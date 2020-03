Gyurcsány: Ha megtanuljuk most a koalíciót, akkor működni fog 2022-ben

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az ellenzék vezető ereje nem egyik vagy másik párt, hanem egy közös szándék, a közös akarat, hogy Magyarország újra köztársaság, Magyarország újra demokrácia legyen

– mondta Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció X. tisztújító kongresszusán. A volt miniszterelnök szerint ugyanakkor soha annyian nem támogatták azt a politikát, amelyet a DK képvisel, mint most. Története legsikeresebb évén van túl a DK, amely számos polgármestert, önkormányzati képviselőt szervezett, és egyre többen csatlakoznak hozzájuk. Beszélt nagy számú tizen- és huszonévesekről is, akik szerinte bennük látják a jövőjüket, és Magyarország jövőjét.

Úgy vélte, Magyarország nem a keleti, kevésbé demokratikus országokkal, hanem Európával kell barátkoznia, ez már nemzetközi szinten is bebizonyosodott. Ősszel pedig

megrepedt a hatalmi szerkezet, amely fenntartotta ezt a rezsimet az elmúlt tíz évben, megdőlt a centrális erőtér.

Az ország megérdemelte ezt a sikert, és mindazok is, akik küzdöttek ezért, mondta Gyurcsány, aki megengedőn hozzátette, hogy valóban átrendeződött az ellenzéki térfél, korábbi nagyobb, befolyásosabb pártok erejüket vesztették, mások pedig előre törtek, közéjük tartozik a DK is. Ennek európai szinten az oka Gyurcsány szerint, hogy "a kormányfő összekeverte a látszatot a valóssággal, azt hitte, a nacionalizmus erőre tör (...) de legyen világos, a hangerő nem azonos az erővel", a mérsékelt, demokratikus erők vereséget mértek az olyanokra, akiket Orbán éltet.

Ha a figyelmeztető jelet nem érzi és érti a kormányfő, akkor azt tudom neki mondani, hogy elkezdődött csúfos vereségének korszaka

– fogalmazott közönségének Gyurcsány. A belpolitikai erőátrendeződésre térve pedig úgy látta,

a DK esetében a választók azt honorálták, hogy végtelenül egységesek, összetartóak és soha kétség sem férhetett hozzá, hogy szemben állnak Orbánnal és rendszerével. Eközben a politika megújítását a Momentumban ismerték fel, ami miatt nincs benne semmiféle féltékenység, sőt gratulál a sikerhez, amelyet ez az alig pár éves párt elért.

Mindezzel szemben áll a kormány és a kormányoldal, amely "önhitté vált, és belesüppedt a korrupció és az urizálás világába. Ez a választás Magyarországon". És ez a szembenállás nemcsak politikai, hanem legalább annyira történelmi jellegű:

Magyarország, Európa, és végső soron a Föld jövője is a tét

– mondta Gyurcsány. Szerinte az egyik oldalon a szabadság világa (hitbeli, világnézeti, kulturális, és magánéleti), és ezzel szemben a másikon a zárt ideológiák világa áll.

A vírus nem ismer határokat

A volt kormányfő kitért két aktualitásra is, először is arra, hogy "a koronavírus nem kér útlevelet", miközben "a polgárok jelentős részében elveszett a bizalom, hogy a kormány ezt a kérdést helyesen tudja kezelni". Gyurcsány szerint probléma, hogy közös európai epidemiológiai központ nincs, így hatékony összeurópai járványkezelésre sincs lehetőség, és éppen az ilyen dolgok miatt állnak ki az Európai Egyesült Államok eszménye mellett, mert a vírus, a járvány nem ismer határokat.

A hazai teendőkről szólva Gyurcsány azt emelte ki, nem megfelelő a szűrés, csak a tünettel rendelkezőket tesztelik, miközben szerinte igenis hiánycikk a szájmaszk Magyarországon. A DK javaslata:

kevesebbet Rogánnak, többet az embereknek, hogy biztonságban érezzék magukat.

Javasolja a kormánynak, hogy nagyon világos, egyszeri intézkedéssel a vírus elleni védekezéshez szükséges eszközök hatósági árát rögzítse a tavaly decemberi árhoz, mert "el kell csípni azokat, akik ezen akarnak nyerészkedni".

Javasolja továbbá, hogy a kormány a mások védelmében karanténba kerülők anyagi segítségéről is döntsön.

