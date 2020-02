Elindult az online pályázati lehetőség a külföld nyelvtanulási programra

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Két hónap telt el azóta, hogy elindult a külföldi nyelvtanulási program honlapja, mostantól lehet pályázni is, tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken az MTI-t.

A tárca közleményében kiemelte: a program célja a magyar fiatalok idegennyelv-tudásának növelése, ezért 9. és 11. évfolyamos tanulók angol, német és francia nyelvterületre utazhatnak nyáron nyelvet tanulni a kormány támogatásával. Diákonként ez mintegy 2000 eurós támogatást jelent, ami a kiutazás és kint tartózkodás minden költségét fedezi, így a családoknak plusz kiadást nem jelent. A diákok délelőttönként nyelvi kurzusokon vesznek részt, délután és hétvégén pedig a nyelviskolák kulturális és sportprogramokat szerveznek nekik.

Novemberig 90 ezer diák jelezte, hogy szívesen menne külföldre nyelvet tanulni, ők bele is férnek a büdzsébe, mert az MTI híre szerint a programban 140 ezer középiskolás jogosult részt venni idén Anglia, Írország és Málta, Ausztria és Németország, valamint Franciaország lehet célország – a koronavírus miatt idén nem indítanak csoportokat Kínába. Mind a csoportos, mind az egyéni kiutazást választó jelentkezők a hivatalos honlapon adhatják be pályázatukat. Erre önállóan 60 napig, intézményeknek pedig 30 napig van lehetőségük. A pályázat benyújtásához Ügyfélkapura van szükség.

Kásler Miklós korábbi tájékoztatása szerint a kormány összesen 90 milliárd forintot költ a nyelvtanulási programra. A nyelvtanfolyam finanszírozása (maximum 1500 euró) mellett a diákok ösztöndíjat is kapnak, mely a pályázat kiírása szerint az utazási, biztosítási és megélhetési költségeket is fedezi majd. Az ösztöndíj összege függ a célországtól és attól is, milyen ellátást biztosít a nyelviskola a tanulónak. Az összeg mindenesetre 110 ezer és 234 ezer forint között mozog.