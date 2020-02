Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Koronavírus gyanújával szállítottak kórházba egy magyar nőt Bécsben. Miháczi Bea azt mesélte az Indexnek, hogy két hete nem javul az állapota, mióta hazatért a Velencei Karneválról.

Február 10-én hétfőn utazott haza Olaszországból, pár nappal később pedig elkezdett köhögni, ami sehogy se akart megszűnni. Azóta többször is volt orvosnál, kapott antibiotikumot, de napokon keresztül magas lázzal feküdt otthon.

Múlt pénteken és hétfőn is hazaküldte az orvos, hiába mondta neki, hogy nincs jól. Kedd reggel aztán megelégelve ezt felhívta a központi számot, és elmondta a tüneteket:

pénteken elájult,

rázza a hideg és

két hete köhög.

Mentőt küldtek érte, és azt mondták neki, hogy olyan ruhákat pakoljon össze, amiket meg kell semmisíteni, ha koronavírussal diagnosztizálják.

Azt mesélte, hogy tetőtől talpig beöltözött mentősök jöttek, és már az otthonában megmérték a lázát és a lakás hőmérsékletét is. A kórház előtt azonban két órát kellett a mentőautóban ülnie, mert a pályaudvarról is több fertőzésgyanús embert hoztak be.

Jelenleg a bécsi Ferenc József Császár Kórházban fekszik egy modern, négy ágyas szobában egyedül. Az első EKG-vizsgálat normális értékeket mutatott, délután mintát is vettek tőle, aminek várhatóan holnap délutánra lesz meg az eredménye.

A Bécsben élő nő arról is beszámolt lapunknak, hogy decemberben Kínában járt, míg januárban Antwerpenben, Madridban és Frankfurtban is megfordult.

Rajta kívül még több embert is kórházban kezelnek koronavírus gyanújával, Innsbruckban két fiatal férfinál pedig már megállapították a betegséget.