Sok ezren tüntetnek, hogy a kormány se álljon a törvények felett

Több ezer ember tüntet a vasárnap délutánra meghirdetett Szabad Bíróság! Szabad Gyöngyöspata! nevű demonstráción, Budapesten. Az eseményt a tatárszentgyörgyi romagyilkosság 11. évfordulójára időzítettek. A szervezők azt írták előzetesen, hogy

a kormány képviselőinek beavatkozása a gyöngyöspatai kártérítési ügybe, törvénybe ütköző, a jogállami keretek és a bíróságok függetlenségének megsértése!

A gyülekező a Nyugati pályaudvar Váci út felőli oldalán lévő parkolóban volt, ahonnan fél kettőkor elindult a tömeg. “Senki nincs a törvény felett” feliratú transzparens olvasható az első sorban állók kezében, míg egy sorral hátrébb a Szabad Bíróság! Szabad Gyöngyöspata felirat olvasható.

Megindul a néhányezres menet

Eljött a Pedagósuk Demokratikus Szakszevezete, A Város Mindenkié, az Amnesty és a Magyar Helsinki Bizottság is, tovább vidékről is számos roma szervezet érkezett. A putnokiak például Békét akarunkot skandálták. De láttam Kerpel-Fronius Gábort, Tordai Bencét, Sermer Ádámot és Kendernay Jánost.

Nem félünk, skandálta a tömeg egy része, sokan pedig mobiltelefonjukkal élőznek.

A tüntetőket a szervezők négyes oszlopokba rendezték, és miközben a tömeg eleje elindult a körút felé, az eső is egyre jobban rákezdett. A menet először a Markó utcában, a PKKB épületénél állt meg, egy körben páran elkezdtek roma muzsikára táncolni.

Közben "békét akarunk" skandálás hallható a zene ütemére.

A tüntetést az Idetartozunk Egyesület szervezte, de az elmúlt napokban számos szervezet (pl. TASZ, Magyar Helsinki Bizottság) és politikai párt (Párbeszéd, LMP) is csatlakozott hozzá.

Egy órakor a Nyugati Pályaudarnál gyűlekezett a tömeg, majd közösen a Kossuth térre vonultak, ahol beszédet mondott többek között Csemer Géza, a Gyöngyöspata Roma Önkormányzat elnöke, Iványi Gábor, lelkész, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője és L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetője.

A gyöngyöspatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) buszokat is próbált szervezni, hogy a gyöngyöspataiak is ott tudjanak lenni a tüntetésen, ám Csemer Géza arról beszélt a Mércének, hogy 15 busztársaság is visszamondta félórával-órával a telefonos egyeztetések után a megrendeléseket.

Pár órával a tüntetés előtt azonban megoldódott a helyzet, Setét Jenő azt írta Facebookon, hogy már két busz tart Gyöngyöspata felé. Setét posztjai szerint egyébként Ózdról, Nyíregyházáról, Putnokról és Szerencsről is érkeznek roma közösségek a fővárosba.

A kormány szombaton nyilvánvalóvá tette álláspontját a tüntetéssel kapcsolatban. Szerintük csak az a megmozdulás célja, hogy "Soros-hálózat" egymás ellen uszítsa a magyarokat és a romákat a gyöngyöspatai iskolaügyben. Erről Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője beszélt a szombati sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a "tüntetés szervezője, Setét Jenő maga is Soros-aktivista", ahogy szervezete, az Idetartozunk Egyesület is "Soros-pénzből működik".

A januárban Raoul Wallenberg-díjjal kitüntetett Setét Jenővel épp a héten készítettünk interjút, amelyben arról beszélt, az elmúlt harminc évben nem látott olyan kormányfőt, aki "ilyen intenzitással, ilyen direkt és indirekt eszközökkel ment volna neki a hazai roma közösségnek". Szerinte a Fidesz az uszító, kirekesztő retorikával a körülbelül 3 százalékos szavazótömeget képviselő roma közösségekkel szemben egy jóval nagyobb bázist céloz meg.

