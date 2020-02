Hiányos felkészítő anyagot írt Szijjártónak, azonnal leváltották

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Rövid időn belül három főosztályvezetőt is leváltott Szijjártó Péter a tárcájától – értesült a Népszava. Külügyi forrásaink informálisan megerősítették a lap értesüléseit, de hivatalosan nem kommentálták azokat. A Népszava ugyanis úgy tudja, Szijjártó Péter keddi, taskenti útja után menesztették posztjáról Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Oroszország, Kelet-Európa és Közép-Ázsia főosztályának vezetőjét, Kudrjavcev Jenőt. A magyar diplomácia vezetője Abdulaziz Kamilov üzbég külügyminiszterrel is találkozott, és ott következhetett be olyan diplomáciai hiba, amelyért kirúgta munkatársát.

A lap szerint ugyanis Kudrjavcev volt a felelős – a két ország gazdasági-, diplomáciai kapcsolatait, a vitás, megoldatlan ügyeket összegző – miniszteri felkészítő anyag tartalmáért, és ezzel nem volt elégedett a miniszter. Úgy tudják,

az üzbég fél felvetett egy olyan témát is, amiről a felkészítő nem tartalmazott információt, Szijjártó pedig emiatt váltotta le Kudrjavcevet.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a menesztett „veterán vezető” marad-e a külügyminisztérium állományában más beosztásban.

A lap arról is ír, nem ő az egyetlen vezető, akinek hasonló okok miatt kellett távoznia. Úgy tudják, nemrég szintén egyetlen hiba miatt váltották le Szilágyi Balázst, aki a visegrádi együttműködés és Közép-Európa főosztályt vezette – neki ráadásul a minisztériumból is távoznia kellett. Korábban a Hableány turistahajó tavaly májusi katasztrófáját követően menesztették Sipos Sándort a Leggyorsabban fejlődő gazdaságok főosztályának éléről – ide tartozik Dél-Korea is –, az ok ebben az esetben egy Szijjártó Péter által nem megfelelő minőségűnek tartott kommunikációs felkészítő volt.

A kirúgások miatt a Népszava szerint a félelem légköre uralkodik a KKM-ben, és noha kérdéseikkel megkeresték a minisztériumot, péntek estig nem kaptak választ.