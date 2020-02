Megcsapolták a PSG-t a magyar csalók a nigériai főszervező segítségével

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Három év börtönbüntetésre ítélte, és három évre kiutasította Magyarországról a Fővárosi Törvényszék a nigériai Enwerezuor C. K-t, aki magyar társaival együtt összesen nyolc külföldi és magyar vállalkozást csapott be egy igen egyszerűnek tűnő, de a hatóságok szerint messze rajtuk túlmutató szervezést igénylő csalással.

A nigériai férfit pénzmosással és pénzmosásra való felbújtással vádolták. Ő, a másodrendű L. A.-n keresztül hálózott be viszonylag szerény körülmények között élő illetve egzisztenciális problémákkal küzdő embereket, akikkel különféle cégeket alapítottak, amelyeknek a nevében aztán itthon és külföldön is bankszámlákat nyitottak.

A most első fokon befejezett csalási ügy egy sokkal nagyobb szabású, és jelentős nemzetközi kulcsfigurákból álló bűnbandának csak egy kis részét érinti. Ahogy a vádbeszédben az ügyész fogalmazott, nem sikerült a csalási hálózatot feltérképezni. A most elítélt nyolc vádlott csak kis halnak számít az igazi nemzetközi bűnbanda működtetőihez képest, akiknek a feltérképezése meghaladta a magyar rendőrség lehetőségeit. Ezek a kis halak csak ahhoz járultak hozzá a maguk szerény eszközeivel, hogy a nagy csalásokból származó pénzeket lehessen hova utalni, ahonnan aztán fel lehet venni a pénzt.

A bűnözők arra specializálódtak, hogy világszerte cégek, szervezetek, sportklubok, magánszemélyek elektronikus levelezésébe betörjenek, aztán feldolgozták, amit találtak, végül egyszerűen rászálltak azokra a partnerekre, akikkel a meghekkelt cégnek/szervezetnek valamilyen éppen zajló elszámolási ügye volt. Egy példa: a bűnbanda Magyarországról nem látszó tagjai a világ egyik leggazdagabb sportklubját, a Paris Saint Germain-t is meghekkelték. Miután bejutottak a levelezésébe, megtudták, hogy a párizsiak egy fiatal futballista nevelési költségével kapcsolatban egy brazil klubbal, a Vitóriával vannak tárgyalásban.

Ezután a csalók a brazil klub leveleihez és feladójához megtévesztően hasonlító e-mailt írtak a PSG-nek, amelyben közölték, a brazil klub bankszámlaszáma megváltozott, és kérték, az általuk újólag megadott számlára utalja a PSG az említett összeget. A PSG nem fogott gyanút, ezeket változásokat fenntartás nélkül elfogadta, és a kérdéses összeget a csalók bankszámlájára utalta. Ez a bankszámla volt az egyik, amelyet a magyar hatóságok azonosítani tudtak, ennek köszönhetően pénz egészét a csalók nem is tudták felvenni, hanem annak csak kis részét.

A banda teljes felszámolásához szükség lett volna egy nemzetközi együttműködésre is, de a csalással kapcsolatban a PSG a magyar hatóságokkal nem volt túl közlékeny, a magyarok kérdéseire még csak nem is válaszoltak.

A magyarországi csalók közreműködésével a nemzetközi bűnbanda szlovák, román és vietnámi cégeket is megtévesztett. Egy magyarországi céget például a román partnerének kiadva vert át. A románok műtrágyát rendeltek, amit a magyarok fel is pakoltak a kamionokra. Eközben a magyar cég nevében a csalók levelet küldtek a románoknak, hogy a régi bankszámlaszámuk helyett a 9600 eurós ellenértéket az általuk megadott másik bankszámlára utalják. Ezekben az esetekben arra játszottak, hogy a két, egymásban kölcsönösen megbízó cég rutinból teljesíti egymás felé a kéréseket. A magyarok csak egy hét után fogtak gyanút, amikor hiába várták a banki visszaigazolást. Amikor a románokat megkeresték, azok közölték velük, hogy a pénzt már aznap elutalták, amikor az áru a kamionra került. A magyarok ezt követően tettek feljelentést.

De vietnámi céget is vertek át, amelynek egy új, alacsonyabb összegről szóló számlát küldtek ki a csalók, természetesen az általuk megadott bankszámlára.

A banda tagjait pénzmosással vádolták, és az, hogy az életük jelentős részét nem kell végig börtönben tölteniük, azt annak köszönhetik, hogy az ügyészség végül a vádpontok közül a bűnszervezetben elkövetett tételt ejtette. Ennek köze lehet ahhoz, hogy a vádlottak végül mindent beismertek, bár kezdetben néhányan közülük tagadták, hogy egyáltalán tisztában lettek volna azzal, hogy mit is tesznek.

Érdekes volt az egyik, időközben elhunyt gyanúsított nő a bíróságon ismertetett vallomása, aki azt mondta, neki azért kellett céget és bankszámlát csinálnia, mert az akkori élettársa, azzal fenyegette, hogy a családját baj érheti. "Alá kellett írnom a papírokat, ott volt Andris és Jenő. Készen volt minden, csak alá kellett írni. Ha nem teszem, azt mondták, jön értem egy fekete furgon."

Az újonnan alapított cégeknek aztán különféle bankoknál forint és euróalapú bankszámlát nyitottak. "Sejtettem, hogy balhé készül", mondta vallomásában az azóta elhunyt gyanúsított nő, ezért elkezdte megszüntetni őket, de akkor megint megfenyegették, hogy csinálja vissza a számlákat, különben jön a fekete furgon.

A felhajtó emberek azzal szédítették a többieket, hogy ha számlát nyitnak, akkor majd dőlni fog a pénz, és akkor abból majd kapnak ők is. A szisztéma azonban megbukott, eközben különféle összegeket tudtak felvenni a csalók, volt 20 milliós tétel, de a többség ennél lényegesen kevesebb volt.

A legtöbb vádlott azzal védekezett, hogy ők valós tevékenységet akartak a cégekkel végezni, volt aki turkálót, gumist, más hústermékek kereskedelmére szakosodott céget csinált volna állítása szerint, viszont mivel ezekhez a feladatokhoz a vádlottaknak sem szakértelmük, sem elegendő pénzük nem állt rendelkezésre, a hatóságok könnyen megkérdőjelezték a védekezést.

A nigériai elsőrendű vádlott az előzetesben és őrizetben töltött idejével már letöltötte a rá kiszabott büntetést, viszont a másodrendű L. A.-nak 2 év kilenc hónapot kell börtönben töltenie (büntetése háromnegyedének letöltése után szabadulhat). A harmadrendű vádlott N. J. 2 évet, a negyedrendű D. Gyula 8 hónapot kapott két év próbára bocsátással. A PSG és még más becsapott cég polgári peres eljárásban követelheti vissza a pénzét.