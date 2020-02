Ugyanazt mondja a KDNP és a Mi Hazánk a parlamentben

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

El kell gondolkodni a strasbourgi bíróság hatályának felfüggesztésén, az Európai Emberi Jogi Egyezmény felmondásán - mondta a KDNP egyik vezérszónoka a csütörtökön az Országgyűlésben, a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában.

Vejkey Imre ezt a "börtönbizniszt" érintő ügyekkel kapcsolatos strasbourgi ítéletekkel, valamint a migrációval kapcsolatos emberi jogi bírósági döntésekkel is indokolta.

Azon határozott álláspontjának adott hangot, hogy az alapjogvédelem megfelelő szintje Magyarországon biztosított. Közölte azt is: a strasbourgi döntések súlyosan sértik a szuverén Magyarország kompetenciáját, "úgy tűnik, hogy a strasbourgi ítéletek mögött globális hatalmi érdekek és csoportok érdekei húzódnak meg" - jelentette ki.

"Itt az idő, hogy elgondolkodjunk az Európai Emberi Jogi Egyezmény felmondásáról, vagy legalább bizonyos pontjainak felfüggesztéséről" - zárta szavait az MTI szerint.

Telefonon megkerestük Vejkey Imrét, akinél arra voltunk kíváncsiak, hogy mindez a magánvéleménye-e, vagy a Fidesz-KDNP álláspontja, valamint, hogy miért lenne jó Magyarországnak, ha kilépnénk az egyezményből. A képviselő az alábbi választ küldte az Indexnek:

"Figyelemmel az általam elmondott tényekre, tovább figyelemmel más Európa Tanácsi országokra, sőt Európai Uniós országok gyakorlatára is (lásd például Franciaország hozzáállását) el kellene gondolkodjunk az Európai Emberi Jogi Egyezmény felmondásáról, vagy legalább az egyezmény bizonyos pontjainak a felfüggesztéséről illetve módosításáról!"

Én úgy gondolom, hogy nem bűn elgondolkodni az általam felvetett kérdésen, annak esetleges előnyeit és hátrányait feltárva és összevetve! Én örülök annak, hogy napjainkban Magyarországon bármilyen kérdésről szabadon gondolkodhatunk, szabadon vitatkozhatunk, mert ez ma adott!

- írta SMS-ben Vejkey.

Vejkey után nem sokkal Dúró Dóra, független, de egyébként a Mi Hazánk Mozgalomban politizáló képviselő következett. Szerintük Magyarországnak "ki kellene lépnie a strasbourgi bíróság fennhatósága alól", mert az európai bíróság csorbítja az ország önállóságát és önrendelkezését.

Dúró szerint a Magyarországon 1993-ban kihirdetett egyezményt akár csak részlegesen is fel lehet mondani, vannak erre példák is: Oroszország, Törökország és Franciaország is.