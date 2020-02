Demeter Márta: Csak a munkámat végeztem

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nehezen indult Demeter Márta előkészítő ülése, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon ugyanis az egyik legkisebb tárgyalótermébe próbálták bepréselni magukat az újságírók. Az LMP-s képviselő hivatali visszaélés ügyében pénteken tartott előkészítő ülést a bíróság.

Az ügy lényege, hogy Demeter Márta 2018 szeptemberében írásbeli kérdést tett fel, amelyben arra utalt, hogy Orbán Viktor lányát − szabályellenesen – egy katonai géppel hozták haza Ciprusról.

Az LMP-s politikus a kecskeméti repülőbázison tekintett bele parlamenti képviselőként a repülési naplóba, itt látta Orbán Flóra nevét. A szakreferens a vád szerint tájékoztatta, hogy az adatok nem nyilvánosak, Demeter Márta ezt azonban mégis nyilvánosságra hozta arra utalva, hogy a miniszterelnök lányáról lehet szó.

Mivel Demeter nem mondott le a tárgyalás jogáról, ezért a bíróság nyárra tárgyalást tűzött ki. A politikus védője, Zamecsnik Péter rögtön az előkészítő ülés elején indítványozta többek között, hogy

a bíróság szerezze be azokat az eredeti iratokat, melyeket annak idején a képviselő megtekintett;

csatolják be azt az írásbeli jegyzőkönyvet, melyben felhívták a figyelmét, hogy mely titkokat nem hozhat nyilvánosságra és mely jegyzőkönyvet írta alá;

szerezze be a Hungarocontrol vagy a katonai légügyi hivatalhoz benyújtott eredeti repülési tervet;

szerezze be a pilóták hajózó naplóját valamint

a Transponder adatokat.

Demeter ezután hozzátette, hogy a vádiratot több ponton is megalapozatlannak tartja. Mint mondta, „az volt a dolga, hogy a végrehajtó hatalom működését ellenőrizze, ennek a végrehajtását úgy beállítani, mint hivatali visszaélés pedig szerinte nevetséges.”

Nem hoztam nyilvánosságra semmilyen olyan adatot, amit nem hozhattam volna nyilvánosságra, nem éltem vissza a képviselői jogosítványaimmal, a munkámat végeztem, nem vezérelt soha az, hogy bárkit is lejárassak

- mondta.

Az előkészítő ülést ezzel be is rekesztették. Mivel Demeter várhatóan két hét múlva szül, ezért a tárgyalást júniusra napolták, a bíróság akkor két nap is tárgyalja majd Demeter ügyét.

Válaszok helyett üzengetés

Az Azonnali.hu még 2018-ban írta meg, hogy az iratok szerint Orbán Viktor – legfiatalabb, 14 éves − lányát a ciprusi Pafoszról vitte el a gép Budapestre, az utasok szállítását pedig az Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) parancsnoka engedélyezte. Az LMP politikusa ezután kérdezett rá, hogy miért szállíthatja a Magyar Honvédség gépe egy kiképzőrepülés keretében a miniszterelnök lányát, aki semmilyen közjogi tisztséget nem visel, és hivatalt nem tölt be? A képviselő Pintér Sándor belügyminisztertől azt kérdezte: tudtak-e arról, hogy egy, a biztonsági szervek védelme alatt álló személlyel egy háztartásban élő családtagot a Magyar Honvédség Airbus A-319-es repülőgépén kiképző repülés keretében utaztatnak?

Demeter Márta választ nem kapott, a kormány oldaláról azonban elkezdődött az üzengetés. A Kormányzati Tájékoztatási Központ az Azonnali.hu cikkét

fake news-nak nevezte,

és nyomatékosan kérte azokat a médiumokat, akik közölték „a hazug állításokat, hogy az olvasók hiteles tájékoztatása érdekében azonnal töröljék cikküket”.

