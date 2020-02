Kiírták a pályázatot az 5-ös metró tervezésére

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Hétfőn a Budapest Fejlesztési Központ kiírta az ötös metró első ütemének tervezésére szóló tendert, tette közzé közösségi oldalán Vitézy Dávid, a BFK igazgatója. A következő évtized legjelentősebb, közel egymillió budapesti és agglomerációs lakos közlekedését segítő hév-fejlesztéseinek tervezőjét a legnagyobb versenyt biztosító, nyílt európai uniós közbeszerzési eljáráson választják ki.

A tervezés főbb pontjai:

A H6-os ráckevei hév teljes felújítása, megállóinak akadálymentesítése, utastájékoztatás megújítása, az állomások környezetének rendezése, P+R parkolók létesítése, a vonalon a sebességkorlátozások megszüntetése és a sebesség emelése.

A H7-es csepeli hév teljes felújítása, megállóinak akadálymentesítése, utastájékoztatás megújítása, az állomások környezetének rendezése, P+R parkolók létesítése, a vonalon a sebességkorlátozások megszüntetése, a sebesség emelése és vonalhosszabbítási tervek készítése Csepelen az Erdősor útig.

A H6-os ráckevei és a H7-es csepeli járatok – összefonódva – a Közvágóhíd állomástól föld alatt, Boráros téri megállással egészen a Kálvin térig történő meghosszabbítása, régi hiányt pótolva, új átszállási kapcsolattal a 3-as és 4-es metrókra.

A beruházási program része a csepeli hév felszíni, Duna-parti nyomvonalának kiváltása után új Duna-parti sétány tervezése a Boráros tér és a Déli Városkapu fejlesztési terület között, illetve a fejlesztéssel érintett fontos budapesti közterek, csomópontok rendezése (Boráros tér, Közvágóhíd).

A H5-ös szentendrei hév vonalon modern, akadálymentesített megállókat és Békásmegyertől Szentendréig teljesen felújított vasúti pályát terveznek, a sebességkorlátozások megszüntetésével, az állomások környezetének rendezésével.

Vitézy szerint ezek a fejlesztések együttesen adhatják az 5-ös metró koncepció első ütemét. A koncepció lényege a H5-ös, H6-os és H7-es hévek összekötése a belváros alatt, ezzel egy észak-déli, Szentendrétől Csepelig és Ráckevéig tartó gyorsvasúti rendszer létrehozása, melyen akár az Esztergom felől és Kunszentmiklós-Tass felől érkező MÁV elővárosi vonatok is közlekedhetnek majd a jövőben. A vonal egy összekötő alagúttal lehet teljes a távlatban, az eddig felsorolt munkák elvégzését követően, ennek nyomvonala azonban még nem eldöntött. Az 5-ös metró koncepció befejezését jelentő új összekötő alagutat vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány is készül a most megrendelendő munkák részeként, mely kijelöli ennek a távlati fejlesztésnek a nyomvonalát és megállóit.

Az infrastruktúra-tervezéssel párhuzamosan hamarosan indul az érintett HÉV-vonalakra új, alacsonypadlós, klimatizált vonatok beszerzésének tendere is. Vitézy szerint a csepeli, ráckevei és szentendrei HÉV-vonalak fejlesztése Budapesten ma a legnagyobb közlekedési adósság és egyúttal a legfontosabb közlekedési beruházás. A belvárosi meghosszabbítás és a felújítás révén a két déli HÉV-vonal együttes utasszáma 47 ezerről 108 ezerre nőhet. Csepelről az előzetes számítások szerint jelenleginél 7, Ráckevéről pedig 30 perccel rövidebb idő alatt lehet eljutni a belvárosba, csökken a kényszerű átszállások száma. A fő cél az, hogy versenyképesebb legyen a fővárosi és az elővárosi tömegközlekedés.