Hat évre fegyházba küldték a gyerekbántalmazó apát

A Marcali Járásbíróság hat év fegyházbüntetésre ítélt egy 59 éves gadányi férfit kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt, közölte szerdán a Kaposvári Törvényszék. A férfi, miután legutóbb szabadult a börtönből, magához vette ötéves gyerekét. Ezután a nevelését annyira - a bírósági közlemény szerint "kirívó mértékben" - elhanyagolta, hogy a gyerek elsős korára teljesen kezelhetetlenné vált, az iskolában társai és tanítói életét, testi épségét veszélyeztető helyzeteket teremtett.

A férfinak időközben lett egy új élettársa, és a nővel együtt a házába költöztek az asszony 9, 8 és 4 éves gyerekei. A férfi őket is rendszeresen bántalmazta fizikailag és trágár szavakkal is. Előfordult, hogy egyiküket a téli hidegben, vékony ruhában kizárta a házból.

A férfi azért kapott ilyen, viszonylag szigorú büntetést, mert sokszorosan büntetett előéletű, erőszakos többszörös visszaesőnek számít, és a gyerekek bántalmazása idején is épp felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt. Most ezért a régi büntetéseit is le kell ülnie, és többé feltételes szabadságra sem lehet bocsátani. Ez az ítélet ugyanakkor még nem jogerős, mert az ügyész még súlyosabb büntetésért, a vádlott és az ügyvédje pedig felmentésért fellebbezett. Az ügyet másodfokon a Kaposvári Törvényszék fogja elbírálni.