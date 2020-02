Ez a NAT és kerettanterv a magyartanítás Mohácsa vagy Trianonja

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az Oktatási Hivatal honlapján pénteken megjelentek a módosított Nemzeti Alaptantervhez (NAT) szükséges kerettantervek. Az új NAT irodalomra vonatkozó részében sem az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre, sem Ottlik Géza Iskola a határon című regénye nem szerepelt, bekerült viszont számos határon túli író, illetve hangsúlyosabb szerepet kapott Wass Albert és Nyirő József. A kerettantervben viszont már szerepel Ottlik és Kertész, de csak az említés szintjén.

Ezt kommentálta most a saját Facebook-oldalán a Magyartanárok Egyesülete elnöke, Arató László.

– írja Arató, hozzátéve, hogy az ajánlott szerzőkre és művekre – ide került be Kertész és Ottlik is – a 269 kötelező mű mellett semmiképp sem kerülhet sor, mivel 5-6.-ban kilenc, 7-8.-ban négy óra jut az ifjúsági irodalomra. „5-6.-ban olyan friss művek közül lehet választani, mint A kis herceg és a Robinson Crusoe. Éljen az olvasóvá nevelés!”

Arató úgy folytatja:

De örülhetünk, mert a hazafiasabbá tétel jegyében Juhász Gyulától kikerült a Tápai lagzi, de bekerült a Trianon. Tessék összevetni a két vers minőségét! Jelképes példa, és még sok van ilyen. Petőfi és Arany is hazafiasabbá van téve: Petőfi a Magyar vagyokkal és a Honfidallal, Arany a Kozmopolita költészettel. József Attila külváros-versei természetesen kisöpörtettek, hisz a Külvárosi éj, az Elégia bizonyára jelentéktelen művek. Még rengeteg ilyen apró példa található. Az is igen árulkodó, hogy mindkét oktatási szakaszban megjelenik egy-egy „Vérző Magyarország” című Trianon-fejezet – ahogy 1978 előtt is volt a tantervben és az egyentankönyvben tanácsköztársaság-fejezet. Utazás a múltba, csak az irodalom autonómiáját meggyalázó politikai preferencia más.