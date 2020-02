Távozik az állatkert éléről Persányi Miklós

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Távozik a Fővárosi Állat- és Növénykert éléről Persányi Miklós. A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint

a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója 2020. március 1-től lemondott magasabb vezetői megbízásáról.

A távozó vezető arról tájékoztatta Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy egészsége az utóbbi időben megromlott – ezért döntött a lemondás mellett. Megbízott főigazgatóként a jelenlegi operatív igazgató válthatja.

Életem hetvenedik évébe léptem, és az utóbbi hónapokban munkámban jelentkező rendkívüli terhelés egészségemet is próbára tette. A következő időszakban még tovább növekvő feladatokat felmérve, és tapasztalva a szervezetemet érő negatív hatásokat, magasabb vezetői feladatamtól visszavonulok

– írta Karácsony Gergely főpolgármesternek címzett levelében Persányi Miklós. Lemondó nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Az Állatkert és a Főváros szolgálatára most is éppúgy elkötelezett vagyok, mint amikor 26 évvel ezelőtt, amikor 1994. március 1-én beléptem az Állatkertbe, és megkezdtem főigazgatói munkámat. Szívesen támogatom kollégáimat a továbbiakban is, utódomat tanácsokkal, a szakmai közösségekbe bevezetéssel, illetve bármely igényelt módon segítem, erőmhöz mérten kész vagyok közreműködni az Állatkert fejlesztéseinek sikeres befejezésében, jövőbeni működtetésének előkészítésében.”

A közlemény szerint Karácsony Gergely, aki elfogadta a lemondást, azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói teendőivel 2020. március elsejével Szabó Roland agrármérnököt, az intézmény operatív igazgatóját, a főigazgató általános helyettesét bízza meg. A Fővárosi Közgyűlés legközelebb jövő szerdán ülésezik, ekkor dönthetnek a megbízott főigazgató személyéről, Persányi Miklós utódját nyílt pályázaton választják majd ki.

Persányi tehát kisebb megszakítással 26 éve volt a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatója.

A Tarlós István vezette fővárossal és az Orbán-kormány vezetőivel is kifejezetten jó a kapcsolatot ápolt, pedig a Gyurcsány-érában környezetvédelmi-vízügyi miniszter is volt, 2007-ben ugyanakkor visszatért az állatkert élére.

A távozás hátterében ugyanakkor minden bizonnyal a Fővárosi Állat- és Növénykert leendő Pannon Parkjának főépülete, a biodóm építésének alakulása, Budapest már most egyik legnagyobb épületmonstrumának sorsa áll, amely körül hetek, hónapok óta sokasodnak a problémák. Pedig eredetileg ez a beruházás lett volna Persányi életművének dísze, hiszen nemcsak jelentős kormányzati támogatást, de megkapták a Vidámpark 6,5 hektáros területét is hozzá.

Decemberben azonban kiderült, nincs elég pénz az épület tervezett befejezéséhez ugyanis alaposan megszaladtak az építés költségei: 15,7 milliárd forintra tervezett program jelenleg 62,8 milliárd forintnál tart, a kormány azonban mostanáig 20 milliárddal kevesebbet adott a Fővárosi Állat- és Növénykertnek. Kiderült az is, ha el is készül a biodóm, a hatalmas üvegház fenntartási költségei a tervezettnél sokkal jobban terhelik majd meg a fővárosi költségvetést, hiszen a biodóm várható energiafelhasználása vetekszik majd egy kisebb budapesti kerület áramfogyasztásával.

Az állatkert közleményben reagált a sajtóban megjelent hírekre, de csak részben, vagy inkább felemás módon sikerült cáfolni ezeket. Azt megerősítették, hogy a kormány eddig 43 milliárd forintot biztosított a biodóm építésére, és csaknem 20 milliárd forint még hiányzik az átadásig, de hozzátették, hogy sem műszaki, sem pénzügyi akadálya nincs annak, hogy a Pannon Park 2020 tavaszára szerkezetileg és gépészetileg elkészüljön.

A kommunikációs defenzívába kényszerült Fővárosi Állat- és Növénykert decemberben helyszíni bejárást is szervezett a sajtó részére, Persányi pedig az idegenvezetéssel egybekötött sajtótájékoztatón is elmondta, hogy a 2017 nyarán megkezdett építkezésnek nagyjából a háromnegyedénél tartanak, azonban a kivitelezésre még le nem kötött mintegy 6,6 milliárd forint biztosan kevés a befejezéshez, a teljes körű, magas színvonalú megvalósításhoz további források szükségesek.

Ugyanakkor a főigazgató ekkor még meglehetősen optimista nyilatkozatokat tett, noha azt ő is elismerte, hogy elég sok bizonytalanság van egy ekkora nagyságrendű beruházás megvalósítása és üzemeltetése terén, sőt azt is mondta

két dolgot nem tudunk még: hogy mennyi lesz a bevétel és mennyi a kiadás.

Az is biztos, hogy a kormány Persányit okolja a biodóm körül kialakult helyzet miatt, és ezen vélhetően az sem segít, hogy a főigazgató a pletykák szerint a korábbi és jelenlegi főpolgármesterrel sem volt teljesen őszinte az ügyben. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár néhány hete a Fővárosi Állat- és Növénykert területén épülő Pannon Park és biodóm befejezéséhez hiányzó 20 milliárd forinttal kapcsolatban arról beszélt, hogy a kormány eredetileg is szívesen támogatta a beruházást, aztán biztosított pluszforrásokat is, de Persányi

nagyon nehéz helyzetbe hozza nem is annyira a kormányt, inkább az országot.

Karácsony Gergely a napokban beszélt arról, hogy befejezési alternatívákat vizsgál egy szakértői csapat, új költségbecsléssel. Amikor ez elkészül, és kiderül az is, hogy a költségvetési keretből mennyi pénz marad, kirajzolódik majd a biodóm jövője, mondta a főpolgármester. Karácsony tehát felkérte a Enviroduna Beruházás és Előkészítő Kft.-t, hogy vizsgálja meg, mennyiből lehetne a biodómot befejezni.

Csakhogy pénteken a Hvg.hu-n megjelent egy cikk, miszerint már elkészült az egyre dráguló városligeti biodómberuházás átvilágításával az állatkert új gazdasági igazgatója, a jelentése pedig a főpolgármester asztalára is eljutott. A lap kikérte az állatkerttől a szerződéseket, hogy kiderüljön, miért lett a 43 milliárdos projektből 63 milliárd, de dokumentumok helyett elég általános válaszokat kaptak csak. Ám az még ezekből is kiderült, hogy a beruházás gigantikus költségeinek csökkentésére igenis lenne lehetőség

A lap többször rákérdezett arra, kinek a hibája/felelőssége, hogy ennyire elszállt a projekt ára, de ezt a kérdést minden lehetséges alkalommal negligálták. Persányi személyes felelősségével kapcsolatban is megfogalmaztak kérdéseket, közérdekű adatigénylésükre végül ezzel kapcsolatban csak azt a választ kapták:

a fenti kérdéssel kapcsolatos adatot a Fővárosi Állat- és Növénykert nem kezel.

Azt pedig az állatkert nem érezte feladatának kommentálni, hogy Karácsony Gergely szerint túl nagy lépték volt számukra és a főváros ez a beruházás.

(Borítókép: Persányi Miklós a Biodóm helyszíni bejárásán 2019. december 17-én. Fotó: Nagy Attila Károly / Index)