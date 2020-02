Néppárti bölcs: Számos területen nem történt elegendő előrelépés

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nem volt ok a felfüggesztés feloldására, mert számos területen nem történt elegendő előrelépés - mondta a Politicónak Herman van Rompuy, a Fidesz Európai Néppárti (EPP) tagságát vizsgáló három "bölcs" egyike. Német sajtóhírek szerint van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke kizárta volna a Fidesz az EPP-ből.

A politikus arról is beszélt, hogy a középpártok egész Európában kihívások előtt állnak az egyre polarizálódóbb politikai helyzet miatt, de a jobbközép szövetség továbbra is meghatározó szerepet tölt be az EU intézményeiben és több tagállamban is.

A héten a Néppárt tagjainak Orbán Viktor háromoldalas levélben írta meg, hogy szerinte milyen helyzetben van most az Európai Néppárt, milyen kihívások előtt áll, és megfogalmazott egy irányt is, amely a Fidesz szerint járható lenne.

Bár a Fidesz képviselői nem voltak jelen a Néppárt február eleji politikai gyűlésén, mivel a magyar kormánypárt tagsága tavaly márciusban fel lett függesztve a pártcsaládban, a néppártiakban szintén felmerült az igény arra, hogy jövőjükről vitázzanak. Ezért – mint arról Donald Tusk, a pártcsalád elnöke az ülés után beszámolt – eldöntötték, hogy 2021 első felében egy kongresszuson vitatják majd meg a Néppárt értékeit és stratégiai irányvonalát, mivel „a fősodorbeli pártok nehezen tudják újragondolni a politikai identitásukat.”