A kormány január óta támadja a tavaly meghozott jogerős bírói ítéletet, amely értelmében 60 gyöngyöspatai roma fiatal (illetve kiskorúaknál a családjuk) összesen 99 millió forint kártérítésre lett jogosult, mert a Nekcsei Demeter Általános Iskolában többségi társaiktól elkülönítve, alacsonyabb színvonalon oktatták őket. A Debreceni Ítélőtábla ítéletéből kiderült, a szegregáció 2003 és 2017 között tartott, amely idő alatt a roma diákok nem mehettek fel az iskola emeletére, de az úszósoktatásról is ki voltak tiltva.

Az ügy alperesei az iskola, gyöngyöspatai önkormányzat és a Hatvani Tankerületi Központ voltak, akik már egy korábbi jogerős ítélet után se szüntették meg a szegregációt az iskolában.

Gyöngyöspata nem kér a Soros-hálózat pénzszerző akcióiból!

- jelentette ki Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője január elején. Szerinte igazságtalan a Debreceni Ítélőtábla ítélete, és csak a roma fiatalokat képviselő Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány pénzszerző akciójáról van szó.

Azóta a kormány folyamatosan napirenden tartja a gyöngyöspatai kártérítési pert. Orbán a januári kormányinfón arról beszélt, hogy ez egy olyan ügy, "ami sérti az emberek igazságérzetét", és ezért igazságot kell tenni. Később egy rádióinterjúban már úgy fogalmazott:

(...) van egy határ, amit a magyar sosem fog átlépni, vagy sosem érzi úgy, hogy azt szabad átlépni. Ez pedig az a határ, ha pénzt adunk a semmiért.

Kijelentése után feljelentetést tett a Roma Parlament Egyesület elnöke, Horváth Aladár becsületsértés és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Tordai Bence, párbeszédes képviselő pedig gyűlöletbeszéd és közösség elleni uszítás miatt indított pert Horváth László és a Dúró Dóra ellen.

A kormány természetben fizetné ki a kártérítést, és oktatást, képzést biztosítana a roma fiataloknak, mert Orbán szerint "a felzárkózás útja a cigányság számára is a tanuláson és a munkán keresztül vezet".

A gyöngyöspatai kártérítés a márciusban induló nemzeti konzultációban is benne lesz. A január óta konfliktusügyi miniszterelnöki biztossá kinevezett Horváth László szombaton videóben ismertette az ezzel kapcsolatos két kérdést:

Az egyik kérdés arra vonatkozik majd, hogy igazságos-e ez a kártérítés? A másik kérdés az, hogyha már megítélték ezt a kártérítést nekik, akkor miként teljesítsék?

A kormány álláspontja szerint ugyanis oktatási, képzési programok szolgálnák leginkább a roma közösség érdekét, mert "így jutnak munkához, és így tudnak kitörni a szegénységből" - mondta a fideszes képviselő.

Fotó: Huszti István / Index

Vasárnapig már 462 pszichológus írta alá azt a petíciót, amellyel a nemzeti konzultáció Gyöngyöspatával kapcsolatos kérdése ellen tiltakoznak. Szerintük elfogadhatatlan, hogy "a tervezett nemzeti konzultáció azt sugallja, hogy a gyöngyöspatai roma emberek nem érdemesek kártérítésre az elszenvedett diszkriminációért, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a független magyar bíróság kimondta a szegregáció tényét, és az érvényes magyar jogszabályok alapján ítélt meg kártérítést". A petícióhoz később a Magyar Szociológiai Társaság Elnöksége is csatlakozott, akik azt bírálják, hogy a nemzeti konzultáció felülbírálja a független magyar bíróság döntését.

A gyöngyöspatai önkormányzat felülvizsgálati kérelmét a Kúria soron kívül, várhatóan áprilisban bírálja el.

Korábban arról is írtunk, hogy nem ez a Fidesz első támadása a romák ellen. Ebben a cikkben összeszedtük, hogy milyen, a cigányságot sértő nyilatkozatokat tett Orbán és más kormánypárti politikusok az elmúlt években, itt pedig az egész vitát kirobbantó kártérítési per részletei olvashatóak.

(Borítókép: Huszti István / Index)