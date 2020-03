Kásler: Több mint 800 ágy áll rendelkezésre a koronavírus kezelésére

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nincs az új koronavírussal fertőzött beteg a visegrádi államokban – Mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A miniszter ugyanakkor hozzátette, hogy csekély a vírus elkerülésének a lehetősége, ezért az első pillanattól úgy készültek, hogy a magyar egészségügyben el tudják látni a szükséges teendőket.

Úgy vélekedett, hogy még tömeges fertőzés esetén is elegendő lenne a magyar egészségügy kapacitása. Az országban 29 infektológiai osztály működik, az ágyak száma több mint 800 - közölte. Az ellátás központja a Szent László-kórház, amely a legsúlyosabb betegek kezelésére is felkészült.

A miniszter arról is beszélt, hogy

a Nemzeti Népegészségügyi Központ olyan laboratóriummal rendelkezik, amelyet Közép-Kelet-Európában egyedüliként nemzetközileg akkreditáltak. Néhány órába telik megerősíteni az új koronavírus jelenlétét, vagy egyértelműen kizárni a fertőzést, a labor kapacitása pedig szintén megfelelő.

Kásler megismételte, hogy fontos a személyi higiénia, mindenki tisztálkodjon rendszeresen, sokszor mosson kezet. Aki szárazon köhög, láza eléri a 38 fokot, az hívja fel a háziorvosát, és amennyiben az orvos úgy ítéli meg, hogy fennáll a fertőzés gyanúja, értesíti a mentőket, akik megfelelő védőfelszerelésben elszállítják a potenciális beteget.

Németországban másfél órát vesztegelt egy belföldi vonatjárat téves koronavírus-riasztás miatt szombaton. A vonaton dolgozó személyzet aggódott azon, hogy egy kollégájuk a fertőzés jeleit mutatja, így megállították a járatot, amin a teljes személyzetet és mind a 48 utast megvizsgáltak, de kiderült, egyikük sem koronavírusos

Mi a helyzet a nagyvilágban?

2976-ra nőtt a halottak száma világszerte, ebből 2870 eset volt Kínában. Dél-Koreában pedig újabb 376 megbetegedést jelentettek vasárnapra, amivel már 3526 regisztrált fertőzöttnél járnak. Az új megbetegedések közül 333 Teguban (Daegu) történt, ez a fő gócpont az ázsiai országban, ahol vasárnap a templomokat is bezárták, hogy így is védekezzenek a fertőzés terjedése ellen. A templomok mellett egy Samsung-gyár is bezárt Dél-Koreában, miután egy dolgozóról kiderült, hogy koronavírussal fertőzött.

Hogy azért jó hírekről is beszámoljunk Ázsiából: Kínában már 40 ezer fölött a koronavírusból meggyógyultak száma.

Az első amerikai halálesettel párhuzamosan Donald Trump beutazási tilalmat rendelt el Iránból, és elővigyázatosságra intett a Dél-Koreából, Olaszországból és az egyéb fertőzött országokból érkezők számára. Erre válaszul az American Airlines törölte több milánói járatát: március 1. és április 25. között New York és Milánó között egy gépet sem indítanak – korábban napi egy járat indult átlagosan mindkét irányba.

Szintén a szombati halálesetre reagálva Mike Pence amerikai alelnök arra figyelmeztetett, hogy további halálesetek várhatóak a koronavírus miatt az Egyesült Államokban.

Az amerikai tisztifőorvos, Dr. Jerome Adams pedig határozottan arra kérte az embereket, hogy ne vásárolják fel a védőmaszkokat, inkább mossanak gyakran kezet, maradjanak otthon, ha betegnek érzik magukat, és oltassák be magukat influenza ellen, mert ha kevesebb a beteg, akkor több erőforrás jut a koronavírus elleni védekezésre.

Thaiföldön és Ausztráliában is meghalt az első koronavírusos beteg, utóbbi országban egy 78 éves, a Diamond Princess hajóról hazaszállított férfi halt meg. Thaiföldön viszont egy 35 éves férfi a koronavírus első áldozata, tehát nem a leginkább érintett idős korosztályból került ki.