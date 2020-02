Élettársára, annak kutyájára, szomszédokra és járókelőkre is rátámadt egy esztergomi férfi

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Esztergomi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette, állatkínzás vétsége és garázdaság vétsége miatt vádiratot nyújtott be egy férfival szemben, aki rendszeresen bántalmazta élettársát és annak kiskutyáját azért, hogy az élettársa fájdalmát fokozza.

A férfi és a nő Esztergomban éltek, a férfi tavaly év elejétől a nővel napi rendszerességgel gorombán bánt, ordítozott vele, megöléssel fenyegette, rendszeresen verte, de úgy, hogy annak ne maradjon nyoma. De durván bántalmazta a nő kutyáját is, megrúgta, ütötte, fojtogatta és a falhoz vágta azért, hogy a nőnek fájdalmat okozzon.

A férfi nem engedte meg a nőnek, hogy bárkivel kapcsolatba lépjen, beszélgessen, telefonon kapcsolatot tartson, barátokat szerezzen, nem járhatott senkihez, és nem fogadhatott vendégeket.

A férfi július 19-én ittasan érkezett haza, ahol a nőt szidta, mire a nő felszólította, hogy költözzön el a lakásból. A férfi ezután nekiesett a nőnek és a kutyájának is, akit a folyosóról, több mint 4 méteres magasságból kihajított az utcára. A nő leszaladt a kutyához, megfogta és a lakásba visszavitte, mire a férfi ismét kikapta a kezéből a kutyát, és újra ledobta az utcára.

A férfi az egyik szemtanú szomszédot is megöléssel is fenyegette, de más szomszédokkal is hangosan ordítozott. Majd lement a ház előtt lévő térre és a kutyát a térkővel borított földhöz vágta. Ezután rátámadt két járókelőre is, az egyiket két kézzel a földre rántotta, megpróbálta megütni, majd eközben egy másik járókelőt is a földre rántott, miközben a megtámadott nő a babakocsiban csecsemőjét tolta. Ekkor három járókelő férfi sietett a babakocsis nő segítségére, ezért a férfi elmenekült.

Arról nem ír az ügyészség, hogy a megtámadott emberek és a kutya milyen sérüléseket szenvedett. Az azonban kiderül a közleményből, hogy a férfire végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kértek.

A párkapcsolati erőszak ciklikusságát ismerő szakemberek szerint előbb-utóbb mindig eljön egy pont, amikor a bántalmazás életveszélyessé válik. De hova menekülhetnek ilyenkor a bántalmazottak? Hol találhatnak segítséget az áldozatok még azelőtt, hogy idáig fajulna a helyzet? - erről szóló cikkünket itt olvashatja:

Ha önt vagy ismerősét, rokonát erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon. Emellett a NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon. A Patent Egyesület jogsegélyszolgálata pedig szerdánként 16 órától 18 óráig, csütörtökönként 10 órától 12 óráig érhető el a 06-70-25-25-254 számon.