Gyurcsány beszélt a klímaválságról, Orbán Viktor zöld fordulatáról, mi szerinte hiteltelen, és éppen azért, hogy a miniszterelnök bizonyítsa, igenis komolyan veszi az emberek aggodalmát,

javasolja a kormánynak, hogy hozza létre a Környezet- és Klímavédelmi Minisztériumot, és szakértők bevonásával egy ugyanilyen tanácsot is, amely segítheti az érdemi munkát.

A volt miniszterelnök beszélt arról is, hogy Recep Tayyip Erdoğan és Vlagyimir Putyin szíriai konfliktusa miatt a török elnök "ráereszti a menekülteket Európára", holott elvileg mindkettő Orbán Viktor szövetségese. Szerinte ez két dolgot jelenthet, hogy valójában Orbán vagy nem ért a külpolitikához, vagy egy a nemzetét és Európát eláruló, tudatos politika eredménye ez a veszély. Egyik eset sem fogadható el, és éppen ezért mondja, hogy Orbánnal nem lehet alkut kötni.

Közös lista, közös győzelem, közös ország

Gyurcsány végül ismét ráfordult az esemény főtémájára. A magának feltett kérdésre azt válaszolta, Magyar Köztársaság és Európai Egyesült Államok, ez az ő egyetlen személyes ügye. Beszélt arról, hogy ennek ellenére politikai ellenfelei, és sokan mások is azt feltételezik, hogy minden mögött ő áll, hogy ő irányítja Budapestet, az ellenzéki összefogást, és gyakorlatilag háttérhatalomként viselkedik.

Önmagukat kereszténynek mondó riválisaim, politikustársaim engem Mindenhatónak gondolnak. (...) Ha így van, nyugodtan fejezzék is be a kormányzást, jöjjenek a Mindenhatók, hátha ők jobban csinálják!

Gyurcsány szerint október 13-án megtanulták, hogy működik az ellenzéki koalíció. Ami pedig azóta történt, abból az látszik szerinte, hogy igenis "nagyon szépen működik", hiszen képesek együttműködni az önkormányzatokban az ellenzéki pártok, mindenhol lett költségvetés, elfogadtak rengeteg intézkedést közösen. Ő maga már az októberi választást megelőzően úgy gondolta, a budapesti köztársaságpártiak győzelme utat nyithat a kormányváltáshoz.

Csakhogy, és itt az elmúlt napok fővárosi vitáira kimondatlanul is célzott, a DK szerinte nemcsak kampányszlogenként használja az Orbánnal nincs alku mondatot.

Orbán és politikája ne tehesse be a lábát Budapestre. (...) Mert igaza van Karácsony Gergely főpolgármesternek, aki szerint a kormány zsarolja Budapestet. Mi is így látjuk és egy ilyen szituációban hatalmas dilemma, hogyan viselkedjünk helyesen. (...) Kár lenne tagadni, a DK az a párt, amely semmilyen tekintetben nem engedi zsarolni a városainkat és a kerületeinket (...)

Gyurcsány szerint bármilyen alku a kormánnyal, elsősorban ezekben a piszkos zsarolási kísérletekben "megbecsteleníti az ellenzéki koalíciót", és ezt nem szabad hagyni, a köztársaság érdeke szerinte az, hogy nincs alku. És tudja, hogy erről eltérnek a vélemények az ellenzéki oldalon, hiszen "csak ott nincs vita, ahol egyszemélyi vezetés van". A koalíciós kormányzás szolgálja az ország érdekét, mert éppen a viták visznek előre, a közös döntések felé:

Nem a vitától kell félni, csak vigyázni kell egymásra a vitákban is

– mondta, hozzátéve "ha megtanuljuk most a koalíciót, akkor működni fog 2022-ben is". Beszélt a DK által végzett online konzultáció eredményeiről:

108 ezren vettek részt, és 93 százalékuk azt mondta, hogy teljes ellenzéki egységgel, egy közös listával, egy miniszterelnök-jelölttel, mindenhol egy jelölttel induljanak 2022-ben.

És ebből Gyurcsány arra is jutott, ami az esemény "mottójaként" értendő, és amiért a DK a következő napokban petíciót is indít:

közös listából közös győzelem, közös győzelemből pedig közös Magyarország lesz.

Végül úgy fogalmazott, "egyszerű a képlet, ha összefogunk, győzni fogunk Magyarországért, az Európai Egyesült Államokért".

