Bezáratta az uszodát az egri polgármester a koronavírus-veszély miatt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

„Tulajdonosi döntés alapján szerda reggel 6 órától bezárattam a Bitskey Aladár Uszodát, amíg teljes vízcsere és fertőtlenítés zajlik le” – mondta az Egri Ügyeknek Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere.

A jobbikos városvezető azután döntött így, hogy kiderült: a ZF-Eger férfi vízilabdacsapata az elmúlt hétvégén az észak-olaszországi Bresciában játszott, amely a koronavírus-járvány miatt karantén alá vont térség közvetlen közelében van.

Az egri vízilabdásokat csak rövid orvosi ellenőrzésnek vetették alá a budapesti reptéren (testhőmérséklet-ellenőrzés történt), majd szabadon távozhattak Egerbe. Hétfőn a 444.hu-nak Szécsi Zoltán, a ZF-Eger elnöke úgy nyilatkozott: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye alapján már kedd este edzést tarthatott a csapat a Bitskey Aladár Uszodában.

Ez azért érdekes, mert egy magyar gimnazistákból álló kirándulócsoportot a napokban karanténba zártak azért, mert a koronavírus-járvány által sújtott Észak-Olaszországban járt.

Mirkóczki Ádám már hétfő reggel jelezte a katasztrófavédelemért is felelős Belügyminisztériumnak a helyzetet, és azt, hogy a játékosokkal együtt szurkolók is voltak Bresciában. Eger polgármestere a minisztériumtól azt a tájékoztatást kapta, hogy egyelőre ne engedjék be az uszodába a játékosokat, akik lehetőleg maradjanak otthon.

„Tulajdonosként nem vállalom a felelősséget egy esetleges járvány kialakulásáért, főleg egy ilyen sűrűn látogatott intézmény esetében” – indokolta döntését most a polgármester.