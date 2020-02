Nem mond le a Duna-parti cipőkbe köpködő jobbikos

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlésben politizáló Kulcsár Gergely jelezte: a Jobbik-elnökség felszólítása ellenére sem mond le. Ezért etikai eljárást kezdeményez ellene a Jobbik, írja az Azonnali.hu.

Kulcsár az a jobbikos képviselő, aki pár éve azzal büszkélkedett, hogy beleköpött a Holokausztnak emléket állító egyik Duna-parti cipőbe. A képviselő egy másik alkalommal egy belső jobbikos levelezésben aberrációnak nevezte a homoszexualitást, a holokausztot pedig „kamukausztnak” nevezte, és kétségbe vonta az áldozatok számát.

Öt gyerekkel egyik napról a másikra az utcára tettek egy kilenc évvel ezelőtti hibáért, amiért már többször szankcionáltak, és többször bocsánatot kértem

– írta korábban a Dehir.hu kérdésére Kulcsár Gergely.

Az Azonnali most azt is írja, hogy Kulcsár pénzért hajlandó csak lemondani a mandátumáról. „Továbbra is hajlandó vagyok lemondani a mandátumomról, ha a Jakab Péter egyáltalán szóba állna velem, mint munkavállalójával, és meg tudnánk beszélni, azt hogy 16 évnyi szolgálat után mi jár egy öt gyereket nevelő családapának. Tehát helyretéve a csúsztatásokat: munkavállalóként és családapaként kértem együttérzést és segítséget a párttól, amit 16 évig szolgáltam” - fogalmazott a politikus, a Jobbik viszont nem volt hajlandó fizetni.