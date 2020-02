A Századvégnél is visszaesett a Fidesz

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Vox Populi blog vette észre, hogy a Századvég, ha meglehetősen eldugva is, de egy hete januári közvélemény-kutatási adatot publikált, ami összhangban van a többi kutató méréseivel. A többieknél a blog összesítése szerint 2019 májusa óta a kormánypárt támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók közt átlagosan 53-ról 49 százalékra, az összes pártválasztók között pedig, szintén átlagolva durván 50 százalékról 46-ra csökkent.

A felméréseit közpénzből végző Századvég közvélemény-kutatási adatait nem könnyű megtalálni. Ahogy a Vox Populi is írja, utoljára szeptemberben publikáltak pártpreferencia-adatokat, előtte pedig májusban. Akkor (májusban) a biztos választási részvételt ígérők között 51 százalékra mérték a Fidesz támogatottságát, idén januárban pedig 48 százalékra.

A friss adatra a blog egy, a közvéleménykutató cég oldalán megjelent, meglehetősen propagandaízű cikkbe rejtve talált rá. A Századvégnek természetesen sikerült a romló tendenciában is a jót meglátni, az anyag címe A ciklus közepén is tud javítani a Fidesz-KDNP, amivel arra utalnak, hogy az előző két ciklusközepi eredményhez képest a párt(szövetség) most jobban áll. A magukat aktív választónak mondók körében 2012-ben 30, 2016-ban 40 százalékon állt a Fidesz.

A hazai közvélemény-kutatásokról és azok megbízhatóságáról ősszel beszélgettünk a Vox Populi választási és közvélemény-kutatási szakértő szerzőjével, Tóka Gáborral.