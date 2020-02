Schiffer András kiállt a Pesti Srácok mellett és a YouTube ellen

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Pesti Srácok szervezésében több százan tüntettek a Google Magyarország székházánál, mert két héttel ezelőtt a YouTube letörölte a kormánypárti honlap csatornáját.

A videomegosztó a lapot egy nem listázott videó miatt tette elérhetetlenné. A Pestisrácok.hu a magyarországi gyerekpornóval kapcsolatban forgatott, és a videóban – a részleteket fel nem ismerhetővé téve – egy Magyarországon készült pornográf felvételből kivágott részleteket mutattak meg.

A YouTube a csatorna megszüntetését azzal magyarázta, hogy „a YouTube zéró toleranciát gyakorol a gyermekeket szexualizáló vagy kizsákmányoló tartalmak iránt. Világos szabályaink vannak az ilyen tartalmakkal szemben, gyorsan eltávolítjuk / bejelentjük az ilyen tartalmat, a kapcsolódó csatorna azonnali megszüntetése mellett. Ebben az esetben a Pesti Srácok megsértette a YouTube gyermekek szexuális zaklatásának ábrázolását tiltó szabályát.” A Pesti Srácok viszont azzal érvelt: ők azért töltötték fel a videót, hogy az olvasók is érzékelhessék a bűntett súlyosságát.

A Pesti Srácok egyébként azóta megpróbált létrehozni egy új fiókot, de a YouTube ezt is gyakorlatilag azonnal törölte. A cég ekkor hozzáfűzte:

Minden felhasználó vállalja az Általános Szerződési Feltételeink és a Közösségi Irányelveink betartását, amikor regisztrál a YouTube-ra. Amikor a felhasználók megsértik ezeket a feltételeket, például a gyermekek biztonságára vonatkozót, vagy az intézkedéseink megkerülését tiltót, akkor a csatornáikat, illetve minden további új csatornájukat megszüntetjük. A Pesti Srácok egy új csatorna létrehozásával megkerülte a csatorna megszüntetésére irányuló intézkedésünket, ezért szüntettük meg a vonatkozó csatornát.

Ezekkel az előzményekkel szervezett tüntetést a Pesti Srácok, amelyen felszólalt többek között Stefka István, a PestiSrácok.hu lapigazgatója és Huth Gergely a lap főszerkesztője is. De nemcsak kormánypárti újságírók mondtak beszédet, hanem Schiffer András, az LMP alapítója és egykori vezetője is. Schiffer arról beszélt, hogy nagy örömmel vesz részt a demonstráción, annak ellenére, hogy a Pesti Srácok komment-szekciójában őt is rendre gyalázzák, úgy fogalmazott:

Egy olyan portál meghívásának tettem eleget nagy örömmel, aminek számtalan olyan írása van, ami felháborít. Például akkor, amikor az LMBT emberek méltóságát sértő vélemények hangoznak el. Ennek ellenére itt vagyok, és hangsúlyozom nagy örömmel tettem eleget Huth Gergely meghívásának.

Szerinte az, hogy egy újság YouTube-csatornáját egy kattintással le lehet kapcsolni, az nem csak annak az egy szerkesztőségnek a magánügye. Nem az a felháborító, hogy a tárhely-szolgáltatónak vannak általános szerződési feltételei, hanem, hogy nem világos, hogyan lehet jogorvoslattal élni a törlésre vonatkozó döntése ellen. És az sem világos, hogy milyen arányossági mértéket alkalmaz a cég, amelyik a szankciót alkalmazza - mondta Schiffer, aki szerint jelenleg ezek az óriásvállalatok olyan szerződési feltételeket diktálnak, ahol sem arányosság nincsen, sem személyre szabottság nincsen, és nem világos az sem, hogyan lehet hatékony jogorvoslattal élni az óriásvállalatok önkényével szemben.

Szerinte a monopolhelyzetben lévők nem tekinthetők egyszerűen magánvállalatnak. Sokan azt hitték, hogy az internettel megszűnnek a sajtószabadságot érintő politikai viták, hiszen ahhoz mindenki szabadon hozzáfér. Nem így lett - mondta az LMP alapítója.

Akkor van sajtószabadság, hogyha ellenőrzés alá tudjuk vonni azokat, akik a személytelen algoritmusokkal terelik a figyelmet.

- mondta. Schiffer szerint a nem túl távoli jövőben a magyar emberek által nem ellenőrizhető óriásvállalatok fogják foglyul ejteni a politikai nyilvánosságot. Ezért ez az ügy nem a Pesti Srácok ügye. Szerinte a magyar kormánynak kezdeményeznie kell, hogy az Európai Unióban megszülessen egy olyan irányelv, amely keretek közé szorítja a tárhelyszolgáltató óriásvállalatok általános szerződési feltételeket diktáló jogát.

Az Európai Uniónak védelmet kell nyújtani az óriásvállalatok önkényével és túlhatalmával szemben. Ezt a tanulságot kell levonni a mostani botrányból is.

- tette hozzá. A tüntetés után telefonon elértük Schiffer Andrást, akitől megkérdeztük, hogy a Google döntésére miért hivatkozik önkényként, amikor gyermekpornográfiáról van szó, amellyel kapcsolatban a cég zéró toleranciát hirdetett. Schiffer azt mondta, hogy nem érdemes a konkrét esettel leplezni azt, hogy ezek a vállalatok diktált feltételekkel dolgoznak, és még azokhoz sem tartják magukat, valamint kihasználják, hogy nincs hatékony jogorvoslat.

Nem sértette meg, de ha meg is sértette volna az általános szerződési feltételeit a Google-nak, az nem indokolja azt, hogy a teljes csatornát eltüntessék, és utána semmilyen hasonló néven nevezett csatornát ne tudjanak indítani. Ez még akkor sem arányos eljárás, ha beleütközik a feltételekbe. Feltéve, de meg nem engedve, hogy a Pesti Srácok megszegte a feltételeket, olyan nincsen, hogy egy monopolhelyzetben lévő vállalkozás aránytalanul, teljes egészében és időkorlát nélkül valakit megfosszon a szolgáltatás igénybevételétől.

- mondta Schiffer, aki azt is hangsúlyozta, hogy a napokban Gyurcsány Ferenc csatornáját is letiltotta a Google, és ha azzal kapcsolatban tüntetést szerveztek volna, és oda őt meghívták volna, akkor ott is elmondta volna a gondolatait.

Magyarországon a politikai nyilvánosságot érintő első visszaélése ezeknek a gigacégeknek most történt. Ezért most kell megszólalni.

Újabb fejlemény az ügyben, hogy míg Huth szerint egy veszélyes pedofil bűncselekményre szerették volna a videóval felhívni az olvasóik, illetve a rendőrség figyelmét, a rendőrség 444-nek küldött válaszából az derül ki, hogy ők már tudtak az esetről.

“A rendőrségre 2020. február 7-én eljuttatott videófelvétel nem új, az ügyben a rendőrség 2018-ban indított büntetőeljárást szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben eljáró nyomozó hatóság az elkövetőket mindkét bűncselekmény esetében beazonosította és az eljárást lefolytatta” - írta válaszában a rendőrség.