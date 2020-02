Niedermüller nem szívná vissza a rémisztő képződményes kijelentését

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Ha ezt az országot csak fehérekre, heterókra és keresztényekre építjük, akkor akik nem érzik magukat ebbe a kategóriába tartozónak, azok ki vannak rekesztve

– mondta Niedermüller Péter egy, a 444-nek adott interjúban, amelyből az is kiderült, hogy a VII. kerület DK-s polgármestere most sem szívná vissza azt a rémisztő képződményes kijelentését, amely miatt később kormánypártok és kormányhoz hű közéleti szereplők vezetésével tüntetés is szerveződött.

A DK-s politikus ezenkívül azt is elmondta, hogy szerinte most is megválasztanák, noha többször előfordult már, hogy saját kerületében, az utcán sétálva beszólogattak neki.

Az interjúban szó volt az erzsébetvárosi dzsentrifikcióról, amely Niedermüller szerint a kerület belső részében „drámaian zajlik a bulinegyed miatt”. Ennek kapcsán a polgármester beszélt arról, hogy

önkormányzati engedélyhez kötné az Airbnb-lakáskiadást, de nem célja, hogy ellehetetlenítse az Airbnbt;

kritériumrendszerhez kötné az éjfél utáni nyitvatartást a bulinegyedben;

nem engedné ki a bulizókat dohányozni az utcára;

többet razziáztatna a prostitúció és a drog elleni küzdelem jegyében,

az autósokat pedig kitiltaná, hogy egy sétáló belső Erzsébetvárost hozzon létre.

A 444 interjújából az is kiderült, hogy a kerületi átvilágítások során kiderült, hogy rengeteg kár érte Erzsébetvárost a fideszes irányítás alatt. Niedermüller szerint ezek közül a károk közül a legnagyobb az önkormányzati lakások áron aluli továbbadása volt:

Nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki lopott, hanem hogy olyan szabályokat hozott az önkormányzat, ami 6 milliárd forint veszteséget jelentett a kerületnek.

A DK-s polgármester ezenkívül az interjúban azt ígérte, hogy idén 100 önkormányzati lakást fognak felújítani a VII. kerületben, illetve ismét megígérte azt is, hogy a DK márciusi tisztújításán tényleg le fog mondani pártban betöltött alelnöki pozíciójáról.