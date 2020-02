Magyarországon még mindig nem tudnak koronavírussal fertőzött betegről a hatóságok

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nincs tudomása a magyar hatóságoknak a mai napig magyarországi koronavírusos megbetegedésről – közölte a Belügyminisztérium, miután ülésezett a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs. Papp Károly altábornagy, közbiztonsági főigazgató és Müller Cecília megbízott országos tisztifőorvos sajtótájékoztatóját élőben közvetítettük.

Papp azt mondta, áttekintették a kialakult helyzetet, és a belügyminiszter meghívására Olaszország budapesti nagykövete is tájékoztatást adott az ottani intézkedésekről. A beszámoló alapján fenntartják az eddigi biztonsági intézkedéseket, ha pedig ez szükséges lesz, újabbakat is hoznak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetője ugyanakkor azt közölte:

jelentősen megváltozott a járványügyi helyzet a hétvégén.

Az olasz hatóságok a gyorsjelentési rendszeren keresztül számos adatot közöltek, ezek alapján Olaszországban már jelentős járványos gócpontok vannak. Müller Cecília változatlanul megerősítette, hogy

Magyarországon nincs koronavírussal fertőzött betegről tudomásuk a mai napig.

Ugyanakkor az olaszországi helyzet újabb biztonsági intézkedéseket igényel, és nemcsak a határon és a repülőtéren végzett vizsgálatok kiterjesztésével azokra, akik Olaszországból érkeznek Magyarországra. Müller részletes tájékoztatást adott az olaszországi eseményekről, betegekről és halálesetekről, majd bejelentette:

a magyar népegészségügyi központ megváltoztatja az eddig használt esetleírását, és az eljárásrendet az európai járványterjedés miatt.

Müller azt is mondta, hogy minél tovább szeretnék fenntartani a helyzetet, hogy Magyarországon nincs jelen a vírus. Ezzel kapcsolatban tájékoztatott a bevezetett karanténról a hazatérő állampolgárok esetében, valamint az egyéb járványügyi intézkedések fenntartásáról. Elmondta, összesen 18-an tartózkodnak elzárva járványügyi okokból, miután 11 magyar diák hazajött Olaszországból, ők jelenleg két hétre karanténba kerültek a Szent László Kórházba, a kísérő tanárukkal és a két buszvezetővel együtt.

Hétfőn elkezdték őket vizsgálni, panasz- és tünetmentesek, mondta a tisztifőorvos, aki szerint a maximális biztonság érdekében jártak el a karanténnal, és ezt tervezik a következő napokban is alkalmazni. A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér után kiterjesztették továbbá a debreceni repülőtérre is a testhőmérséklet-ellenőrzést, hiszen oda is érkeznek járatok Olaszországból.

Az Index kérdésére Müller azt mondta, a nemzetközi standardokkal összhangban dolgozzák ki az új eljárásrendet, amelyet még a mai napon, tehát hétfőn kiadnak. De a közúti ellenőrzéseket a határokon, tehát az Olaszroszágból, vagy más járványos helyszínről hazaérkezők esetében történő vizsgálatokat is be kell vezetni, ugyanakkor – mint mondta –

A schengeni határokat nem lehet lezárni.

Aki járványos területen járt, azonnal jelentkezzen a hatóságoknál, és tőlük megkapja azokat az instrukciókat, amelyek az esetleges betegség kezelését, de még inkább a járvány terjedésének elkerülését szolgálják. Müller szavai alapján az új eljárásrendben vélhetően az lesz, hogy

aki ilyen módon érintett, az telefonon keresse meg háziorvosát, ne menjen a váróterembe és közösségbe sem, hanem konzultáljon a kezelőorvossal a továbbiakról.

A járványos területre nem javasolta a tisztifőorvos semmiféleképpen sem az utazást, egyéb olasz területekre pedig alapos körültekintéssel és felkészüléssel javasolt csak utazni.

Aki akár egyénileg, akár a hatóságokkal már egyeztetett módon érkezik haza járványos területekről, a tisztifőorvos szerint karanténba fogják helyezni.

A tájékoztatás is egyértelművé teszi, hogy Európa egyre inkább érintetté válik a világjárványban. Elsősorban Olaszországban tört ki pánik, miután: