Őrizetbe vettek egy többszörös gyilkossággal gyanúsított pakisztánit Magyarországon

Őrizetbe vettek egy súlyos bűncselekményekkel megalapozottan gyanúsítható pakisztáni állampolgárt - közölte a Fővárosi Főügyészség. A pakisztáni férfit a rendőrség 2017. október 24-én fogta el nemzetközi elfogatóparancs alapján, amit emberölés és más bűncselekmények miatt adtak ki. A férfi ellen magyar büntetőeljárás is indult.

Fotó: Police.hu A kép illusztráció!

A nyomozók a férfit aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés, súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás, fegyveresen és csoportosan elkövetett rablás, lőfegyverrel visszaélés és minősített rablás miatt hallgatták ki.

Az ügyészség szerint a férfi ellen kiadatási eljárás folyt, amiben kérte menekültkénti elismerését. Erre figyelemmel a kiadatási eljárás még nem fejeződött be, így a kiadatást kérő állam egyelőre nem tudja lefolyatni a büntetőeljárást - írják.

Az ügyészség álláspontja szerint a férfi menekültügyi helyzetének tisztázása nem akadálya a büntetőeljárás lefolytatásának, és a magyar büntető törvényt alkalmazni kell azokra a tettekre is, amik a magyar törvény szerint is bűncselekménynek minősülnek, és az elkövetés helyének törvénye szerint is büntetendők. Ezért a legfőbb ügyész döntése alapján magyar eljárás is indult, amit a Fővárosi Főügyészség irányítása mellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat le.

A Fővárosi Főügyészség vizsgálja, hogy fennállnak-e a letartóztatás indítványozásának feltételei.