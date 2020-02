Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Mi azért dolgozunk, hogy mindenki azt kapja, ami a törvény alapján neki jár.

- ez a fő üzenete annak a videónak, amit az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület (ÜDE) készített. Az egyesület tagjai ezzel a videóval akarnak reflektálni a kormány legújabb nemzeti konzultációjának egyik kérdésére, amely a „börtönbizniszről és a joggal üzletszerűen visszaélő szervezetekről" szól. A videóhoz tartozó bejegyzésükben azt írják:

Az ÜDE Egyesület elkészítette imázsfilmjét, amelyben reflektálunk az ügyvédeket ért politikai támadásokra. Semmi mást nem szeretnénk, csak a munkánkat végezni, Önökért!

A videóban egyebek mellett arról beszélnek, hogy „az államnak is be kell tartani a törvényeket, és ezt az államon is számon lehet kérni", valamint azt is hangsúlyozzák, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy a hatóság megsérti a jogait, ilyenkor a bíróság tesz igazságot.

Az államot perelni nem hazafiatlanság! (...) Ön sem alattvaló, önnek is szüksége lehet jogvédelemre.

- nyomatékosítják.

A következő nemzeti konzultáció egyik kérdése arra fog vonatkozni, hogy a magyarok támogatják, vagy ellenzik a kártérítési perek lehetőségét. A másik kérdés szintén a kormány által „börtönbiznisznek" nevezett kártérítési perekről szól majd, amit a rossz börtönkörülmények miatt indíthatnak a rabok az állam ellen. Itt a kérdés az lesz, hogy a kártérítési pénzeket az elítéltek kapják-e meg, vagy az áldozatok, illetve családtagjaik.

Varga Judit, igazságügyi miniszter azóta bejelentette: addig felfüggesztik a börtönviszonyok miatt az elítéltek javára megítélt kártalanítások kifizetését, amíg az új szabályozás el nem készül.

Hogy a szóban forgó perekben miért ítéltek kártérítést a raboknak, azt ebben a cikkben és ebben a videóban magyaráztuk el.

Miért kell fizetnünk bűnözőknek?

Orbán Viktor február 12-én jelentette be az új nemzeti konzultációt a Fidesz balatonfüredi kihelyezett frakcióülésen. Az eddig bemutatott kérdések:

Legutóbb 2017-ben indított nemzeti konzultációt a kormány, akkor 7,2 milliárd forintot költöttek a kampányra. Mészáros Lőrinc járt vele a legjobban, a Mediaworks 2,16 milliárd forintot kapott a hirdetésekért.