleivel felvette a kapcsolatot, de a vizsgálatot még nem tudtuk lezárni, mivel két gyermek szülei nem reagáltak az önkormányzat megkeresésére. A rendőrség is nyomoz az ügyben, az önkormányzat nem tud a rendőrségi nyomozás állásáról. Amint lezárult a rendőrségi nyomozás értesíteni fogjuk a közvéleményt."

Kérdésünkre azt is írták, fenntartják korábbi álláspontjukat a csúszdapark kivitelezésének sikerével kapcsolatban, sőt

a Reformátorok terének kialakítását nem csak a polgármester minősíti jól sikerült beruházásnak, hanem az ide látogató több ezer kerületi lakos is. A tér új, ikonikus központja lett a kerületnek, a kilátó a szerelmesek lakatőrző helyeként vonult be a köztudatba, a csúszdákat és a nagy játszóteret örömmel használják a gyermekek.

Egyébként pedig arra emlékeztettek, hogy a csúszdaparkkal kapcsolatos sérülések miatt a csúszdákat az önkormányzat az átadás után lezárta és a lakossági visszajelzéseket is felhasználva a lassítás érdekében egy héten belül már egyszer átépíttette. A z Index is megírta, hogy október 11-én átadták a Reformátorok terén a XVI. kerületben az új csúszdaparkot, azonban a választás előtti nagy sietség következtében valahogyan senki sem vette észre, hogy a játszótér balesetveszélyes.

Az "ikonikus helyszínt" tehát két nappal az önkormányzati választás előtt avatta fel Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Kovács Péter fideszes polgármester, valamint Szatmáry Kristóf, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. Az MTI akkori tudósítása szerint Kovács ott ismertette, hogy a játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta. Gulyás Gergely pedig arról beszélt, hogy a játszókerttel kiegészült Reformátorok tere olyan központi hely lett a kerület életében, ahol a legifjabbaktól a legidősebbekig mindenki találhat magának szórakozást.

Csakhogy, amint arról a 24.hu elsőként beszámolt, a kerületi ügyekkel foglalkozó Facebook-csoportokban hamar szaporodni kezdtek a bejegyzések arról, hogy a csúszdák veszélyesek, a gyerekek túlságosan felgyorsulnak bennük, könnyen megütik magukat. A panaszosok néhány nap alatt súlyos sérülésekről, végtag-törésekről, fej- és fogsérülésekről beszámoló kórlappá változtatták a kerületi fórumokat.

A posztokra reagált a városvezetés is: Szabó Tamás, a polgármesteri kabinetvezető először a csúszdák mellé kihelyezett felügyelőket jelentett be, a sorozatos balesetek miatt végül az önkormányzat vezetése átmenetileg lezárta a parkot, amelyről azonban Kovács Péter kitartóan azon az állásponton volt, hogy nagyon jól sikerült beruházásról van szó. Végül a polgármester két héttel az átadás után bejelentette, hogy a csúszdák valószínűleg túl gyorsak, ezért alakítani kell rajtuk. Hozzátette, hogy

ez egy fejlesztőjáték, tehát hozzátartozik, hogy a gyerekek így tanulják meg, hogyan álljanak meg a végén.

Úgy tűnik azonban, hogy a gyerekek még a lassított csúszdákon sem "fejlődtek elég gyorsan", ami az átépítést követően a helyszínen szerzett tapasztalataink alapján nem csoda.

Az önkormányzat ennek ellenére mostani válaszában is hangsúlyozta, a csúszdák az átadás előtt is megfeleltek a szabványoknak és az átalakítás után is megkapták a szükséges TÜV üzemminősítést, ezért jelenleg is használhatók. Ugyanakkor bejelentették:

Kovács Péter polgármester kérésére a kivitelező cég a közeljövőben újabb átépítésre készül, mely még lassúbbá fogja tenni a csúszdákat.

Végül közölték, a csúszdák helyes használatát a parkban tájékoztató táblák jelzik.

Az óriáscsúszdákat mindenki csak a szabályok betartásával saját felelősségére használhatja

– zárták levelüket.

A felelősség érdekes kérdés, hiszen az üzembe helyezett csúszdákért az azt kivitelező, a kivitelezőtől átvevő, valamint a gyermek általi használatot engedélyező esetében is felmerülhet. A 24.hu korábban a rendőrséghez fordult, amely azt közölte: ismeretlen tettes ellen folytatnak nyomozást foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt, de gyanúsítottat nem hallgattak ki. Beszereztek iratokat, dokumentumokat, és szakértők bevonásával vizsgálják az ügyet. Most a rendőrség az Index kérdéseire cikkünk megjelenéséig nem válaszolt. Amint reagálnak, frissítjük írásunkat.