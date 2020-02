Rappelt a fóti gyerekotthon bezárásáról, két napja nem engedik dolgozni a 17 éves fiút

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A 17 éves Kislőrincz Dávid egy kritikus számmal jelentkezett pár napja, arra reflektálva, hogy be akarják zárni a fóti gyermekotthont, ami az egykori Károlyi-kastély területén működik, és ahol speciális szükségletű gyerekeknek ad otthont - írja a 444.

Az otthon bezárása jó ideje téma, megmentéséért petíció is indult, és közben megszületett a Gyermekváros maradj talpon című szám, ami egy kiállás az otthon lakói és dolgozói mellett. A műfajtól nem idegen módon vannak benne elvétve kicsit csípősebb sorok, de valójában semmi olyan nem hangzik el, ami miatt bárkinek komolyan aggódnia kellene, vagy vizsgálatot kellene, hogy indítson.

Nem voltak különösebben elnézőek viszont az intézménynél, ugyanis a Népszava kiderítette, hogy vizsgálat indult a fiú ellen, és rögtön büntetésből annak ideje alatt megtiltották neki, hogy bejárjon a munkahelyére, amit a fiú egyik barátja kommentben jelzett Szél Bernadettnek, miután az országgyűlési képviselő megosztotta a számot saját közösségi oldalán is.



Szél felkereste az intézményt, ahol a vezetőség megerősítette, hogy vizsgálat folyik a gyermek ellen, ami azért is felháborította az embereket, mert Dávidnak nem csak pénzkereset miatt fontos a munka, hanem része a terápiájának is.