Demeter a KTK közleményére reagálva azt mondta, hogy birtokában van a kérdéses irat nyilvántartási száma, a kormányt pedig arra kéri, hogy „ne fakenewsozzon, ne próbálja a szőnyeg alá söpörni a problémát, és leginkább ne az újságokat fenyegessék!” A képviselő azt is hozzátette, hogy ő egyébként se a Kormányzati Tájékoztatási Központot kérdezte, hanem a honvédelmi- és a belügyminisztertől, a szaktárcák vezetőitől vár „egzakt válaszokat.”

A Kabinetiroda ezután a kormányközeli Origóval osztott meg további információkat. Azt írták, hogy

a valóság valójában az, hogy Ciprusról hazatért egy kontingens, akik az egyik katona családját is hazahozták. Orbán L. parancsnoki beosztásban szolgál, akit meglátogatott a felesége és kétéves kislánya. A szabályzat lehetővé teszi, hogy a magyar honvédség katonáinak családtagjait hazaszállítsák, erre a parancsnok engedélyt kért, amit meg is kapott.

Az üzengetésbe ezután a Honvédelmi Minisztérium is beszállt. Az MTI kérdésére azt közölték, hogy Demeter Márta valótlanságokat állít, azaz „hazudik”. Kijelentései egyben sértőek a katonákra nézve is, írták. A képviselő ahelyett, hogy a hivatalos iratbetekintés alkalmával az általa szenzációnak vélt kérdésben megkérdezte volna a szakembereket, „kétes értékű politikai haszonszerzés céljából boszorkányüldözést hajt végre” − tették hozzá.

A HM is azt írta, hogy a miniszterelnök vezetéknevével egyező nevű tiszt egyéves külszolgálaton tartózkodott Cipruson. Ez idő alatt - a százados saját költségén - a felesége és a miniszterelnök egyik lányával azonos nevű kislánya is kint tartózkodott - jelezték, hozzátéve: ez a jogszabályi előírásoknak megfelel, mivel saját költségén bármely katona kiviheti a családját külszolgálatra a szabályzók betartása mellett. A katonatiszt családja egy kiképzési repülést folytató géppel tért haza, amire egyébként engedélyt kért és kapott is a honvédség illetékeseitől. Mindezen kérelem teljesítése nem ütközik szabályzókba, semmilyen többletköltséggel nem járt a honvédség számára - fejtette ki a HM.

A FIDESZ AZ ESET UTÁN FELJELENTETTE AZ LMP-S KÉPVISELŐT, VALAMINT A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁGHOZ FORDULT.

Utóbbi megállapította, hogy a Demeter Márta által megtekintett honvédségi iratokban a névazonosságon kívül semmilyen más olyan tény vagy körülmény nem szerepel, amiből arra lehetne következtetni, amire a politikus jutott. A hatóság arra is kitért, hogy a nyilvánosságra került adatok megismeréséhez való jogot számos törvény korlátozza.

Repült a mentelmi jog

Majdnem egy évvel később Polt Péter legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségen folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére, amit a parlament 2019 július 12-én meg is szavazott. A szavazati arány 131 igen, 52 nem, 0 tartózkodás volt. A döntéshez a jelenlévők kétharmada kellett.

A szavazás előtt egyébként Demeter is szót kapott és elmondta, hogy „felségsértési pert indítottak ellene, ami senkit nem lephetett meg”.

2018. március 15-én meg lett ígérve, hogy minden eszközzel leszámolnak a politikai ellenfelekkel

− fogalmazott Demeter.

Hozzátette: felmerül a kérdés, mitől félnek ennyire? Azt is mondta, hogy őt és az ellenzéki politikusokat az emberek azért küldték a parlamentbe, hogy ellenőrizzék a kormányt. Ezt akarja ellehetetleníteni a kormány.

Az ügyészség végül tavaly decemberben hivatali bűncselekmény miatt emelt vádat az LMP-s képviselő ellen és indítványozták, hogy amennyiben Demeter beismeri a bűncselekmény elkövetését, ítéljék 2 millió forint pénzbüntetésre.

Borítókép: Demeter Márta a bíróságon. Fotó: Bődey János / Index)