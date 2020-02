Két MSZP-s budapesti polgármester átáll Gyurcsányékhoz

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Szaniszló Sándor és Kiss László is úgy döntött, csatlakozik a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióhoz, ezzel pedig – miután a kettős párttagság a szocialisták alapszabálya szerint tiltott – automatikusan megszűnik tagságuk az MSZP-ben, értesült több forrásból az Index. Ezzel a szocialista párt két sikeres politikusát, az ősszel megválasztott óbudai, valamint XVIII. kerületi polgármesterét is elveszítheti, ami nemcsak a régóta gyengülő szervezetre számára vészjósló, de a DK erősödését, elsősorban fővárosi előretörését is szemléltetheti.

A két polgármester nem reagált többszöri megkeresésünkre, de nem is cáfolták információinkat, miközben Szaniszló esetében többen biztosként megerősítették azt. Kiss László átállása ugyanakkor párttársai, és más forrásaink számára is totális meglepetésként hat, ő ugyanis állítólag nem tájékoztatta ilyen döntésről az MSZP vezetőit, még informálisan sem. Éppen ezért nem indult még be a szocialistáknál megszokott pletykagépezet sem: volt forrásunk, aki egész egyszerűen úgy reagált:

ez annyira szürreális, mintha Baja Feri lépne át Gyurcsány pártjába.

A fejlemény valóban meghökkentő, hiszen Kiss László gyakorlatilag ősidők óta az MSZP tagja, a baloldali ifjúsági szervezetekben 1997 óta politizált, 1999-2002-ig az Ifjú Szocialisták budapesti szervezetének elnökségi tagja, majd elnökhelyettese volt, 2004 nyarán beválasztották az Óbudai MSZP elnökségébe, 2008 januárjától a párt óbudai szervezetének alelnöke, kongresszusi küldött is volt.

Kiss neve tehát évtizedek óta meghatározó Óbudán, de az MSZP-ben is, hiszen 2014-ben egyéni képviselőként szerzett mandátumot az Országgyűlésben. Csakhogy Kisst gyakorlatilag parkolópályára tették, amikor 2018-ban Szabó Tímea mögé állt be ő maga és pártja, így másfél évig önkormányzati képviselőként dolgozott Óbudán. Októberben viszont ő lett az összellenzéki polgármestere a kerületnek, a szocialisták egyik legnagyobb, legmeglepőbb sikerét könyvelve el az önkormányzati választáson, a képviselő-testületben is jelentős többséget szerezve: az összefogás 16 képviselői helyet szerezett meg.

Kiss távozásának okairól párttársainak nem igazán volt elképzelése, többen leginkább személyes, elsősorban a Párbeszéddel, és a Párbeszéd társelnökeként főpolgármesterré választott Karácsony Gergellyel való nézeteltérésre tippeltek.

Hasonlóképp meglepő lehet, hogy Szaniszló Sándor távozik az MSZP-ből. A XVIII. kerületet ősz óta vezető polgármester ugyanis szintén ősszocialista, aki hétpárti szövetségben nyerte el megbízását októberben. Sőt, elvittek a helyi választókerületi mandátumokból 12-őt, ami stabil többséget jelent, ahogyan Szaniszló előnye is a fideszes Ughy Attilával szemben.

Szaniszló szintén a kerületben is meghatározó szocialista politikus, hiszen 2010 előtt nyolc éven át alpolgármester volt. Róla azt mondták forrásaink, hogy mindig is jó kapcsolatot ápolt Gyurcsány Ferenccel és körével, és mivel jelentősen pragmatikus a gondolkozása, vélhetően a DK-ban távolabbi jövőt remél saját politikai karrierjének.

Ugyanakkor Szaniszló távozása is meglepő, hiszen az MSZP meghatározó alakjai esetében végig keményen kampányoltak nyáron és ősszel, Kunhalmi Ágnes választmányi elnök, a XVIII. kerület egyéni országgyűlési képviselője pedig kifejezetten komoly energiát fordított a pestszentlőrinci önkormányzati siker elérésére. Kunhalmi az Indexnek megerősítette Szaniszló átállását, ugyanakkor az országgyűlési képviselő csak annyit mondott, hogy továbbra is együttműködik az immár DK-s Szaniszló Sándorral.

Megvan a véleményem erről az egészről, de annak a jelentősége nem mérhető össze azzal a feladattal, amelyet a XVIII. kerületi emberektől kaptam. Köztársaság párti képviselőként az a feladatom, hogy együtt dolgozzam Szaniszló Sándorral a kerületért és együtt is fogunk.

A fővárosi közgyűlési arányok is változnak

Az átállások mindenesetre alaposan átírhatják a fővárosi erőviszonyokat. Főként persze az MSZP szempontjából, hiszen a szocialisták ősszel a II. kerületben, Óbudán, Zuglóban, Pestszentlőrincen is frissen megválasztott polgármestert adtak, Tóth Józsefet lazán újraválasztották a XIII. kerületben, Kispesten pedig szintén újrázott Gajda Péter, ezzel a pártnak lett a legnagyobb frakciója a Fővárosi Közgyűlésben is, amelyhez Tüttő Kata főpolgármester-helyettesként tartozik.

A 33 fős fővárosi közgyűlésben jelenleg az MSZP-nek 7, a DK-nak 4 fős frakciója van, ez az arány a két szocialista átigazolásával 5-6-ra módosul a DK javára. Sokkal fontosabb azonban, hogy a 6 fős DK-különítmény ezután már olyan erőt képvisel a közgyűlésben, amely nélkül az ellenzék, illetve Karácsony Gergely főpolgármester nem tud semmit keresztülvinni. Vagyis a DK ezzel megkerülhetetlenné válik minden közgyűlést érintő döntéshozatalban.

Szocialista forrásaink név nélkül nyugtatták a kedélyeket, azt persze mindenki elismeri, hogy az MSZP nehéz helyzetben van, de állítják,

ezt is túl fogjuk élni, a DK-val pedig továbbra is kötelező együttműködni.

Pedig az elmúlt időszakban többen is elhagyták a pártot. Szanyi Tibor néhány hete jelentette be: megszüntette a MSZP-tagságát, de az önkormányzati választás óta – persze más okból – Botka László szegedi polgármester is bejelentette kilépését, majd több politikus, például az újpesti Trippon Nobert lépett át a DK-ba.

Nagy kérdés, hogy a fővárosi szocialistákkal jó viszonyt ápoló Tripponnak volt-e szerepe abban, hogy MSZP-s polgármesterek fejében is felmerüljön ez. A DK számára ugyanis ez egyértelműen siker, és nemcsak a szocialisták felett aratott győzelem. A DK főpolgármester-helyettese, Gy. Németh Erzsébet mellett két polgármesteri helyet szerzett meg az meglévő rákospalotai mellé októberben, így Németh Angéla XV. kerületi polgármester mellett Niedermüller Péter erzsébetvárosi, valamint László Imre újbudai polgármesterrel alakítottak frakciót. Most ez egészülhet ki Kissel és Szaniszlóval, így a DK sokkal komolyabban befolyásolhatja a jövőben a fővárosi döntéshozatalt.