Ismétlem: Teljes ellenzéki összefogás

A budapesti Kongresszusi Központban egyébként már belépéskor egy "Közös lista, közös győzelem, közös Magyarország" című kiáltvánnyal, egészségügyi tájékozóval, fényrudakkal (igen, a csápoláshoz), és az Európai Magyarok című, keresztrejtvényes kiadvány első számával köszöntötték a vendégeket a szervezők. Az említett kiáltvány pedig már tartalmazta az esemény fő üzenetét, miszerint

kizárólag az összellenzéki összefogás, az egy közös lista, és a minden egyes választókerületben való "egy az egy ellen helyzet" hozhatja el az áhított kormányváltást.

A pártelnök felszólalását megelőzően Dobrev Klárát, Molnár Csabát, Rónai Sándort, valamint Ara-Kovács Attilát, a DK európai parlamenti delegációját egyenként tapsolták meg, és közülük került ki az első felszólaló is. Rónai Sándor rögtön arról beszélt, a DK a legnagyobb ellenzéki párt, és szerinte ez érződik ezen a kongresszuson, ahol az európai magyarok vonultak fel. Az európai Magyarország megteremtéséhez az út pedig persze a kormányváltáson át vezet, így a DK egykori szóvivője is belecsapott a teljes összefogás működőképességéről és kizárólagosságáról szóló retorikába (amit Barkóczki Balázs jelenlegi pártszóvivő a rendezvény moderátoraként végig is vitt), szerinte az önkormányzati választás óta eltelt idő bebizonyította, hogy az ellenzéki pártok egyre jobban működnek együtt,

ez a nyertes recept.

Ezután Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere szólalt fel, aki azzal kezdte, jó időnként DK-kongresszusra járni, hogy ilyen sok kedves és okos embert lásson. Az épületen kívüli, negatív tapasztalatairól azonban nem, csak az önkormányzati választások sikeréről és felelősségéről beszélt, arról, hogy a megnyert városokban és kerületekben azt a Magyarországot kell építeniük, amelyet kínálnak. A VII. kerületi önkormányzat szociális intézkedéseiről számolt be példaként, azokról a juttatásokról, amelyek a kormány döntései nyomán hiányoztak, vagy éppen a szociális bérlakásprogramjukról. Niedermüller azt mondta,

nem a hatalomért, hanem a szolgálatért csináljuk

, és ahogyan az önkormányzati, úgy az országgyűlési választáson is ezért, ennek oltára alatt kell összefogni. Lényegében egyébként ugyanerről értekezett Újpest DK-s alpolgármestere, Bedő Kata, vagy éppen a párt hegykői önkormányzati képviselője, Szilágyi Tamás is felszólalóként.

Nem volt tehát meglepő, hogy Gyurcsány is a közös listát érintő, már korábban is ismert elképzeléséről, illetve az erről indított online konzultáció sorsdöntő eredményéről, és az sem zavarta meg, hogy a rendezvényre betörni kívánó, végül célt nem érő aktivisták – az úgynevezett magyar Identitás Generációs tagjai, vezetőjükkel, Bódi Ábellel az élen – egy "Szabadság" feliratú, piros festékfröccsel ellátott transzparenssel próbálták elhallgattatni Gyurcsányt. A beszédre azonban nem jutottak be, a volt kormányfő és a DK kongresszus meglehetősen lelkes közönsége nem értesülhetett tehát a tiltakozás üzenetéről.

A kongresszuson persze Gyurcsány beszéde volt a fő attrakció a nyilvánosság számára, ezt követően zárt üléssel folytatják a tisztújítást. Arról már írtunk, hogy online szavazás útján erősítette meg Gyurcsány Ferencet az elnöki poszton a párt teljes tagsága, így két évig elnökként haladhat tovább az évértékelőjén már kijelölt, és az elmúlt években is sokak által követett úton.

De a kongresszusnak ezen túl is döntéseket kell hoznia a párt vezetőiről. Írtunk arról is, hogy Kálmán Olga pályázik a Demokratikus Koalíció elnökségi tagságára, miután két pozícióra is jelölést kapott.

A szavazás eredményét 16 órakor ismertetik.

A kongresszus és Gyurcsány beszédének jelentőségét is az adja, hogy ellenzéki oldalon komoly átrendeződés zajlik. Kiss László óbudai és Szaniszló Sándor pestszentlőrinci MSZP-s polgármester is átlép a DK-ba. Az MSZP morzsolódása és Gyurcsány erősödése azt is jelenti, hogy alaposan átalakulhatnak a fővárosi erőviszonyok, írtuk korábbi cikkünkben.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc beszél a kongresszuson. Fotó: Huszti István / Index)